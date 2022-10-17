Treo tranh phong thủy trong nhà tránh ngay 3 điều cấm kỵ: tình cảm gia đình ly tán, hút hết vượng khí, tiền bạc "đổ sông đổ biển"

Hiện nay nhiều gia đình chọn treo tranh cùng tuổi với gia chủ vì nghĩ chúng sẽ mang lại may mắn cho đường tài lộc, công danh. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, treo tranh cùng tuổi với gia chủ tạo thành thế tương xung, tương hình, tương hại, tương phá, không tốt cho sự phát triển của gia chủ.

Đầu tiên là tam hợp tương sinh. Sự kết hợp của 3 con giáp trong 12 con giáp mang đến may mắn, tài lộc. Có 4 nhóm tam hợp là Hợi - Mão - Mùi, Dần - Ngọ Tuất, Tỵ - Dậu - Sửu, Thân - Tý - Thìn.

Nếu muốn treo tranh con giáp ở phòng khách thì cần phải tuân thủ nguyên tắc sau.

Thứ hai là lục hợp tương hợp. Khi chọn tranh con giáp gia chủ có thể lựa chọn 6 nhóm quý nhân để đem lại tài lộc, may mắn. Đó là các nhóm: Tý - Sửu, Dần - Hợi, Mão - Tuất, Thìn - Dậu, Tỵ - Thân, Ngọ - Mùi.

Ảnh minh họa: Internet

Tranh hoàng hôn, cảnh tiêu điều

Trong những bức tranh cảnh hoàng hôn, cánh rừng mùa đông tiêu điều, hay những cảnh hoa lá xác xơ héo úa đều mang những ý nghĩa không tốt. Những bức tranh này tạo cảm giác u tối, tĩnh mịch, buồn bã không mang đến sinh khí mà lại mang sự mệt mỏi, thiếu sức sống ảnh hưởng tới sức khỏe của gia chủ.

Khi bạn treo những bức tranh như vậy trong phòng khách rất có thể sẽ đem lại những vận xui xẻo, không may mắn cho gia chủ, gặp nhiều chuyện buồn bã trong cuộc sống.

Treo tranh theo ngũ hành

Mỗi người khác nhau đều có thuộc tính Ngũ hành riêng, tranh trang trí khác nhau cũng có thuộc tính Ngũ hành khác nhau. Nếu Ngũ hành của tranh trang trí có thể bổ trợ cho thuộc tính ngũ hành của chủ nhân thì tranh treo trong nhà sẽ như gấm thêm hoa. Ngũ hành tương đương với Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ.

Ảnh minh họa: Internet

- Tranh mang ngũ hành Kim gồm: Tranh vẽ hình ảnh bách hổ, ánh sáng, tranh bằng kim loại, tranh đồng sáng, tranh màu trắng, tranh màu sữa.

- Tranh mang ngũ hành mộc: Tranh hoa quả, cây cối, tranh chữ, tranh màu xanh lá cây

- Tranh mang ngũ hành Thủy: Tranh cá, tranh thác nước, tranh biển, sông suối, tranh màu đen, xanh dương

- Tranh mang ngũ hành Hỏa: Tranh ngựa, tranh mà đỏ, hồng

- Tranh mang ngũ hành Thổ: Tranh Phật, tranh màu vàng, cam nhạt

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.