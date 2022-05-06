Sự thật của máy lọc nước ion kiềm Kangen tốt cho sức khỏe gia đình bạn

Máy lọc nước ion kiềm được xem như giải pháp hiệu quả trong giữ gìn nét thanh xuân và duy trì tuổi thọ của người Nhật Bản nhờ những lợi ích mang lại cho người tiêu dùng. Kangen được mệnh danh là dòng sản phẩm dành cho giới nhà giàu vì sở hữu những tính năng “đáng đồng tiền” mà bạn sẽ cảm thấy không hoài phí tiền của khi đầu tư.

Tạo nước giàu tính kiềm

Nguồn nước giàu tính kiềm chính là lợi ích mà chúng ta không thể tìm được ở các dòng máy lọc nước thông thường. Phần lớn trong chúng ta, đặc biệt là giới trẻ có thói quen ăn uống thiếu khoa học như tiêu thụ đồ ăn nhanh, thức ăn nhiều dầu mỡ, đồ uống có cồn,... Sau một thời gian dài, chế độ ăn ấy gây tích tụ những chất có khả năng gây hại, không tốt cho sức khỏe về lâu dài.

Máy lọc nước Kangen giúp tạo nguồn nước hỗ trợ cân bằng cơ thể, đào thải chất độc và các chất dư thừa giúp cải thiện chất lượng sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, hạn chế mắc các bệnh cảm cúm.

Chống oxy hóa

Ngoài nước kiềm, máy lọc nước ion kiềm Kangen còn tạo được nước axit có khả năng chống oxy hóa cao, dao động từ 200 đến 800 ORP. Người sử dụng duy trì thói quen sử dụng thường xuyên sẽ có cơ thể khỏe mạnh, giữ được vẻ trẻ trung.

Tạo phân tử nước kích thước nhỏ

Máy lọc nước ion kiềm ứng dụng công nghệ điện phân hỗ trợ tạo ra các phân tử nước siêu nhỏ khi đi vào cơ thể được các tế bào nhanh chóng hấp thụ. Nhờ thế, quá trình trao đổi chất của cơ thể được tăng tốc độ và các độc tố được thanh lọc, đào thải nhanh chóng.

2- Các loại máy lọc nước ion kangen thường dùng cho gia đình

Top 3 dòng máy lọc nước ion kiềm Kangen được ưa chuộng trong các gia đình

Dòng máy được ưa chuộng nhất trong danh sách chính là Máy lọc nước ion kiềm Kangen Leveluk K8 - sản phẩm góp phần làm nên tên tuổi của thương hiệu Enagic trên thị trường. Dòng sản phẩm này được trang bị 8 tấm điện cực giúp có khả năng tạo đến 7 loại nước phục vụ người tiêu dùng. Bạn có thể được hưởng ưu đãi tới 36% với giá chỉ còn 89.000.000 khi mua sản phẩm tại Điện máy Sakura.

Mã sản phẩm khác cũng được tin dùng rộng rãi trong các gia đình là máy lọc nước ion kiềm Kangen Leveluk SD501. Dòng sản phẩm này được trang bị 7 tấm điện cực titan giúp tạo ra 5 loại nước tốt cho sức khỏe. Thiết bị còn sở hữu kết cấu tương tự một chiếc máy lọc nước di động với màn hình LCD cỡ đại, thuận tiện cho người tiêu dùng lựa chọn chế độ nước theo nhu cầu sử dụng. Sản phẩm đang được ưu đãi 35% tại Điện máy Sakura với mức giá bán 69.000.000 đồng.

Nhắc đến máy lọc nước Kangen được yêu thích, chắc chắn không thể nào bỏ qua siêu phẩm Máy lọc nước điện giải ion kiềm Kangen Leveluk Super 501. Thiết bị ứng dụng công nghệ điện phân đẳng cấp với 12 tấm điện cực Titan cao cấp cho nguồn nước đầu ra chất lượng cao nhất trên thị trường. Đặc biệt, điều làm nên sự vượt trội của dòng sản phẩm này chính là công suất mạnh mẽ với khả năng tạo nước uống trung tính đến 6.5 lít mỗi phút, nước axit hay nước kiềm mạnh với đến 1.1 lít mỗi phút.

Super 501 được đánh giá là sản phẩm cao cấp trong các dòng cao cấp nên có mức giá cũng không hề rẻ. Tuy nhiên, hiện tại, khi mua sản phẩm tại Điện máy Sakura, bạn có thể hưởng ưu đãi 13% với mức giá bán trên thị trường chỉ còn 129.000.000 đồng.

Lưu ý khách hàng: Giá của các sản phẩm trên được cập nhật vào 06/05/2022.

3- Cách sử dụng các loại nước của máy lọc nước ion kiềm Kangen

Tùy từng dòng sản phẩm mà máy lọc nước ion kiềm Kangen có khả năng tạo được từ 5 - 7 loại nước khác nhau đáp ứng nhu cầu khác nhau của người sử dụng. Cụ thể:

Máy lọc nước ion kiềm Kangen có khả năng tạo ra đến 7 loại nước khác nhau

Nước kiềm cấp 1 với độ pH khoảng 8.5 dành cho người mới bắt đầu sử dụng nước kiềm.

Nước kiềm cấp 2 có độ pH khoảng 9.0 thích hợp dành cho những người sử dụng nước kiềm được 1 tuần.

Nước kiềm cấp 3 có nồng độ pH khoảng 9.5 thường được dùng trong uống hàng ngày hoặc để pha trà, chế biến thực phẩm.

Nước kiềm mạnh (pH 10.0 - 11.5) khi sục rửa thực phẩm sẽ giúp rau, củ sạch khuẩn, loại bỏ vị chát, an toàn cho sử dụng.

Nước lọc trung tính với độ pH được uống sau khi ăn, dùng khi uống thuốc, pha sữa hay chế biến độ cho em bé.

Nước axit cấp độ 1 có pH khoảng 5.5 được ưa chuộng dùng trong rửa mặt với tác dụng cân bằng pH làm mịn da và se khít lỗ chân lông.

Nước axit mạnh (pH 2.5 - 3.5) phát huy hiệu quả khi khử khuẩn, sát trùng, cầm máu và vệ sinh,...

Sở hữu một máy lọc nước ion kiềm chính là cách để bạn và những người thân yêu được sử dụng nguồn nước an toàn, có lợi cho sức khỏe, tăng sức đề kháng và hạn chế bệnh tật. Hãy trở thành người tiêu dùng thông minh ngay hôm nay bằng cách “đón đầu xu thế” máy lọc nước ion kiềm!