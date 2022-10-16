Bố trí đèn ngủ cực xấu khiến phòng ngủ có đẹp cách mấy cũng xem như "bỏ", gia chủ dễ cãi vã và lục đục

Nhà đẹp 16/10/2022 06:08

Nếu đang mắc phải 3 điều kiêng kỵ này trong việc bố trí đèn ngủ thì hãy thay đổi ngay nhé, vì không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà tài vận cũng thay đổi ít nhiều.

Đèn ngủ có hình dáng sắc nhọn

Trên thị trường có nhiều kiểu, hình dạng đèn ngủ khác nhau cho bạn thoải mái lựa chọn theo sở thích. Nếu bạn mua đèn ngủ có hình tròn hay hình vuông thì không có gì đáng ngại, bởi đây là biểu tượng cho sự viên mãn, no đủ, hạnh phúc trong phong thủy. Tuy nhiên, nếu mua đèn ngủ với hình thù trông lạ lẫm, với nhiều góc sắc nhọn thì nên xem xét đổi sớm. Bởi lẽ khi nhìn chiếc đèn ấy thường xuyên sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm lý, dấy lên nỗi bất an khiến mọi người không có giấc ngủ ngon, từ đây sức khỏe suy yếu, tính tình nóng nảy, dễ làm mất hòa khí gia đình.

Treo đèn ngủ trên đầu giường hoặc trần nhà

Khi được đặt đúng vị trí, đèn ngủ có tác dụng phong thủy rất tốt, giúp nuôi dưỡng tình cảm, góp phần duy trì hạnh phúc gia đình. Nhưng nếu bố trí không đúng cách, đèn ngủ có thể để lại không ít hậu quả đáng tiếc.

Một lỗi mà nhiều người hay gặp khi bố trí đèn ngủ là lắp đặt chúng ở ngay phía trên giường ngủ hoặc trên trần nhà, nhất là loại đèn chùm hoặc đèn lồng thường phải thiết kế thanh giá đỡ. Đây là những vị trí không tốt vì phạm phải điều tối kỵ trong phong thủy là "xà ngang đè giường". Lắp đặt đèn ngủ ở những vị trí này vừa tạo cảm giác không an toàn, vừa làm gia tăng áp lực cho tâm lý, dễ gây ra các vấn đề về sức khỏe như: mất ngủ, gặp ác mộng, hô hấp kém... Giấc ngủ không ngon khiến tình cảm vợ chồng bị ảnh hưởng, dễ cãi vã, lục đục.

Theo các chuyên gia phong thủy, vị trí đặt đèn ngủ tốt nhất là ở hai bên đầu giường, vừa tạo cảm giác hài hoà cân xứng, ngụ ý về sự bình đẳng, thuận hòa giữa hai vợ chồng, đồng thời cũng thuận tiện cho việc bật tắt của gia chủ.

Bố trí đèn ngủ cực xấu khiến phòng ngủ có đẹp cách mấy cũng xem như 'bỏ', gia chủ dễ cãi vã và lục đục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dùng đèn ngủ có ánh sáng màu đỏ

Theo phong thủy, ánh sáng rất quan trọng trong phòng ngủ, đặc biệt với phòng ngủ của vợ chồng trẻ, bởi nó tạo không gian lãng mạn, góp phần quan trọng giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Tuy nhiên khi chọn đèn ngủ màu đỏ làm con người sinh ra phiền muộn. Đồng thời, vợ chồng mới cưới càng không nên dùng đèn ngủ có ánh sáng đỏ nếu không muốn người thứ 3 xuất hiện.

Nên chọn đèn ngủ mà ánh sáng có gam màu vàng, hồng vì những gam màu này làm cho không gian của phòng ngủ không những ấm cúng mà còn lung linh, quyến rũ.

Bố trí đèn ngủ cực xấu khiến phòng ngủ có đẹp cách mấy cũng xem như 'bỏ', gia chủ dễ cãi vã và lục đục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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