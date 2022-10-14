Sáng sớm thức dậy gặp ngay những hiện tượng này trong nhà: điềm báo không may, gặp nhiều thị phi, đen đủi cần đặc biệt chú ý

Theo các chuyên gia trong linh vực phong thủy thường khuyên rằng nên bày cây trong ngôi nhà để lưu thông dòng chảy của năng lượng trong ngôi nhà của bạn. Nếu bạn không chăm sóc cho cây và để chúng chết thì đó là điều thiếu may mắn trong ngôi nhà của bạn.

Bởi cây cối giúp điều hòa không khí hóa giải nguồn năng lượng xấu và mang tới nguồn năng lượng tốt. Khi cây xanh bị khô héo sẽ khiến vận may của gia đình bạn giảm sút, tài lộc khó lòng hanh thông như mong muốn.

Nếu bạn bắt đầu một ngày mới bằng việc làm vỡ một thứ gì đó thì xin chia buồn với bạn, hôm nay bạn sẽ chẳng may mắn gì cho cam. Bạn cần phải chú ý không làm những công việc quan trọng trong ngày, hoãn lại lịch những dự án lớn và phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói.

Ví dụ sáng ra đang uống nước thì làm vỡ cốc thì phải cẩn thận không nên nóng vội, làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng từ từ. Còn nếu làm vỡ gương thì quá đen đủi cho bạn, lời khuyên là không nên ra ngoài mà hãy xin nghỉ làm ngày hôm nay hoặc làm việc ở nhà nhé. Cố chấp ra ngoài có thể gây tai nạn xe cộ, trục trặc chuyện quan hệ bạn bè.

Nếu hôm nay bạn không có công việc gì gấp để ra ngoài thì tốt nhất hãy nên ở yên trong nhà để tránh tai họa ập tới.

Ảnh minh họa: Internet

Cãi vã

Sáng ra mà đã cãi nhau với ai đó thì đó chính dấu hiệu một ngày mới không vui vẻ gì. Nếu bạn làm nghề kinh doanh thì điều này càng không nên xảy ra ngay buổi sáng, báo hiệu một ngày thất thu, chán nản.

Phương châm sống là luôn mang nụ cười bên mình, hạn chế tối đa những lời lẽ không hay, chẳng dại gì mà không tặng cho người khác những lời hay ý đẹp để cuộc sống lúc nào cũng tươi mới, tâm trạng mình cũng vui vẻ hơn, có động lực làm việc hơn hẳn.



Ảnh minh họa: Internet

Quên đồ

Một trong những điềm không may chính là quên đồ. Điều này báo hiệu một ngày làm việc không hề suôn sẻ. Tốt nhất không nên tham việc, hãy giữ tâm lý thoải mái, bình tĩnh để đối diện với những điều xung quanh. Đừng nóng nảy, xen vào chuyện của thiên hạ để gây thị phi, rước bực vào người.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.