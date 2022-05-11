Chuyên gia phong thủy dự báo: Nhà nào có 5 đặc điểm này gia chủ gặp thời đổi vận, tiền tiêu 3 đời không hết, con cái giỏi giang, thịnh vượng

Trong phong thủy thì cây cối góp phần tạo thêm sinh khí cho một ngôi nhà. Nhà có nhiều cây xanh tươi tốt, sống lâu không chỉ giúp không khí trong lành mà còn mang tới phúc lộc cho gia đình. Nếu cây cối nhà bạn luôn xanh tươi, đâm chồi nảy lộc thì ngôi nhà tràn đầy linh khó và sức sống giúp gia chủ giàu có. Đồng thời, khi cây sống lâu trong nhà là điềm lành, chứng tỏ gia chủ có tài lộc thịnh vượng, cuộc sống an khang thinh vượng đời đời giàu có.

Một ngôi nhà vận khí tốt thì cây cối khi được trồng ở đó luôn luôn xanh tươi, sinh sôi đâm chồi nảy lộc và có tuổi thọ trung bình khá cao. Ngược lại, nếu như một ngôi nhà phong thủy kém, vận khí không tốt thì cây cối, hay vật nuôi trong nhà cũng vì thế mà lụi bại dần theo. Một ngôi nhà mà trồng cây nào chết cây đó thì cần phải kiểm tra lại mọi thứ, bởi khi ở trong ngôi nhà như vậy vận khí của chủ nhà cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.

Sự hài hòa với lối kiến trúc xung quanh theo thuật ngũ hành cũng là một điều rất đáng để lưu tâm. Mỗi lỗi kiến trúc mang mỗi hành khác nhau, nếu nó có thể tạo nên mối quan hệ tương sinh với các kiến trúc xung quanh thì đó là một thế phong thủy tuyệt vời.

Chẳng hạn ngôi nhà của bạn là nhà ống cơ bản rất thường gặp trong thành phố với những nét hình vuông vức mang hành Thổ. Nếu xung quanh nhà bạn là những ngôi nhà mái thái với thiết kế mái hình tam giác thì sẽ rất tuyệt bởi những ngôi nhà này mang hành Hỏa mà Hỏa lại sinh ra Thổ nên nhà bạn ở khu vực này sẽ được phù trợ rất nhiều.

Nhà luôn có chim muông ghé thăm

Một ngôi nhà không được chăm sóc, quét dọn thường xuyên có những tiếng cười vui, thì chắc chắn cuộc sống của những người sống trong nhà nhất định sẽ hạnh phúc viên mãn. Đặc biệt, nếu như ngôi nhà đó còn thường xuyên thu hút trẻ nhỏ, chim chóc ghé thăm làm tổ thì chứng tỏ có phong thủy vô cùng tốt.

Các loại động vật thường tìm những nơi có phong thủy tốt để ở. Vì vậy, nhà có chim chóc, ong bướm, chó... đến làm tổ thì sẽ gặp nhiều may mắn, bình an, tài lộc dồi dào.

Kích thước cánh cửa hài hòa, cân đối với tổng thể

Kích thước của cánh cửa ra vào phải có sự hài hòa, cân đối với tổng thể, không quá to cũng không quá nhỏ. Một cánh cửa hẹp thì không thể đón may mắn thuận lợi vào nhà nhưng một cánh cửa rộng sẽ khiến năng lượng bị phân tán năng lượng tích cực.

Chất liệu làm nên cánh cửa là cực kỳ quan trọng, nếu bạn vì tiết kiệm mà chọn loại gỗ hay kim loại rẻ tiền thì chắc chắn chúng sẽ mau xuống cấp, hư hỏng. Hơn nữa, các chi tiết phần cứng như bản lề, tay nắm cửa cũng cần chắc chắn để không gây phiền toái khi sử dụng, ảnh hưởng đến phong thủy tốt cho lối vào nhà.

Nhà có nhiều ánh sáng, không khí trong lành, tươi mát

Trong phong thủy một ngôi nhà thì phần ánh sáng chính là yếu tố phong thủy hàng đầu mà gia chủ nên chú ý. Một ngôi nhà sáng sủa, các phòng tràn ngập ánh sáng mang lại cảm giác dễ chịu, có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, theo phong thủy một căn nhà sáng sủa sẽ giúp cân bằng âm dương tốt cho sức khỏe cũng tài lộc của gia chủ.

Nếu như một ngôi nhà quá kín, u ám, ban ngày cũng không nhìn thấy ánh sáng mặt trời thì âm thịnh dương suy. Ở trong một ngôi nhà như vậy, sức khỏe và tinh thần của các thành viên trong gia đình đều bị ảnh hưởng. Khi đó, tài lộc, vận may cũng đi xuống. Chính vì vậy, khi chọn mua nhà hay thuê nhà bạn cũng nên chọn những ngôi nhà có ánh sáng tốt, không nên chọn những ngôi nhà âm u, thiếu ánh sáng, thiếu dương khí dễ sinh bệnh tật, tâm lý cáu gắt bất ổn cho người sống trong nhà.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.