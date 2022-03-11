Khám phá trọn bộ phụ kiện gia dụng đang khiến nhiều chị em mê mẩn 

Nhà đẹp 11/03/2022 19:30

Một thiết kế hút bụi tinh tế, một thiết bị đa dạng tính năng, hãy cùng khám phá LG CordZero All-in-one Tower cùng trọn bộ phụ kiện “tất cả trong một” đang khiến nhiều chị em phụ nữ hiện đại mê mẩn với khả năng hút dọn hoàn hảo.

Tự hào mỗi khi hút dọn nhờ kiểu dáng sang trọng đẳng cấp

Việc làm đẹp cho ngôi nhà luôn là sở thích của nhiều phụ nữ hiện đại, đặc biệt khi có thể dọn sạch, hút mọi lo toan của cuộc sống bằng một thiết bị đẹp sang, đẳng cấp như LG CordZero All-in-one Tower

Khác hẳn những thiết kế hút bụi cồng kềnh, thiếu tinh tế, thiết kế của LG CordZero sẽ làm tôn lên gu thẩm mỹ của nhiều chị em nội trợ, nhờ vào lớp màu be nhã nhặn phù hợp nhiều không gian nội thất khác nhau. Không phải lo về một thiết bị hút bụi thô kệch, khi lựa chọn LG CordZero, các chị em sẽ an tâm sở hữu một sản phẩm hút bụi có vẻ ngoài tối giản nhưng vẫn vô cùng sang trọng, đẳng cấp.

Khám phá trọn bộ phụ kiện gia dụng đang khiến nhiều chị em mê mẩn  - Ảnh 1Thiết kế tinh tế phù hợp mọi không gian nội thất

Tự tin dọn sạch hoàn hảo với nhiều tính năng đa dạng vượt trội

Nhiều người sẽ khen ngợi về khả năng dọn dẹp mát tay của chị em sau khi trải nghiệm toàn bộ những tính năng vượt trội mà LG CordZero All-in-one Tower có thể mang lại, khiến các chị em thêm tự tin hơn trong việc nội trợ.

Ngôi nhà mà hội chị em chúng ta luôn cố gắng dọn đẹp sẽ trở nên cuốn hút hơn chỉ trong tích tắc cùng với LG CordZero All-in-one Tower. Nhờ khả năng hút ưu việt cùng lực hút mạnh mẽ từ công nghệ nén rác và tóc LG KompressorTM giúp tăng dung tích chứa lên đến 2,4 lần, mẹ dọn dẹp được nhiều hơn.

Khám phá trọn bộ phụ kiện gia dụng đang khiến nhiều chị em mê mẩn  - Ảnh 2

Công nghệ nén rác mạnh mẽ KompressorTM tăng dung tích chứa gấp 2,4 lần

Nhờ vào 2 tấm pin kép Dual BatteryTM được đặt gọn trong tháp All-in-one Tower cũng giúp tăng thời gian sử dụng lên đến 120 phút, mẹ dọn dẹp được toàn bộ căn nhà mà không bị gián đoạn.

Khám phá trọn bộ phụ kiện gia dụng đang khiến nhiều chị em mê mẩn  - Ảnh 3

Tấm pin kép Dual BatteryTM  tăng thời gian sử dụng lên 120 phút

Nhờ vào đầu hút lau Power DriveTM Mop 2 trong 1 tiện lợi, các chị em còn tiết kiệm được thời gian dọn dẹp nhiều hơn. Thiết kế đầu hút tiện dụng này sẽ giúp giảm thiểu tối đa các thao tác chuẩn bị và dọn dẹp mà không phải tốn quá nhiều bước để có một ngôi nhà sạch đẹp hoàn toàn.

Khám phá trọn bộ phụ kiện gia dụng đang khiến nhiều chị em mê mẩn  - Ảnh 4

Đầu lau nhà 2 trong 1 tiện lợi Power DriveTM Mop

Cuối cùng, nhờ vào hệ thống đổ bụi tự động Auto EmptyTM, bạn sẽ dọn sạch toàn bộ ngôi nhà, tuyệt đối không hề có bụi mù bay khắp nơi khi mà hệ thống khép kín này của LG CordZero ngăn không cho bụi thoát ra, hút sạch và đẩy toàn bộ bụi bẩn xuống túi đựng bên dưới với tổng dung tích chứa tăng lên tận 2,4 lần.

Khám phá trọn bộ phụ kiện gia dụng đang khiến nhiều chị em mê mẩn  - Ảnh 5

Hệ thống đổ bụi tự động Auto EmptyTM hoàn toàn khép kín

LG CordZero còn sở hữu có khả năng kết nối với công nghệ thông minh AI ThinQ, giúp việc giám sát, theo dõi lịch sử dọn dẹp và tình trạng hoạt động của LG CordZero trở nên dễ dàng hơn. Đây cũng là điểm khiến nhiều phụ nữ hiện đại yêu thích, khi được thoải mái trải nghiệm một thiết bị hút bụi với công nghệ tân tiến đến từ tương lai.

Khám phá trọn bộ phụ kiện gia dụng đang khiến nhiều chị em mê mẩn  - Ảnh 6

LG CordZero giúp nâng tầm trải nghiệm người dùng với công nghệ AI ThinQ

LG CordZero với All-in-one Tower sở hữu phần lớn những ưu điểm nổi bật mà nhiều thiết bị khác đều mong muốn có được. Đây xứng đáng là là một giải pháp hút bụi toàn diện xứng đáng được lựa chọn và đầu tư, nhằm mang đến sự tự tin, truyền cảm hứng dọn dẹp cho nhiều chị em phụ nữ thời kỳ hiện đại.

LG Electronics là công ty công nghệ điện tử hàng đầu thế giới.

LG luôn cố gắng trong nỗ lực phát triển các sản phẩm, thiết bị thông minh nhằm cung cấp những trải nghiệm thoải mái và cuộc sống tốt đẹp cho các khách hàng, một trong số đó chính là sự có mặt của LG CordZero với All-in-one Tower tại Việt Nam, một giải pháp hút bụi toàn diện giúp hút sạch mọi lo toan dọn dẹp trong những gia đình hiện đại.

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Từ khóa:   máy hút bụi đồ gia dụng phụ kiện gia dụng

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