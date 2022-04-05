Thi công nhà mái lá dừa đẹp, giá rẻ – Nhà lá Trọng Nhân

Cây dừa thuộc họ cây cọ rất dễ trồng và phát triển rất nhanh. Rất thích hợp với khí hậu và môi trường sinh sống của Việt Nam. Lá dừa được sử dụng để chế tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau.

Sử dụng lá cọ để lợp mái nhà, sẽ tạo nên tính thẩm mỹ cao. Vừa độc là, vừa đẹp mắt chính vì vậy việc thi công nhà mái lá dừa luôn được rất nhiều người đánh giá cao và thu hút được rất nhiều sự chú ý, tò mò và sự quan tâm của mọi người.

Thi công nhà mái lá dừa đẹp, giá rẻ

1.2 Ưu điểm sử dụng mái lá dừa

Giá lá dừa lợp nhà có giá thành rẻ hơn mái tôn, mái ngói và những loại vật liệu phổ biến hiện nay. Như bạn biết, chi phí xây dựng luôn là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng mà mọi người phải xem xét đầu tiên.

Nhà lợp lá dừa có tính chất mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông. Lá dừa lợp nhà mát mẻ, rất dễ thi công nhà mái lá dừa. Sẽ mang đến cho bạn cảm giác thoải mái, không bí bách như laphong, không nóng bức bí như mái tôn, giá thành cũng không đắt đỏ như mái ngói… chỉ có thể là mái nhà bằng lá dừa.

2. Quy trình thi công nhà mái lá dừa của Nhà Lá Trọng Nhân

Việc thực hiện thi công nhà lá dừa khá đơn giản. Tuy nhiên để mang đến một mái lá dừa thực sự chắc chắn, chất lượng thì đòi hỏi người thi công cần có kỹ thuật cũng như sự tỉ mỉ cao. Dưới đây là quá trình thi công nhà mái lá dừa đúng chuẩn nhất tại Nhà Lá Trọng Nhân:

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Bước 1: Lựa chọn nguyên vật liệu

Chọn lá dừa và những nguyên vật liệu cần thiết. Đây là việc bắt buộc bạn phải thực hiện kỹ lưỡng trước khi tiến hành thi công nhà lá. Sau khi lựa chọn được lá dừa phù hợp như mong muốn.

Những cặp lá sẽ được phơi từ 10 – 15 ngày, để đủ khô rồi mới bắt đầu vào thi công. Ngoài việc lựa chọn lá thì Nhà Lá Trọng Nhân cũng rất chú trọng đến những phần nguyên liệu đảm bảo cho công trình được chất lượng như trụ cột, rui mè, đòn tay để làm khung nhà.

Bước 2: Công đoạn chằm lá dừa

Chằm lá dừa là công đoạn được hầu hết các đơn vị thi công nhà mái lá dừa nhà lá chú trọng. Các lá dừa tiêu chuẩn đều được rọc ra, tách lìa.

Bước 3: Tiến hành thi công lợp mái lá dừa

Đây là công đoạn rất quan trọng, kết quả của công đoạn này sẽ ảnh hưởng đến độ cứng chắc của cả nhà. Tùy vào yêu cầu của mỗi khách hàng mà căn nhà sẽ có những chiều cao khác nhau.

Bước 4: Kiểm tra, nghiệm thu và thanh toán

Sau khi hoàn thành thứ tự các quy trình thi công dịch vụ làm nhà lá dừa. Nhân viên sẽ kiểm tra lại toàn bộ dự án, Nhằm chắc chắn sản phẩm đúng thiết kế bản vẽ trước khi bàn giao cho khách hàng.

Nhà Lá Trọng Nhân

3. Lợi ích khi thi công lợp mái tại Nhà Lá Trọng Nhân

●Nhà Lá Trọng Nhân luôn cập nhật những nguyên liệu mới, đảm bảo chất lượng nhất.

●Bảng giá nguyên liệu rất đa dạng. Với nhiều chủng loại giúp cho khách hàng luôn thoải mái lựa chọn. Tùy vào sở thích của mình.

●Tiến hành ký kết hợp với đồng với khách hàng trước khi thi công nhà mái lá dừa. Tất cả điều khoản đều được thể hiện rõ cũng như đảm bảo lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

●Chúng tôi luôn mang đến khách hàng những dịch vụ thi công nhà lá dừa giá rẻ. Luôn là đơn vị được xem là cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay.

●Khi làm việc với Nhà Lá Trọng Nhân bạn sẽ được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Nhiệt tình hỗ trợ tối đa giúp quý khách hàng chọn được những sản phẩm chất lượng cao nhất.

●Cung cấp đa dạng những dịch vụ thiết kế, thi công, sửa chữa nhà mái, chòi mái lá tận nơi. Đem lại sự tiện lợi nhất cho quý khách hàng.

4. Nhà mái lá dừa được ứng dụng như thế nào?

Khi sử dụng nguyên liệu lá cọ để lợp mái nhà lợp bằng lá dừa, bạn có thể cảm nhận được sự gần gũi của thiên nhiên.

Giúp bạn tận hưởng được những phút giây thư giãn và thoải mái nhất. Giữa cuộc sống xô bồ nơi thành thị. Vì vậy mái nhà được lợp bằng lá dừa, hiện nay được ứng dụng rộng rãi nhiều nơi như:

Tại những khu nghỉ dưỡng, khu sinh thái, resort… Cũng rất ưa chuộng chòi lợp mái lá cọ. Vì để mang lại không gian thoáng mát. Cho bạn cảm thấy thoải mái nhất khi đến đây.

Đặc biệt tại các khu kinh doanh, mở dịch vụ câu cá. Cũng rất thường xuất hiện chòi mái lá cọ này. Bởi sự gần gũi và thoáng mát sẽ giúp bạn có được những phút giây thư giãn, xả stress vô cùng hiệu quả.

Hãy liên hệ ngay cho Nhà Lá Miền Tây chúng tôi nếu bạn có nhu cầu thi công nhà lá dừa nhé. Chúc bạn thành công!