Trồng cây phong thủy ở ban công, sân thượng: tài lộc tấn tới, ngăn chặn khí xấu "xâm nhậm"

Loại cây này có dáng thả lợi khá nhẹ nhàng nên thường được trồng trong chậu đất treo, để bàn hoặc thủy sinh ở bàn làm việc, ban công, cửa sổ hoặc nơi có ánh sáng. Phong thủy quan niệm cây trầu bà mang biểu trưng cho sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, mang lại sự may mắn, bình an và thành đạt trong học tập, trong công việc đối với người sở hữu và chăm sóc chúng.

Hoa giấy có nét đẹp mỏng manh, là loại cây gỗ dễ uốn nắn nên có thể tạo thành nhiều hình thù đẹp mắt. Cây còn chịu nắng rất tốt, thích hợp trồng ở các hương Đông, Tây hay hướng Nam. Hoa giấy trong phong thủy giúp bảo vệ gia chủ, xua đuổi tà ma và mang đến nhiều tài lộc cho chủ nhà.

Một lưu ý khi trồng trầu bà là nên chọn những nơi không quá tối hoặc nhiệt độ quá cao. Nếu chúng được đặt nơi sai điều kiện này thì sẽ không xanh tốt đồng thời ảnh hưởng tiêu cực tới phong thủy.

Ảnh minh họa: Internet

Ngọc kỳ lân

Ngọc kỳ lân phát triển theo hướng ngang, vững vàng, khỏe mạnh, có tác dụng trấn giữ ngôi nhà nên loài cây này cũng thường được nhiều người lựa chọn trồng ở ban công.

Lan Ý

Lan Ý là một loại cây thân cỏ có độ bền cao, hoa nở liên tục mấy tháng liền và có thể sống được trong điều kiện thiếu sáng. Cây lan Ý mang đến không gian đẹp hơn cho ban công đồng thời giúp mang lại sự may mắn cho gia đình.

Hoa hồng

Hoa hồng là loại cây rất đẹp, vừa có hương vừa có sắc. Khi trồng ở ban công, bạn nên chọn loại hoa hồng thân gai vì chúng có tác dụng hóa giải phong thủy, thích hợp với những nhà có nhiều phụ nữ.

Ảnh minh họa: Internet

Mai địa thảo

Với vẻ đẹp mềm mại, những chùm hoa xum xuê cộng thêm được tính dễ trồng, dễ thích nghi với nhiều môi trường, mai địa thảo là một lựa chọn tuyệt vời dành cho ban công nhà bạn. Không những mang lại vẻ đẹp, trong phong thủy, mai địa thảo còn mang đến những điều tốt lành và may mắn cho chủ nhân.

Huyết long

Đây là loài cây có lá bé, dài màu xanh thẫm, ở giữa lá có đốm vàng. Cây huyết long có thể ngăn chặn những khí xấu xâm nhập vào nhà.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.