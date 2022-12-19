Đừng tùy tiện treo ảnh cưới tại 5 vị trí đại hung kẻo mang vận rủi cho gia đình, hôn nhân dễ sinh bất hòa và tranh chấp

Nhà đẹp 19/12/2022 11:55

Các cặp vợ chồng nếu muốn cuộc sống bình yên, không xảy ra cãi vã thì khi treo ảnh cưới nhớ tránh ngay 5 vị trí đại kỵ trong phong thủy.

Treo ảnh cưới đối diện cửa chính

Theo phong thủy, cửa chính của một ngôi nhà là nơi đón thần tài, may mắn và phúc khí vào nhà. Vì vậy, gia chủ không nên đặt ảnh cưới ở vị trí này. Khi treo ảnh cưới ở ngay đối diện cửa chính, sự riêng tư của gia chủ bị mất đi và tình cảm đôi lứa cũng dễ bị người đời dòm ngó, tạo nên sự bất hòa, mâu thuẫn.

Treo ảnh cưới đối diện bàn thờ, dưới chân cầu thang

Trong mọi trường hợp, treo ảnh đối diện với bàn thờ đã vi phạm điều cấm kỵ rất nặng trong phong thủy và mang lại nhiều xui xẻo cho gia đình.

Đồng thời, treo tranh dưới chân cầu thang cũng rất xấu về mặt phong thủy, bởi người xưa cho rằng vị trí này sẽ tượng trưng cho việc bạn đang đạp lên vận may của mình.

Treo ảnh cưới ở đầu giường ngủ

 

Một trong những vị trí mà các cặp vợ chồng ngỡ là tốt nhưng nếu không được coi phong thủy đúng hướng thì sẽ ảnh hưởng xấu đến cuộc sống hôn nhân, đó chính là treo ảnh cưới ở đầu giường.

 

Về mặt logic thực tế, ảnh cưới treo đầu giường sẽ dễ xảy ra khả năng bị rơi xuống giường ngủ của vợ chồng, tạo cảm giác sợ hãi, nguy hiểm cho người nằm dưới.

 

Còn theo khoa học phong thủy, đây là một vị trí rất xấu, không tốt cho đời sống vợ chồng. Ảnh cưới treo đầu giường sẽ luôn tạo ra một áp lực đè nén xung quanh hai vợ chồng, phát sinh cảm giác không an toàn về hôn nhân, dễ phát sinh lòng đố kỵ, hai bên sẽ dễ nảy sinh bất hòa, tranh chấp, không có lợi cho hôn nhân.

 

 

Ngoài ra, theo khoa học phong thủy, treo ảnh cưới ở cuối giường, vợ chồng sẽ thường gây bất hòa về chuyện tiền bạc nhưng tình cảm vẫn duy trì tốt.

 

Đừng tùy tiện treo ảnh cưới tại 5 vị trí đại hung kẻo mang vận rủi cho gia đình, hôn nhân dễ sinh bất hòa và tranh chấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Treo ảnh cưới đối diện gương

Treo ảnh cưới đối diện gương sẽ tạo nên những điều không may mắn cho tình cảm đôi lứa. Theo phong thủy, gương là nơi kết nối âm dương, đồng thời gương cũng phản chiếu mọi thử. Khi treo ảnh cưới đối diện gương, một đôi vợ chồng sẽ thành hai đôi. Điều này gây bất lợi cho cuộc sống hôn nhân.

Đừng tùy tiện treo ảnh cưới tại 5 vị trí đại hung kẻo mang vận rủi cho gia đình, hôn nhân dễ sinh bất hòa và tranh chấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Treo ảnh cưới đối diện với cửa nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh được coi là ô uế trong phong thủy, vì vậy không nên treo ảnh cưới trước nhà vệ sinh. Vị trí này sẽ mang lại nhiều năng lượng tiêu cực cho gia đình, xua đuổi vận khí, hôn nhân trắc trở.

Đối với nhà nhiều tầng, bạn không nên đặt ảnh cưới tại vị trí ngay dưới nhà vệ sinh của tầng trên.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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