"Cưng xỉu" trước căn bếp trong mơ sắc hồng toàn tập của cô gái "cuồng màu hồng"

Toàn căn bếp bao phủ với những đồ vật màu hồng xinh xắn, quả là căn bếp trong mơ của mọi cô gái.

Mới đây, trong một hội nhóm dành cho những người yêu thích nội thất nhà đẹp, bạn gái có Facebook Sunny's Bảo Hân khoe căn bếp "hồng toàn tập" khiến dân mạng xuýt xoa mãi không thôi.

"Em yêu màu hường nên đi đâu gặp gì màu hồng em cũng rinh về , cứ bảo mua trước khi nào có nhà thì trưng. Đến hôm nay gia đình cũng tạo điều kiện cho e cải tạo lại căn bếp màu Hường mơ ước này. Bao nhiêu tâm huyết vào căn phòng ấy, có lẽ với mọi người nhìn có hơi chói mắt vì một màu tông nóng. Nhưng vì đam mê quá là cuồng nên e cũng không cưỡng lại được." Sunny's Bảo Hân chia sẻ.

Cùng ngắm nhìn căn bếp với những vật dụng "như trong cổ tích" của cô gái yêu màu hồng.

Nguồn: Fb Sunny's Bảo Hân

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