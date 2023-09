Lá cây kim tiền xanh quanh năm, có viền tròn mang tính âm phù hợp với trang trí hiện đại, để cân bằng, điều hòa cần các hình thức tròn trịa, âm tính, căng mọng và kim tiền đáp ứng được yêu cầu đó. Không những thế, hoa kim tiền có màu trắng tượng trưng cho thịnh vượng và tài lộc đang đơm hoa kết trái và cuộc sống càng thêm sung túc đủ đầy. Với màu xanh dịu mát, lá dày và mọng có khả năng hấp thụ các chất độc bay lơ lửng trong không khí, bụi bẩn đem đến không gian trong lành, an toàn, thoáng mát. Do đó, loại cây này được nhiều người ưa chuộng để trồng trong nhà.

Là cây ưa sáng, phát triển xanh tốt trong môi trường nhiều ánh sáng, tuy nhiên không nên đặt dưới ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp. Cây vẫn có thể sống tốt trong bóng râm, nếu để ở nơi ít ánh sáng, mỗi tháng hãy mang cây ra ngoài sáng vài ngày. Nếu đặt cây ở ngoài thì nên đặt dưới tán cây khác, hoặc có lưới che vừa chắn ánh nắng trực tiếp của mặt trời vừa ngăn cản nước mưa vào chậu gây ngập úng rễ.

Nếu cây trong tối lâu ngày, không những cây bị hạn chế sinh trưởng, lá héo dần và chuyển sang màu vàng, nhìn kém sắc.

Ảnh minh họa: Internet

2. Thích ấm áp, không chịu được lạnh

Cây kim tiền là loại cây nhiệt đới nên ưa môi trường ấm áp, không thích nghi được với môi trường lạnh. Nhiệt độ lý tưởng cho cây là 25 đến 27 độ C. Ở nhiệt độ dưới 18 độ C cây kim tiền sẽ bị vàng lá rồi rụng. Khi dưới 5 độ C cây sẽ chết. Nếu trên 30 độ C, cây cũng ngừng phát triển. Do đó cần phải giữ ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè. Nếu thời tiết quá nóng nực có thể phun nước xung quanh để giảm nhiệt độ cho chậu cây.

Ảnh minh họa: Internet

3. Thích bón phân, không chịu được sự cằn cỗi

Cây ưa sự màu mỡ, khi làm chậu hoặc thay chậu bạn nên thêm ít phân bón vào. Khi cây chuẩn bị đẻ nhánh, lúc này bạn có thể bón thúc, sử dụng phân lân NPK để bổ sung dinh dưỡng cho cây. Khoảng 2-3 tháng nên bón phân cho cây một lần. Phân nên mua tại các cửa hàng bán cây cảnh, loại dùng cho cây kim tiền.

Cách bón: Mỗi lần bón một ít quanh gốc, và cách gốc khoảng 10 – 15cm.

Lưu ý: Không bón quá nhiều phân mỗi lần mà chỉ nên bón một lượng vừa phải. Sau khi bón nên tưới nước ẩm cho đất, để cây dễ dàng hấp thụ.

Ảnh minh họa: Internet

4. Thích khô, không chịu được ẩm ướt

Cây đặt trong nhà thì chỉ cần tưới mỗi tuần 1 lần là đủ. Nếu như quá dư thừa lượng nước thì sẽ gây ra tình trạng thối rễ, thối củ. Lâu ngày cây sẽ bị chết. Nếu cây đặt ở ngoài thi tùy vào thời tiết mà có thể tưới 2-3 lần 1 tuần, còn cây đặt trong phòng máy lạnh thì nên giảm lượng nước tưới.

Cách tưới: Không tưới trực tiếp vào chậu mà dùng bình xịt tưới lên lá, thân và gốc.

Lưu ý: Cây kim tiền thường hay chết do thừa nước, chứ ít khi chết do thiếu nước. Vì vậy chỉ nên tưới đủ ẩm cho đất trong chậu là được.

Ảnh minh họa: Internet

5. Thay đất chậu thường xuyên, không để vậy quanh nămKhả năng nảy mầm của cây kim tiền rất mạnh, bộ rễ phát triển, tốc độ sinh trưởng nhanh. Nếu lá mọc trong môi trường chật hẹp, cạnh tranh chất dinh dưỡng sẽ không có lợi. Vì vậy bạn chỉ không cần thay chậu đất thường xuyên mà còn phải chia nhỏ các chậu đất để nhân ra. Khi dùng kéo chia phải khử trùng, sát khuẩn để tránh tình trạng cây bị nhiễm khuẩn, giảm tỉ lệ sống.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.