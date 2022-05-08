Choáng ngợp trước kiến trúc đan xen giữa hiện đại và cổ điển được kiến trúc sư kết hợp lại một cách tài tình ngay trong căn hộ "lạ"

Nhà đẹp 08/05/2022 06:35

Ngôi nhà được thiết kế và trang trí tỉ mỉ và xinh xắn từng chi tiết nhỏ khiến hội những người mê thiết kế nhà đẹp phải xuýt xoa ngưỡng mộ.

Một căn hộ Duplex với phong cách hoàn toàn khác, hoàn toàn mới lạ. Sự đan xen giữa hiện đại và cổ điển được kiến trúc sư kết hợp lại 1 cách tài tình ngay trong căn hộ này

 

Cùng thăm quan 1 vòng căn hộ qua các bức ảnh nha.

 

Không gian phòng khách được thiết kế như 1 chiếc ban công nhìn từ tầng 2 xuống

 

Mảng tường lớn được bo tròn đem lại cảm giác mềm mại

 

1 góc nhìn khác

 

Các chi tiết rất tinh tế

Không gian phòng ngủ được thiết kế bo tròn góc rất lạ mắt. Kết hợp mảng tường được xử lý rất tài tình

 

Hệ tủ trang trí

 

Những không gian 'hay ho' trong nhà

 

Khu vực bàn bếp

 

Không gian tập Yoga và gym

 

Chăm chút tới từng chi tiết nhỏ

Hiện đại và cổ điển đan xen rât tài tình

 

Không gian chill - Xinh xắn tới từng chi tiết

 

Góc nhà tắm đầy hoa

 

Chắc chắn các bạn chưa từng thấy phòng ngủ như vậy ở đâu

 

Cửa sổ được thiết kế phá cách.

 

Khu vực kệ tủ như 1 triển lãm tranh nghệ thuật

 

Hệ bàn bar và ghế đối lập với không gian nhà

 

Lối vào nhà đầy hiện đại, trái ngược lại không gian bên trong

 

Nguồn: Fb Dương Hương Linh

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