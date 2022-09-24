Top 5 cây phong thủy giúp người mệnh Thủy nhận được nhiều điều bình an, xua tan hết chướng khí tích tụ

Nhà đẹp 24/09/2022 08:43

Trong phong thủy, đây được cho là những loại cây cảnh phù hợp với những người mệnh Thủy, trồng là tiền vào như nước, ăn nên làm ra,..

Cây Đại Phú Gia

Cây Đại Phú Gia là loại cây để bàn hợp mệnh Thủy được rất nhiều người ưa thích trồng trong nhà nhằm mục đích trang trí, làm đẹp. Đây là loài cây mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, giúp gia chủ có thể mang lại tiền tài, phú quý, giàu sang, đúng như với tên gọi của cây. Bên cạnh đó loài cây này cũng phù hợp đối với những người mệnh Kim, tuy nhiên mệnh Thủy mới là những người phù hợp với cây Đại Phú Gia hơn cả.

Top 5 cây phong thủy giúp người mệnh Thủy nhận được nhiều điều bình an, xua tan hết chướng khí tích tụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây nha đam thủy sinh

Cây nha đam hay còn gọi là cây lô hội có khả năng thanh lọc không khí, giải phóng oxy, hút các khí có hại cho cơ thể như lưu huỳnh oxit, cacbonic, Andehyde formic, Canbondioxit,..

Với hình dáng vươn thẳng, cây nha đam thủy sinh đại diện cho ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Người mệnh Thủy nếu sở hữu loại cây này sẽ góp phần giúp cho ý chí thêm sắc bén. Nhờ vậy mà họ dễ dàng có được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Nha đam có thể sống trong môi trường khô hạn, khắc nghiệt nên không cần phải tưới nước quá nhiều.

Cây Ngân hậu

Cây ngân hậu sẽ là lựa chọn hữu ích của nhiều người, cây có phần lá dài to bản hình lưỡi mác cùng với gân hình xương cá và viền lá xanh, lòng lá có màu đốm trắng, đặc tính của thân cây là màu xanh thẫm và mọc thành bụi mang đến những lợi ích tốt cho sức khỏe cũng như môi trường sống của con người như hút khí độc nicotin Aldehyde formic, đồng thời hỗ trợ thanh lọc không khí rất tốt.

Cây ngân hậu theo quan niệm phong thủy khi được trồng trong nhà mang đến sự bình an cũng như may mắn cho chủ nhân đồng thời giúp các quan hệ tình cảm được vững chãi và bền lâu.

Top 5 cây phong thủy giúp người mệnh Thủy nhận được nhiều điều bình an, xua tan hết chướng khí tích tụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây Trầu Bà

Cây Trầu Bà là loại cây hợp mệnh Thủy mà bất cứ ai với bản mệnh này thì đều nên trồng. Cây có khả năng phát triển nhanh chóng, dễ thích nghi trong nhiều điều kiện khí hậu, kể cả là trong môi trường điều hòa lâu ngày. Cây Trầu Bà mang ý nghĩa cho sự thuận lợi, thịnh vượng, đủ đầy và ấm no. Do đó mà chúng rất được ưa thích, đặc biệt với những người chuộng phong thủy.

Cây Thủy Tùng

Cây Thủy Tùng là loại cây cảnh hợp mệnh Thủy để bàn hiện đang được ưa thích trong một vài năm gần đây. Cành lá của cây có màu xanh lục tươi sáng vô cùng bắt mắt, tạo nên không gian thoáng đãng, xanh tươi cho nơi bạn làm việc hoặc sinh sống. Cây Thủy Tùng thường được sử dụng để trang trí, làm cây cảnh hoặc làm quà tặng cho bạn bè, người thân.

Top 5 cây phong thủy giúp người mệnh Thủy nhận được nhiều điều bình an, xua tan hết chướng khí tích tụ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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