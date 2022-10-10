Kỹ thuật chăm sóc cây KIM TIỀN to khỏe, mọng nước - chăm chút đúng cách chính là "bước đệm" rước lộc vào nhà

Nhà đẹp 10/10/2022 05:00

Học ngay những lưu ý quan trọng khi bạn đã quyết định chọn cây kim tiền là loại cây phong thủy mang đến tài lộc cho gia đình.

Cây kim tiền thích được bón phân

Kim tiền sẽ phát triển tốt ở nơi đất cát, tơi xốp, màu mỡ. Loại cây này không ưa đất cằn cỗi. Vì vậy, khi làm chậu hoặc đổi chậu, bạn nên bón thêm phân vào đất. Việc này giúp rễ cây phát triển, chồi non ra nhiều hơn.

Vào thời điểm sinh trưởng cao điểm, bạn có thể bón thúc hỗn hợp ure và kali dihydro photphat cho cây hàng tháng. Như vậy, cây sẽ tươi tốt, lá xanh mướt.

Kỹ thuật chăm sóc cây KIM TIỀN to khỏe, mọng nước - chăm chút đúng cách chính là 'bước đệm' rước lộc vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý ánh sáng và nhiệt độ

Cây kim tiền phát tài thích ánh sáng tốt, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp, có thể phát triển bình thường trong điều kiện bóng râm. Không nên đặt cây dưới ánh nắng trực tiếp và nên có lưới che để tránh nước mưa vào cây sẽ gây hiện tượng cây bị thối và vàng lá, thậm chí gây chết cây. Đây là loài cây chịu được nhiệt độ tương đối cao. Nhiệt độ tối ưu là nhiệt độ phòng từ 25-27oC. Nếu nhiệt độ dưới 18oC cây sẽ có hiện tượng rụng lá và rơi vào trạng thái ngủ đông. Nếu nhiệt độ dưới 5oC, kim phát tài sẽ chết. Cây phát triễn tốt ở độ ẩm thấp lẫn độ ẩm cao.

Tưới nước cho cây kim tiền

Không cần tưới quá nhiều nước cho cây kim tiền, bạn có thể dùng bình phun sương tưới cây 1 - 2 lần mỗi tuần khi đất có đủ ẩm là được, không nên tưới quá nhiều sẽ làm cây dễ bị ngập úng.

Mỗi 1 tháng bạn có thể tưới đẫm 1 lần, sau đó mang chậu cây ra ngoài trời phơi nắng, vừa giúp cây quang hợp vừa chống ngập úng.

Kỹ thuật chăm sóc cây KIM TIỀN to khỏe, mọng nước - chăm chút đúng cách chính là 'bước đệm' rước lộc vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thay đất thường xuyên

Khi có điều kiện phát triển tốt, bộ rễ của cây kim tiền phát triển rất nhanh, tốc độ sinh trưởng mạnh. Để lá cây mọc trong môi trường đông đúc, cạnh tranh dinh dưỡng sẽ không tốt. Vì vậy, bạn nên thay đất cho chậu cây thường xuyên và có thể chia nhỏ cây vào các chậu khác nhau để đảm bảo không gian phát triển.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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