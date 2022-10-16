Bật mí với 3 bí quyết giúp hoa lan tốt tươi mà không phải ai cũng biết

Hãy thử áp dụng 3 thứ nước này để tưới tiêu trong quá trình chăm hoa lan, biết đâu sẽ thấy được điều bất ngờ.

Dùng nước vo gạo

Trong thành phần dinh dưỡng của nước vo gạo có chứa nhiều vitamin, protein, tinh bột…rất tốt để kích thích cho hoa lan phát triển. Những chất này vừa nuôi dưỡng thân cây vừa tốt cho việc kích hoa nở nhanh.

Ngoài ra, việc bạn tưới lan bằng nước vo gạo còn rất hiệu quả bởi nó còn giúp phòng tránh được bệnh héo rũ thối gốc thường gặp ở lan.

Lưu ý: Khi pha nước vo gạo tưới lan bạn cần pha loãng nước vo gạo đặc với nước sạch theo tỷ lệ 1:2, sau đó đổ bình xịt và phun sương cho lan vào mỗi buổi sáng. Thời điểm này lan đang hấp thụ chất dinh dưỡng tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Nước chè

Nước chè không những tốt cho sức khỏe con người mà còn cực tốt trong việc phòng tránh các loại bệnh liên quan đến nấm ở cây. Vậy sử dụng nước chè tưới cho lan như thế nào? Lấy nước chè pha loãng với nước trắng theo tỷ lệ 1:10 đổ vào bình và tưới ngay cho lan.

Tuyệt đối không nên để nước chè qua đêm mới tưới vì lúc này nước sẽ bị biến đổi chất, tạo ra nhiều tính kiềm gây hại cho phong lan.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng mì chính tưới hoa

Nếu bạn trồng hoa và muốn cho cây lên xanh tươi, chống trổ bông bạn hãy cho 1 thìa bột ngọt vào 1 lít nước sạch rồi khuấy đều. Trong quá trình tưới hoa bạn không tưới với cây con. Chỉ dùng khi phong lan đã lớn, 1 tuần sau sẽ có chuyển biến tích cực.

Bên cạnh đóm bạn cũng có thể nấu chuối tươi làm phân bón cho lan, rất hiệu quả, rẻ tiền, giúp cây lan sinh trưởng và phát triển xanh tốt quanh năm.

Cách làm: Bạn hãy cho một thìa mì chính vào trong 1-1,5 lít nước rồi cho vào bình xịt tưới cho các loài cây của mình là được

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-mi-voi-3-bi-quyet-giup-hoa-lan-tot-tuoi-ma-khong-phai-ai-cung-biet-510043.html