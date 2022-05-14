Mách bạn cách bày trí bàn thờ Thần Tài thu đúng cách giúp hút tài lộc về nhà "tiền vào như nước"

Theo quy tắc "nhất vị nhị hướng", nên đặt ban thờ theo hướng ra cửa chính, song song với cửa chính hoặc đặt tại các phương vị quý nhân, tài lộc.

Hướng đặt bàn thờ Thần Tài, bàn thờ tốt nhất nên quay về hướng tốt. Và sao cho hợp với tuổi của chủ nhà. Và cần quan tâm thêm đến trạch khí của ngôi nhà cũng như bố cục của phòng ốc để có lựa chọn tối phù hợp nhất.

- Không nên đặt ban thờ ở những vị trí góc nhọn vì sẽ có nhiều sát khí ảnh hưởng tới ban thờ Thần Tài. Nên bố trí ban thờ theo lối trong cao ngoài thấp, các vị trí ông Thần tài Thổ địa ở nơi cao nhất trên ban. Cần làm nghi thức nạp cốt trước khi tiến hành an vị các ông vào vị trí.

- Ban thờ Thần Tài nên đặt theo đúng phong thuỷ "toạ Sơn hướng Thuỷ", lưng ban thờ nên tựa vào tường vững chắc, tránh những vị trí động, không nên tựa vào cầu thang, tránh vị trí tường không sạch sẽ như nhà vệ sinh, phòng tắm...

- Trong nhiều trường hợp, bàn thờ thần tài vẫn có thể xoay chéo 45 độ so với tường. Khi đó, phía sau lưng cần có bức vách che góc nhọn của tường. Hoặc những đồ trang trí như lọ lộc bình… để làm vững lưng ban thờ.

- Sau khi xác định được rõ ràng tọa hướng. Dùng la bàn xác định xem nhà ở thuộc trạch nào. Rồi đặt ban thờ ở phương vị xấu, hướng nào phương vị tốt nhất, đó là cách đặt bàn thờ chính xác nhất.

Bố trí các vật phẩm đặt lên bàn thờ đúng cách

Bên cạnh vị trí tốt, hợp phong thủy thì cách bày bàn thờ Thần Tài cũng là điều cực kì quan trọng để hút tài lộc, đón may mắn. Dưới đây là sơ đồ tham khảo cách bày trí chuẩn phong thủy cho các gia chủ.

Ảnh minh họa: Internet

Tượng Thần tài, Ông Địa

Thường thì người Việt Nam lập chung bàn thờ Thần Tài và Ông Địa. Vì thế trên bàn thờ nhất định phải có tượng Thần tài, Ông Địa làm bằng sứ. Vị trí sắp xếp từ ngoài nhìn vào bên trái là ông Thần tài, bên phải là Ông Địa .

Chú ý, sau khi thỉnh Thần Tài, Ông Địa cần dán nhãn chữ nho sau lưng bàn thờ.

Bát hương, có thể dán cố định

Ở giữa bàn thờ Thần Tài cần phải có một bát hương. Trước khi đặt bát hương lên bàn thờ cần phải thực hiện một số thủ tục cố định.

Khi mua bát hương về, gia chủ cần phải rửa bát hương thật sạch sẽ. Sau đó dùng rượu gừng để tẩy uế. Bên cạnh đó, mỗi bát hương đều nên có cốt. Cốt bát hương có thể bao gồm tro trấu hoặc cát trắng tinh khiết. Và một túi gồm thiết vàng, thiết bạc, thạch anh, ngọc, mã não, xà cừ, san hô đỏ.

Hũ gạo, hũ muối, hũ nước đầy

Người ta thường để một hũ gạo, một hũ muối và một hũ nước đầy ở giữa Thần Tài và Ông Địa. Theo quan niệm dân gian, ba hũ này không cần thay thường xuyên mà để đến cuối năm.

