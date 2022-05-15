Quan niệm phong thủy: Đặt 8 loại cây này lên bàn thờ, may mắn tìm đến, tiền bạc rủng rỉnh cả năm

Cây phất dụ hay còn gọi là cây phát tài và có trên 20 loài, mỗi loài tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc riêng. Cây giúp gia tăng vượng khí lưu thông trong nhà, hút vận may, tài lộc. Vận khí tốt, cây sẽ phát triển tốt, đây là điềm lành cho sự thịnh vượng, may mắn, bình an.

Các nhà phong thủy tin rằng đây là một loại cây nên đặt trên bàn thờ để cầu may mắn, tiền tài cho mọi thành viên trong nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Kim tiền mang ý nghĩa của sự tài lộc, phú quý và giàu sang. Lá cây có màu xanh mướt, luôn trong tư thế vươn thẳng thể hiện sự phát triển, thuận lợi và thăng tiến trong công việc. Theo quan niệm phong thủy, những loại cây có sức sống dồi dào, tư thế hiên ngang như vậy sẽ mang lại nhiều vận may cho gia chủ. Chính vì lẽ đó, đặt cây kim tiền trong phòng thờ không chỉ tạo tính thẩm mỹ mà còn giúp tăng vượng khí, phú quý cho căn nhà.

Cây vạn lộc

Hay còn có tên gọi khác là cây thiên phú. Ngay từ cái tên đã toát lên sự may mắn, tài lộc dồi dào. Đây là loài có màu sắc sặc sỡ, lá cây dày, tán phủ tròn đem lại sự thoáng mát cho không gian xung quanh. Người xưa tin rằng trưng vạn lộc trong phòng thờ sẽ mang lại sự bình an cho gia đình, giúp xua đuổi những điềm xui/vận hạn cho gia chủ.

Cây có màu sắc rực rỡ với phần lá đỏ hồng, viền xanh, lá dày, bóng, cây mọc thẳng đứng, tán phủ tròn. Từ tên gọi đến bề ngoài của cây vạn lộc đều mang ý nghĩa tốt. Loại cây này có thể giúp bàn thờ trở nên sang trọng hơn, hút vượng khí vào nhà.

Cây đế vương

Ảnh minh họa: Internet

Cây đế vương có bề ngaofi bóng bẩy, bắt mắt. Loại cây này là biểu tượng của sự mạnh mẽ, quyền lực.

Trưng một chậu cây đế vương trong phòng thờ mang ý nghĩa cầu tài lộc, thăng tiến trong công việc và bình an trong cuộc sống.

Cây kim ngân

Ảnh minh họa: Internet

Kim Ngân có ý nghĩa là ngân lượng hay tiền vàng. Đây là loại cây vừa có tác dụng trang trí, đồng thời mang ý nghĩa phong thủy vô cùng đặc biệt. Đem đến sự may mắn, giàu có, tiền tài và sự thịnh vượng cho gia chủ.

Mỗi nhánh nhỏ của cây có 5 lá, tượng trưng cho ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ không chỉ mang lại vẻ đẹp sức sống mãnh liệt mà còn có ý nghĩa quan trọng giúp cân bằng nguồn sinh khí trong nhà. Là loại cây thu hút tài lộc và mang lại may mắn, Kim Ngân trờ thành loại cây để ban thờ được nhiều người lựa chọn.

Cây ngọc bích

Ảnh minh họa: Internet

Đây là loài cây để bàn thờ khá được ưa thích với lá màu xanh ngọc tự nhiên và hoa vàng, trắng. Dùng cây ngọc bích làm cây để bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên, thần tài giúp mang lại sức khỏe, bình an, công việc thuận lợi hơn.

Cây hồng môn

Ảnh minh họa: Internet

Cây Hồng Môn là loại cây trồng trong nhà, có màu sắc đẹp mắt và nổi bật cùng ý nghĩa phong thủy vô cùng độc đáo. Đây là loại cây có thể để trong phòng ngủ, phòng khách,… đặc biệt thích hợp khi đặt trên ban thờ. Mang đến sự may mắn, phú quý, cầu bình an cho gia chủ.

Sức sống của Hồng Môn bền bỉ, cây có thể phát triển trong nhiều môi trường khác nhau. Những bông hoa Hồng Môn rực rỡ giúp cây thu hút được vượng khí, xua đuổi tà khí nhờ đó mà gia đạo được yên vui.

Cây phú quý

Ảnh minh họa: Internet

Cây phú quý có lá xanh, viền đỏ hồng rất đẹp mắt. Loại cây nó có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt.

Theo quan niệm phong thủy, đặt cây phú quý lên bàn thờ sẽ giúp loại bỏ tà khí, ô uế. Ngoài ra, loại cây này còn tượng trưng cho may mắn, giàu sang, giúp gia chủ vượng tài lộc, phú quý tự tìm đến cửa.

Lưu ý cách chăm sóc cây trưng bàn thờ

Mỗi cây có những đặc tính riêng vì vậy bạn cần nắm rõ để chăm sóc cho thật tốt

Tránh để cây héo úa, chết trên bàn thờ

Thỉnh thoảng mang cây ra ngoài phơi nắng nhẹ để cây phát triển tốt, sắc tố lá cũng đẹp hơn giúp gia tăng khí vận

Thường xuyên lau bụi cho cây, cắt bỏ ngay những lá úa vàng

Vì cây trưng bàn thờ nên cần chú ý tưới lượng nước vừa đủ, tránh để dư thừa gây tràn ra ngoài

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.