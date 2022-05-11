Đặt 3 thứ này lên bàn thờ ngày 15 âm lịch, may mắn sẽ tìm đến gia đình trở nên đắc tài đắc lộc

Trên bàn thờ thần tài nhà bạn tất nhiên là cần phải có bát nhang, để làm nơi kết nối giữa cõi trần và cõi linh thiêng. Đồng thời, để xua đuổi vận xui những điều tai ương xui xẻo thì bạn nên đặt một túm tỏi lên bàn thờ. Tỏi là lễ vật quan trọng trên bàn thờ Thần Tài để cầu mong một năm làm ăn phát tài phát lộc. Lưu ý khi đặt nên đặt túm tỏi có số lể tương trưng cho dương khí, khiến vạn vật sinh sôi nảy nở mang tài lộc tới nhà bạn.

Theo phong thủy , tỏi có thể xua đuổi tà ma, tan ám khí nên có thể bài trừ các "đạo chích vong binh" tìm cách làm tổn hại đến các vị thần. Vì vậy, đặt tỏi ở bàn thờ Thần Tài sẽ giúp các thần linh tỉnh táo, dễ phân biệt những điều tốt, xấu, giúp đường tài vận của gia chủ hanh thông, tiền vào như nước.

Theo quan niệm của ông bà xưa thì khi cúng Thần Tài nên đặt 1 đĩa tỏi gồm 5 củ tươi, đẹp thậm chí dùng cả bó tỏi cũng được.

Đặt tiền hoặc đồng xu

Theo phong thủy. đặt tiền thật lên ban thờ Thần Tài rất tốt. Tiền đặt trên bàn thờ không cần có mệnh giá lớn mà chỉ cần thể hiện tâm ý của chủ nhân gia đình. Nhưng nhất thiết tiền thật đặt lên bàn thờ phải là tiền mới. Tiền cũ còn dư mà không hóa thì sẽ khiến cho công việc, tài chính của năm mới bị trì trệ, gặp nhiều khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu để tiền thật trên ban thờ Thần Tài qua năm mới sẽ mang điềm không tốt cho gia đình. Dễ mang tới khó khăn chồng chất khó khăn, gia đình kém lộc. Các thành viên trong gia đình cũng gặp nhiều bất trắc trong công việc và tài chính.

Đặt cây phát lộc

Trong phong thủy để xua đuổi bận xui cầu sự may mắn bạn nên đặt lên bàn thờ thần tài một cây phát lộc trồng thủy sinh, nhằm cầu mong gia đình luôn hạnh phúc tình cảm mặn mà, tài lộc no đủ. Bên cạnh đó, gia chủ đặt thêm những lọ hoa tươi và quả ngọt khiến cho gia chủ làm gì cũng hút tiền vàng vào nhà, tình cảm vợ chồng luôn viên mãn, hạnh phúc tới đầu bạc răng long.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các chuyên gia cũng tư vấn, một chậu trồng cây phát lộc hợp phong thủy, đem lại sự cân bằng, hài hòa, giúp kéo vận mệnh và cầu bình an là khi hội tụ đủ năm yếu tố của thuyết Ngũ hành, đó là:

Mộc: chính là bản thân cây phát lộc

Thổ: đất dùng để trồng cây

Thủy: nước dùng để tưới cây

Hỏa: dải ruy băng đỏ buộc vào chậu cây

Kim: chậu đựng cây làm bằng kim loại. Nếu trồng cây trong chậu thủy tinh hoặc gốm sứ, thì bên trong phải đặt đồng tiền kim loại hoặc để tượng bẳng kim loại lên trên.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.