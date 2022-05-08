Choáng ngợp trước kiến trúc đan xen giữa hiện đại và cổ điển được kiến trúc sư kết hợp lại một cách tài tình ngay trong căn hộ "lạ"

Một căn hộ Duplex với phong cách hoàn toàn khác, hoàn toàn mới lạ. Sự đan xen giữa hiện đại và cổ điển được kiến trúc sư kết hợp lại 1 cách tài tình ngay trong căn hộ này

Cùng thăm quan 1 vòng căn hộ qua các bức ảnh nha.

Không gian phòng khách được thiết kế như 1 chiếc ban công nhìn từ tầng 2 xuống

Mảng tường lớn được bo tròn đem lại cảm giác mềm mại

1 góc nhìn khác

Các chi tiết rất tinh tế

Không gian phòng ngủ được thiết kế bo tròn góc rất lạ mắt. Kết hợp mảng tường được xử lý rất tài tình

Hệ tủ trang trí

Những không gian 'hay ho' trong nhà

Khu vực bàn bếp

Không gian tập Yoga và gym

Chăm chút tới từng chi tiết nhỏ

Hiện đại và cổ điển đan xen rât tài tình

Không gian chill - Xinh xắn tới từng chi tiết

Góc nhà tắm đầy hoa

Chắc chắn các bạn chưa từng thấy phòng ngủ như vậy ở đâu

Cửa sổ được thiết kế phá cách.

Khu vực kệ tủ như 1 triển lãm tranh nghệ thuật

Hệ bàn bar và ghế đối lập với không gian nhà

Lối vào nhà đầy hiện đại, trái ngược lại không gian bên trong

Nguồn: Fb Dương Hương Linh