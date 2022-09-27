Thờ cúng Thần tài và Thổ địa nhớ đặt thêm 4 loại hoa này lên bàn thờ, bình an và tài lộc "sớm muộn" gì cũng tới nhà bạn

Nhà đẹp 27/09/2022 15:46

4 loại oa dưới đây được xem là những loại hoa mà Thần tài và Thổ địa yêu thích, đặt lên bàn thờ biết đâu tiền bạc đầy túi đấy.

Hoa huệ tây

Hoa huệ tây là loại hoa biểu trưng cho sự thanh nhã, thánh khiết. Người ta cho rằng, những người nào yêu thích loài hoa này thường có sự dịu dàng, nhã nhặn với những đức tính tốt đẹp của phụ nữ truyền thống. Hơn nữa, trong phong thủy, huệ tây còn mang ý nghĩa giúp mọi người bình tâm.

Các chuyên gia phong thủy cho rằng, đặt một bình huệ tây lên bàn giúp mọi người xua tan căng thẳng, giữ tâm bình tĩnh, đặc biệt phù hợp với những người nóng tính.

Đặc biệt, khi trồng huệ tây vào bình thủy tinh còn mang tới vẻ đẹp sang trọng, quý phái mà không tục tằn. Chính vì vẻ đẹp thanh nhã này nên huệ tây được người yêu hoa lựa chọn khá nhiều.

Thờ cúng Thần tài và Thổ địa nhớ đặt thêm 4 loại hoa này lên bàn thờ, bình an và tài lộc 'sớm muộn' gì cũng tới nhà bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hoa cúc vàng

Trong các loài hoa thì hoa cúc vàng thể hiện cho sự sung túc phú quý. Hoa cúc là một loài hoa thuộc hành Kim, tức là kim tiền nên nếu bạn cần tìm một loài hoa để cúng trên bàn thờ tổ tiên, hay thần tài thì hoa cúc để dâng cúng cầu tài lộc là lựa chọn đáng lưu tâm cho gia chủ.

Hoa đồng tiền

Khi chọn hoa cúng ban thờ Thần Tài, gia chủ nên lựa chọn những loại hoa có màu đỏ và vàng, thể hiện cho sự giàu có và may mắn.

Và loại hoa tiêu biểu cho hai màu sắc này chính là hoa đồng tiền. Đúng như tên gọi của chúng, loài hoa này đại diện cho tiền tài và phúc lộc. Tuỳ theo nguyện cầu của mình gia chủ có thể chọn hoa đồng tiền màu đỏ thể hiện ước vọng những điều rực rỡ, may mắn, hoặc hoa vàng tượng trưng cho hạnh phúc, sung túc.

Thờ cúng Thần tài và Thổ địa nhớ đặt thêm 4 loại hoa này lên bàn thờ, bình an và tài lộc 'sớm muộn' gì cũng tới nhà bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hoa hồng đỏ

Hoa hồng là một loài hoa tượng trưng cho tình yêu, nhưng bên cạnh đó hoa hồng đỏ còn là biểu tượng của sự may mắn.

Chính vì vậy, nếu bạn cần tìm một loài hoa thắp hướng ông bà hoặc thần tài thì bạn có thể chọn hoa hồng đỏ giúp xua đuổi vận xui, giúp cho gia chủ hút tài lộc vào nhà.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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