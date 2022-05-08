Mẹo nhỏ giữ đồ gia dụng nhà bếp luôn sạch sẽ và thơm ngát, ai cũng xuýt xoa giá như biết sớm hơn

Gian bếp dù to hay nhỏ cũng đều chứa đựng cả thế giới ẩm thực của người phụ nữ. Là nơi mình thoả sức bày biện nấu nướng mà không mất công rửa chén bát do đã có máy rửa chén rửa cả thế giới rồi.

Mỗi chúng ta ai cũng đều có những góc nhỏ riêng, nơi ấy không có áp lực, không có công việc, chỉ có sự bình yên bên trong cánh cửa nhà.

Nếu là người thích một căn nhà thơm nên mình hay áp dụng một số cách giúp nhà luôn thơm như sau:

Ảnh: Nguyễn Ngọc Trà My

Lò vi sóng: Khi xài xong mình sẽ vắt chanh và bỏ cả vỏ chanh vào một bát nước và cho vào quay cho nước sôi lên, bắn tung toé trong nồi, sau đó chỉ việc lấy khăn lau, rất sạch, bóng và thơm.

Nồi chiên không dầu: Mình thường nhờ anh xã mình tháo ra vệ sinh định kỳ. Khi nồi được làm sạch, lấy một chén nước, nhỏ hương vani (dùng để làm bánh) vào và bật trong 5 phút chế độ cao, sau đó lấy bát vani ra để trên bếp cho lan toả mùi thơm.

Máy rửa chén: Làm sạch khử mùi bằng cách cho thẳng giấm và baking soda vào máy và bấm chế độ làm sạch máy, máy sạch bong kin kít và hoàn toàn hết mùi.

Tủ lạnh: Mình hay pha một ly cafe rồi để vào, mặc dù không uống, mùi gì cũng bay hết mà tủ lạnh còn thơm nữa. Thường xuyên làm sạch tủ, không để đồ nhiều quá kín tủ, gây bí, ảnh hưởng tới chất lượng thực phẩm. Lau chùi tủ lạnh thường xuyên bằng giấm hoà với baking soda.

Mặt bếp và xoong nồi: Tận dụng mỡ thừa, lọc qua vài lớp giấy ăn rồi dùng mỡ đó lau mặt bếp mới nấu, sau đó lau lại bằng giẻ ướt, bếp sẽ sạch bóng. Thấm khăn vào mỡ rồi kỳ cọ xoong nồi, xoong sẽ trắng bóng.

Ảnh: Nguyễn Ngọc Trà My

Mặt đá bếp: Vẫn là baking soda hoà với giấm và nước, cho vào chai xịt rồi xịt ướt bếp, lau sạch. Bạn cũng có thể rắc baking soda lên thẳng mặt đá bếp, dùng nửa miếng chanh chà qua chà lại rồi lấy khăn lau, bếp cứ gọi là bóng kin kít, sạch thơm.

Máy giặt: Bạn pha loãng oxi già với nước, đổ vào trong lồng máy và cho máy chạy chế độ làm sạch, khi giặt xong bạn nhớ lấy dung dịch này lau các khe máy cho sạch nhé, sau đó mở cửa cho máy giặt thông thoáng.

Quạt máy: Sau khi vệ sinh sạch quạt, bạn hoà chút nước cốt chanh, vài giọt tinh dầu với nước rồi xịt vào quạt máy, bật lên căn phòng sẽ sạch thơm thoáng khí.

Thùng rác: Không bao giờ nên để trong bếp, luôn luôn để ngoài logia cho bếp luôn sạch sẽ. Đừng để rác qua đêm, rác gần đầy phải đem đổ ngay.

Đun một nồi gồm các loại thảo dược, vỏ chanh bưởi, sả đập dập, húng tía tô hương thảo... vân vân có gì đun nấy, khi sôi mở nắp vặn nhỏ lửa, ninh trên bếp và đóng kín cửa nhà, mùi thơm sẽ xông khắp nhà, dễ chịu khoan khoái.

Đốt đèn xông tinh dầu ở các phòng 24/24, bất kỳ mùi tinh dầu nào bạn thích, nhà bạn sẽ siêu thơm.

Đốt nến thơm ở bếp, phòng khách và phòng ngủ, chỉ 10 phút mỗi ngày thôi, căn nhà bạn sẽ thơm lừng và đẹp quyến rũ bởi ánh nến, nến thơm là thứ sống ảo kỳ diệu nhất.

Quần áo: Hoà loãng tinh dầu vào nước, đổ vào ngăn xả vải thay nước xả, bạn sẽ có mùi thơm đặc trưng riêng mà ai ở gần cũng hỏi, nó khác mùi thơm đại trà của nước xả vải lắm đó.

Nhà tắm: Luôn treo vài cây xả, để vài thanh quế cho nhà tắm thơm mùi tự nhiên. Lâu lâu bạn hãy nấu một ly nước quế để trên bồn rửa mặt, nhà tắm thơm như spa luôn đó.

Ảnh: Nguyễn Ngọc Trà My

Bồn rửa mặt: Rửa sạch bằng xà bông mỗi ngày bằng khăn mềm.

Bồn cầu: Sau 24h luôn cọ sạch, đừng để bất kỳ vết ố vàng nào bám dính lên đó. Nhỏ vài giọt tinh dầu vào giấy vệ sinh, nhà tắm bạn sẽ luôn thơm. Sàn nhà tắm dùng xong nên lau sạch cùng với thời điểm bạn lau nhà - tạo thành thói quen.

Tủ quần áo: Mình hay dùng tinh dầu và nước hoa, mở nắp để trong các góc tủ quần áo, tủ đồ sẽ luôn thơm, rất rất thơm.

Có một bí quyết nữa là bạn mua mấy chai nước hoa loại để trong xe ô tô, nắp của nó có chế độ tự bay mùi, chỉ cần mở nắp và để đó, nước hoa sẽ tự lan toả mùi hương dịu nhẹ ra xung quanh. Bạn ngửi quen có thể không nhận biết, nhưng bất cứ ai gặp bạn họ cũng cảm nhận được mùi thơm.

Nếu không tìm mua được nước hoa loại trên, bạn lấy một cục xà bông loại có mùi dễ chịu, bỏ trong túi vải mỏng, đặt ở góc tủ, hương thơm từ xà bông sẽ toả ra.

Ngoài hút bụi nhà ra, ngày nào mình cũng hút bụi chăn ga, hút bùi rèm, hút bụi sofa, dùng nước thơm thiên nhiên xịt ga gối, xịt rèm cửa, ghế sofa.

Gội đầu xong mình luôn dùng xịt thơm tóc bằng dưỡng chất thiên nhiên, tóc mềm, thơm mượt dễ chịu khoan khoái vô cùng!

Bạn hãy cắm những bông hoa xinh ở các vị trí đẹp nhất trong nhà nhé, hoa sẽ trang trí nhà cửa và giúp nhà bạn có hương thơm tự nhiên.

Nguồn: fb Nguyễn Ngọc Trà My