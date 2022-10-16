Trang trí thêm những vật này trong nhà: đường tài vận nở rộ, Thần tài phù hộ tài lộc sung túc

Nhà đẹp 16/10/2022 12:52

Muốn được Thần tài phù hộ cho đường công danh phát triển thì gia chủ cần đặt thêm những thứ gì trong nhà, cùng kham khảo nhé!

Thuyền buồm phong thủy

Theo phong thủy, thì biểu tượng con thuyền với cánh buồm trắng vô cùng tốt trong phong thủy. Nó chính là biểu tượng của sự thành công phát đạt, con thuyền buồm phong thủy được xem là biểu tượng của thành công trong công việc.

Ngoài ra,  con thuyền buồm được đặt trong nhà với ý nghĩa “Thuận buồm xuôi gió” giúp gia chủ dễ dàng vượt qua những khó khăn thử thách. Khi bạn đặt vật phong thủy này trong nhà giúp gia chủ làm gì cũng lợi, cuộc sống viên mãn dư dả.

Pha lê trắng

Theo phong thủy, pha lê là biểu tượng mang lại điềm tốt lành. Nhiều người bài trí pha lê trắng trong nhà để cầu tài lộc trong kinh doanh cũng như sức khỏe dồi dào. Bạn nên đặt pha lê trắng ở trên bàn, tủ sách. 

Trang trí thêm những vật này trong nhà: đường tài vận nở rộ, Thần tài phù hộ tài lộc sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặt một cốc nước trên bàn làm việc

Trong ngũ hành, máy tính cũng được coi là vật mang tính hỏa. Nếu dành nhiều thời gian trong ngày tiếp xúc với máy tính, con người rất dễ xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi, có lẽ cũng vì tính hỏa quá vượng, gây tổn hại đến sức khỏe.

Để khắc phục điều này, những người phải sử dụng máy tính trong thời gian dài nên đặt một cốc nước bên cạnh. Vừa có thể cải biến ngũ hành, đẩy lui ảnh hưởng xấu lại vừa có thể bổ sung sự hao hụt nước một cách nhanh chóng, tiện lợi.

Bể cá cảnh

Bạn nên đặt bể cá cảnh ở hướng Đông Nam, gần cửa chính hoặc lối vào để việc kinh doanh xuôi thuận. Bể cá cảnh không chỉ là biểu tượng phong thủy thu hút tiền bạc, tài lộc trong kinh doanh buôn bán.

Trang trí thêm những vật này trong nhà: đường tài vận nở rộ, Thần tài phù hộ tài lộc sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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