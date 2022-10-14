Sáng sớm thức dậy gặp ngay những hiện tượng này trong nhà: điềm báo không may, gặp nhiều thị phi, đen đủi cần đặc biệt chú ý

Nhà đẹp 14/10/2022 07:14

Cần phải lưu ý nếu sáng sớm nhà bạn xuất hiện những hiện tượng được cho là điềm báo xui xẻo, có thể sẽ khiến bạn gặp nhiều chuyện đen đủi trong ngày.

Cây chết khô tại nhà

Theo các chuyên gia trong linh vực phong thủy thường khuyên rằng nên bày cây trong ngôi nhà để lưu thông dòng chảy của năng lượng trong ngôi nhà của bạn. Nếu bạn không chăm sóc cho cây và để chúng chết thì đó là điều thiếu may mắn trong ngôi nhà của bạn.

Bởi cây cối giúp điều hòa không khí hóa giải nguồn năng lượng xấu và mang tới nguồn năng lượng tốt. Khi cây xanh bị khô héo sẽ khiến vận may của gia đình bạn giảm sút, tài lộc khó lòng hanh thông như mong muốn.

Có đồ vật rơi vỡ

Nếu bạn bắt đầu một ngày mới bằng việc làm vỡ một thứ gì đó thì xin chia buồn với bạn, hôm nay bạn sẽ chẳng may mắn gì cho cam. Bạn cần phải chú ý không làm những công việc quan trọng trong ngày, hoãn lại lịch những dự án lớn và phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói.

Ví dụ sáng ra đang uống nước thì làm vỡ cốc thì phải cẩn thận không nên nóng vội, làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng từ từ. Còn nếu làm vỡ gương thì quá đen đủi cho bạn, lời khuyên là không nên ra ngoài mà hãy xin nghỉ làm ngày hôm nay hoặc làm việc ở nhà nhé. Cố chấp ra ngoài có thể gây tai nạn xe cộ, trục trặc chuyện quan hệ bạn bè.

Nếu hôm nay bạn không có công việc gì gấp để ra ngoài thì tốt nhất hãy nên ở yên trong nhà để tránh tai họa ập tới.

Sáng sớm thức dậy gặp ngay những hiện tượng này trong nhà: điềm báo không may, gặp nhiều thị phi, đen đủi cần đặc biệt chú ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cãi vã

 

Sáng ra mà đã cãi nhau với ai đó thì đó chính dấu hiệu một ngày mới không vui vẻ gì. Nếu bạn làm nghề kinh doanh thì điều này càng không nên xảy ra ngay buổi sáng, báo hiệu một ngày thất thu, chán nản.

 

Phương châm sống là luôn mang nụ cười bên mình, hạn chế tối đa những lời lẽ không hay, chẳng dại gì mà không tặng cho người khác những lời hay ý đẹp để cuộc sống lúc nào cũng tươi mới, tâm trạng mình cũng vui vẻ hơn, có động lực làm việc hơn hẳn.

 

Sáng sớm thức dậy gặp ngay những hiện tượng này trong nhà: điềm báo không may, gặp nhiều thị phi, đen đủi cần đặc biệt chú ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quên đồ

Một trong những điềm không may chính là quên đồ. Điều này báo hiệu một ngày làm việc không hề suôn sẻ. Tốt nhất không nên tham việc, hãy giữ tâm lý thoải mái, bình tĩnh để đối diện với những điều xung quanh. Đừng nóng nảy, xen vào chuyện của thiên hạ để gây thị phi, rước bực vào người.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Vị trí bài trí bình hoa trong nhà và những điều lưu ý theo phong thủy

Vị trí bài trí bình hoa trong nhà và những điều lưu ý theo phong thủy

Khi trang trí bình hoa trong nhà, lựa chọn ở những vị trí này sẽ giúp cho gia chủ gia tăng tài lộc, căn nhà "sáng lên" trông thấy.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp phong thủy nhà ở hiện tượng không may mắn

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 27 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 53 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 27 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 27 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 24 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua