Trồng cây phong thủy ở ban công, sân thượng: tài lộc tấn tới, ngăn chặn khí xấu "xâm nhậm"

Nhà đẹp 22/12/2022 17:25

Nên trồng những loại cây gì ở ban công để vừa thu được tiền bạc, sức khỏe 'tràn trề', công việc thuận lợi lại vừa đẹp nhà đẹp cửa.

Trầu bà

Loại cây này có dáng thả lợi khá nhẹ nhàng nên thường được trồng trong chậu đất treo, để bàn hoặc thủy sinh ở bàn làm việc, ban công, cửa sổ hoặc nơi có ánh sáng. Phong thủy quan niệm cây trầu bà mang biểu trưng cho sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, mang lại sự may mắn, bình an và thành đạt trong học tập, trong công việc đối với người sở hữu và chăm sóc chúng.

Một lưu ý khi trồng trầu bà là nên chọn những nơi không quá tối hoặc nhiệt độ quá cao. Nếu chúng được đặt nơi sai điều kiện này thì sẽ không xanh tốt đồng thời ảnh hưởng tiêu cực tới phong thủy.

Hoa giấy

Hoa giấy có nét đẹp mỏng manh, là loại cây gỗ dễ uốn nắn nên có thể tạo thành nhiều hình thù đẹp mắt. Cây còn chịu nắng rất tốt, thích hợp trồng ở các hương Đông, Tây hay hướng Nam. Hoa giấy trong phong thủy giúp bảo vệ gia chủ, xua đuổi tà ma và mang đến nhiều tài lộc cho chủ nhà.

Trồng cây phong thủy ở ban công, sân thượng: tài lộc tấn tới, ngăn chặn khí xấu 'xâm nhậm' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngọc kỳ lân

Ngọc kỳ lân phát triển theo hướng ngang, vững vàng, khỏe mạnh, có tác dụng trấn giữ ngôi nhà nên loài cây này cũng thường được nhiều người lựa chọn trồng ở ban công.

Lan Ý

Lan Ý là một loại cây thân cỏ có độ bền cao, hoa nở liên tục mấy tháng liền và có thể sống được trong điều kiện thiếu sáng. Cây lan Ý mang đến không gian đẹp hơn cho ban công đồng thời giúp mang lại sự may mắn cho gia đình.

Hoa hồng

Hoa hồng là loại cây rất đẹp, vừa có hương vừa có sắc. Khi trồng ở ban công, bạn nên chọn loại hoa hồng thân gai vì chúng có tác dụng hóa giải phong thủy, thích hợp với những nhà có nhiều phụ nữ.

Trồng cây phong thủy ở ban công, sân thượng: tài lộc tấn tới, ngăn chặn khí xấu 'xâm nhậm' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mai địa thảo

Với vẻ đẹp mềm mại, những chùm hoa xum xuê cộng thêm được tính dễ trồng, dễ thích nghi với nhiều môi trường, mai địa thảo là một lựa chọn tuyệt vời dành cho ban công nhà bạn. Không những mang lại vẻ đẹp, trong phong thủy, mai địa thảo còn mang đến những điều tốt lành và may mắn cho chủ nhân.

Huyết long

Đây là loài cây có lá bé, dài màu xanh thẫm, ở giữa lá có đốm vàng. Cây huyết long có thể ngăn chặn những khí xấu xâm nhập vào nhà.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

4 kiểu nhà càng ở càng nghèo, hao tài tốn của, nhà giàu không bao giờ bỏ tiền ra mua!

4 kiểu nhà càng ở càng nghèo, hao tài tốn của, nhà giàu không bao giờ bỏ tiền ra mua!

Nếu bạn đang có ý định mua nhà, hãy tránh ngay 4 kiểu nhà dưới đây vì trước sau gì tiền bạc của bạn cũng bị 'trôi sạch' hết, uổng công bao năm gây dựng.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp phong thủy ban công cây trồng ở ban công

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 2 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026