Lọ hoa tươi và đĩa hoa quả

Tuyệt đối không chọn những loài hoa đã khô héo hoặc hoa giả. Hoa thường được chọn cắm là hoa cúc, hoa đồng tiền…

Còn đĩa hoa quả tốt nhất nên chọn 5 loại quả. Tuy nhiên, việc thắp hương hoa quả không nhất thiết phải thực hiện hàng ngày. Mà có thể chọn thắp vào những ngày rằm, mùng 1 hàng tháng.

Khi đặt vị trí hoa và quả, gia chủ nên đặt lo hoa bên tay phải. Đĩa hoa quả bên tay trái theo chiều nhìn từ ngoài vào trong.

Ảnh minh họa: Internet

Khay hình chữ Nhất xếp 5 chén nước

Bạn có thể dễ dàng mua được 5 chén nước xếp trên khay hình chữ Nhất ở các cửa hàng bán đồ thờ cúng. Gia chủ có thể bỏ khay và xếp 5 chén nước thành hình chữ thập. Tượng trưng cho ngũ phương và cũng là tương trưng cho Ngũ Hành phát sinh phát triển.

Cóc ngậm tiền

Cần chú ý, buổi sáng khi thắp hương. Các gia đình phải quay Cóc ngậm tiền ra phía ngoài đường để đón lộc. Đến tối phải quay ông Cóc vào nhà để giữ lộc trong nhà, tránh thất thoát tiền bạc.

Tô sứ nông đựng đầy nước và cánh hoa tươi

Ngoài cùng trên mặt đất, các bạn nên chọn một cái tô sứ thật đẹp. Nông lòng, đổ đầy nước và ngắt những bông hoa trải trên mặt nước. Điều này làm Minh Đường Tụ Thủy, mang ý nghĩa giữ tiền bạc khỏi trôi đi.

Phật Di Lặc

Bên trên bàn thờ Thần Tài, có thể đặt thêm tượng Phật Di Lặc. Di Lặc Phật Vương sẽ quản lý và ngăn chặn các vị thần làm điều sai trái.

Những điều cần lưu ý khi thờ cúng thần tài và Ông Địa:

Ảnh minh họa: Internet

Không cắm hương chồng chéo nhau

Mỗi bát hướng đều nên có cốt là gói Thất Bảo để tài lộc không bị hao hụt, nếu gia chủ cắm hương chồng chéo nhau hay chọc vào gói Thất bảo sẽ khiến Thần Tài, Ông Địa không có linh khí. Không chỉ không hút tài lộc, sai lầm này còn khiến gia chủ làm ăn thất bát, nghèo khó cả đời.

Tượng Thần Tài, Ông Địa

Nếu chỉ thỉnh Thần Tài, Ông Địa đặt lên bàn thờ mà không dán nhãn chữ nho sau lưng bàn thờ thì có thờ cũng như không, không ai chứng giám.

Bài vị gương

Trong việc bài trí bàn thờ cầu tài lộc, bình an nếu thiếu bài vị gương gia tài lộc của gia chủ sẽ hao kém, tiền bạc làm bao nhiêu trôi tuột bấy nhiêu, không tích cóp được đồng nào.

Đặt bàn thờ Thần Tài sai cách

Không nên đặt gần nhà vệ sinh, trước gương hoặc nhà bếp hay bị góc cạnh của các vật dụng khác đâm vào.

Thiếu bát tụ lộc

Bàn thờ Thần Tài nếu thiếu hũ gạo, muối, nước đã vô cùng tai hại. Càng tai hại hơn nếu thiếu cả bát tụ lộc (bát bằng thủy tinh có đáy sâu, chứa nước và rắc hoa tươi).

Màu bàn thờ xung khắc mệnh của gia chủ

Không chỉ là vấn đề tâm linh, việc đặt bàn thờ còn liên quan trực tiếp với vận mệnh, phong thủy. Khi chọn bàn thờ, bạn cũng nên chọn màu sắc làm lợi cho mệnh của mình, tránh xung khắc gây hao tài.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm