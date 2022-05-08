Choáng ngợp trước kiến trúc đan xen giữa hiện đại và cổ điển được kiến trúc sư kết hợp lại một cách tài tình ngay trong căn hộ "lạ"

Ngôi nhà được thiết kế và trang trí tỉ mỉ và xinh xắn từng chi tiết nhỏ khiến hội những người mê thiết kế nhà đẹp phải xuýt xoa ngưỡng mộ.
- Ngất ngây trước ngôi nhà đồng quê "view" đẹp như cổ tích của cặp vợ chồng thích hòa mình vào thiên nhiên
- Sự thật của máy lọc nước ion kiềm Kangen tốt cho sức khỏe gia đình bạn
Một căn hộ Duplex với phong cách hoàn toàn khác, hoàn toàn mới lạ. Sự đan xen giữa hiện đại và cổ điển được kiến trúc sư kết hợp lại 1 cách tài tình ngay trong căn hộ này
Cùng thăm quan 1 vòng căn hộ qua các bức ảnh nha.
Không gian phòng khách được thiết kế như 1 chiếc ban công nhìn từ tầng 2 xuống
Mảng tường lớn được bo tròn đem lại cảm giác mềm mại
1 góc nhìn khác
Các chi tiết rất tinh tế
Không gian phòng ngủ được thiết kế bo tròn góc rất lạ mắt. Kết hợp mảng tường được xử lý rất tài tình
Hệ tủ trang trí
Những không gian 'hay ho' trong nhà
Khu vực bàn bếp
Không gian tập Yoga và gym
Chăm chút tới từng chi tiết nhỏ
Hiện đại và cổ điển đan xen rât tài tình
Không gian chill - Xinh xắn tới từng chi tiết
Góc nhà tắm đầy hoa
Chắc chắn các bạn chưa từng thấy phòng ngủ như vậy ở đâu
Cửa sổ được thiết kế phá cách.
Khu vực kệ tủ như 1 triển lãm tranh nghệ thuật
Hệ bàn bar và ghế đối lập với không gian nhà
Lối vào nhà đầy hiện đại, trái ngược lại không gian bên trong
Nguồn: Fb Dương Hương Linh