6 loại trái cây mang biểu tượng của vượng khí, bày trong nhà hoặc bàn thờ TIỀN VÔ NHƯ NƯỚC, thu hút năng lượng tích cực

Các chuyên gia phong thủy thường khuyên bạn nên bày 9 quả cam ở phòng khách hoặc nhà bếp để cầu chúc sự may mắn và thịnh vượng.

Ngoài việc sử dụng hoa quả tươi, bạn có thể dùng thêm tranh của những loại hoa quả này để thu hút nguồn năng lượng tích cực vào trong ngôi nhà của bạn.

Đào là một trong số biểu tượng phong thủy phổ biến nhất. Đào đại diện cho sự trường tồn, bất tử. Hoa đào được biết đến là loại hoa ở thiên đường, nơi có những vị thần bất tử. Quả đào cũng có liên quan đến sự giàu có và tuổi thọ. Hoa đào cũng được biết đến như là một biểu tượng phong thủy về tình yêu và hôn nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Lựu

Quả lựu chứa nhiều hạt, mọng nước và ngon ngọt. Màu sắc bắt mắt của trái lựu tượng trưng cho sự sinh sôi phát triển, thúc đẩy vận may về con cái. Trong phong thủy bàn thờ gia tiên và bàn thờ ông địa thần tài, quả lựu được coi như một loại “thuốc” có khả năng giúp vợ chồng mau chóng sinh con. Những đứa trẻ sau khi sinh ra đều bụ bẫm và khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Nho

Trong phong thủy, nho tượng trưng cho giàu có về của cải vật chất. Vì vậy, rất nhiều người treo ảnh quả nho ở trong nhà để thu hút thêm vượng khí và điều may mắn, tốt lành.

Táo

Quả táo luôn gắn liền với hòa bình, sức khoẻ và sự hòa hợp trong gia đình. Vì vậy, nhiều gia đình thường treo bức ảnh quả táo màu đỏ, vàng để cầu chúc sự bình an, yên ấm cho gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Bưởi

Trong tiếng Hán, từ “bưởi” phát âm giống như từ “con trai”. Do vậy, mọi người thường bày bưởi để xin lộc về con cái. Ngày Tết, gia đình người Việt cũng thường đặt trái bưởi trên nải chuối xanh. Điều này tượng trưng cho phúc lộc với mong muốn an khang thịnh vượng sẽ đến với gia đình.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.