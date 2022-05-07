Ngất ngây trước ngôi nhà đồng quê "view" đẹp như cổ tích của cặp vợ chồng thích hòa mình vào thiên nhiên

Căn nhà cổ tích của cặp đôi hòa mình vào thiên nhiên nắng gió đầy mộng mơ.

Một ước mơ giản dị của rất nhiều người đó là có một căn nhà ở miền quê tươi mát, có một mảnh vườn trông rau. Một mái nhà che nắng che mưa để hưởng thụ cuộc sống yên bình thong dong. Không bon chen, không ganh đua với đời. Cặp đôi đã xây dựng ngôi nhà hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp đầy nắng và gió mát trong lành cùng với thiết kế mở vô cùng gần gũi với thiên nhiên.

Mặt hông ngôi nhà với thiết kế tổ ong để đón được nhiều ánh sáng nhất có thể

Mảnh vườn trước nhà để trồng rau.

Phòng khách với đồ đạc đơn giản, không cầu kỳ

Khu vực liên thông phòng khách và phòng ăn

Cửa sau nhìn ra khoảng vườn nhỏ. Thiết kế lớn để đón ánh sáng và gió trời tự nhiên.

Khu vực phòng ăn nhìn ra phòng bếp.

Phòng bếp rộng, đồ đạc đơn giản.

Nội thất đơn giản, tinh tế.

Khoảng hiên sau nhà dùng làm nơi để chill, tổ chức những bữa tiệc nướng.

Cây nhà lá vườn, thịt mua ngoài chợ.

Phong cảnh nên thơ hữu tính, một cuộc sống đáng mơ ước.

Ngoài ra, khoảng hiên rộng này còn có thể làm nhiều hoạt động thể chất khác.

Một góc còn lại của hiên nhà, thư giãn, ngắm cảnh, uống rượu.

Nguồn: Fb Tuấn Thanh Nguyễn

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