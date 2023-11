Quan niệm phong thủy: Đặt 8 loại cây này lên bàn thờ, may mắn tìm đến, tiền bạc rủng rỉnh cả năm

Cây phất dụ xanh (cây phát tài)

Ảnh minh họa: Internet

Cây phất dụ hay còn gọi là cây phát tài và có trên 20 loài, mỗi loài tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc riêng. Cây giúp gia tăng vượng khí lưu thông trong nhà, hút vận may, tài lộc. Vận khí tốt, cây sẽ phát triển tốt, đây là điềm lành cho sự thịnh vượng, may mắn, bình an.