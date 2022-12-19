Sai lầm về phong thủy bàn làm việc ảnh hưởng tài vận, sự nghiệp rối ren

Theo phong thủy bạn không nên đặt bàn làm việc để ngồi quay lưng với cửa ra vào. Vị trí này có ý nghĩa mang lại nhiều sát khí cho phòng làm việc. Ngồi ở bàn đối diện cửa ra vào thì vô tình mọi tạp âm, hình ảnh hỗn tạp đang diễn ra xung quanh đều lọt vào tầm mắt.

Bên cạnh đó, việc đặt hướng bàn như vậy sẽ khiến bản thân mất tự tin, luôn trong trạng thái thấp thỏm, tâm lý không yên khiến bản thân bị mất tập trung. Điều này khiến hiệu quả công việc giảm sút và gây ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp.

Rất nhiều dân văn phòng, đặc biệt là phụ nữ thích bày biện nhiều đồ trang trí rực rỡ trên bàn như chậu cây, tượng, đồ thủ công,…Tuy nhiên, điều này ẩn chứa nhiều khí trường không tốt trong phong thủy. Khi vận thế mệnh chủ tốt sẽ không đem đến ảnh hưởng, song khi họ gặp điều không may thì những đồ vật có gai nhọn như cây xương rồng, cây dây leo, đồ thủ công có khiếm khuyết làm họ càng gặp nhiều rắc rối hơn trong sự nghiệp. Vậy nên, dân văn phòng không nên bày biện quá nhiều đồ trang trí rực rỡ.

Để con giáp kỵ bản mệnh Bạn không nên đặt vật phẩm có hình con giáp kỵ với bản mệnh của bản thân trên bàn làm việc. Vận quý nhân của bạn sẽ bị ảnh hưởng không tốt nếu các vật phẩm đó là các con giáp khắc với con giáp bản mệnh của mình.

Ngồi làm việc đối mặt với tường

Phía chính diện trước bàn làm việc cần rộng rãi, thoáng đãng, tượng trưng cho tiền đồ rộng mở, nếu khoảng không quá chật hẹp sẽ tạo cảm giác bức bối. Nếu trước mặt là bức tường, ngụ ý tiền đồ của bạn bị chắn ngang trước mặt, vận khí không thể thoát ra được. Bạn cũng không nên kê bàn làm việc mà phía sau lưng là hành lang. Như vậy làm việc sẽ bị mất tập trung, tinh thần bất an. Phía sau lưng có thể là tường, hoặc một chiếc tủ có độ cao vừa phải để tạo cảm giác vững chãi phía sau.

Ảnh minh họa: Internet

Để đồ vật bị hư hỏng trên bàn

Trong phong thủy, bàn làm việc được coi là một cánh cửa mời gọi quý nhân. Do vậy cánh cửa này luôn phải sạch sẽ, ngay ngắn. Những khiếm khuyết hay vật dụng hỏng trên bàn là lỗi phong thuỷ nên tránh để không gây cản trở sự gần gũi và quan tâm của quý nhân.



Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.