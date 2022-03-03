Tuyệt chiêu decor phòng trọ đơn giản mà đẹp 2022

Có thể sử dụng phòng trọ là nơi để ngủ nghỉ hoặc có thể là nơi để làm việc khi tan ca. Do đó, biết cách decor không gian phòng trọ là điều cực kỳ quan trọng cho người dùng. Trang trí phòng trọ đẹp, sáng tạo còn giúp tăng cảm xúc và tăng chất lượng cuộc sống của bạn.

Thông thường, phòng trọ sẽ có 2 đối tượng chính sử dụng đó là các bạn sinh viên hoặc là những người đi làm hay hộ gia đình. Phòng trọ vừa là nơi tạm trú để học tập, làm việc vừa là không gian sinh sống của bạn trong thời gian dài.

Khi trang trí phòng trọ, bạn sẽ cần sắp xếp nhiều đồ đạc, vật dụng. Do đó, trước tiên, việc bạn cần làm đó là lên cụ thể các vật dụng mà mình sẽ sử dụng. Để có 1 không gian hiện đại, bạn cần có cách sắp xếp khoa học. Bạn cần biết mình cần dùng những vật dụng nào.

Nếu biết cách decor trang trí phòng trọ đẹp , sáng tạo và đầy tiện nghi, phù hợp với gu thẩm mỹ cá nhân mang lại không gian sống hiện đại

Với cách này, bạn dễ dàng có cái nhìn tổng quát về bố trí vật dụng tối ưu với diện tích phòng trọ. Việc lựa chọn vị trí để đặt đồ sẽ dễ dàng và khoa học hơn rất nhiều. Không những đẹp và việc này còn giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian sắp xếp, tìm kiếm sau khi lên kế hoạch chi tiết về việc trưng bày đồ đạc.

Theo đó, bạn có thể phân chia các loại đồ dùng của mình thành những nhóm riêng biệt:

Nhóm 1: Bao gồm những vật dụng nội thất thiết yếu và vật dụng thường xuyên sử dụng như giường ngủ, tủ quần áo, bàn làm việc, kệ sách, vật dụng cá nhân (quần áo, bàn chải đánh răng, đồ trang điểm...). Nên bài trí những vật dụng này ở những nơi dễ nhìn thấy, tiện lợi khi sử dụng.

Nhóm 2: Bao gồm những vật dụng có sử dụng nhưng không thường xuyên. Để tiết kiệm diện tích tối ưu, bạn chỉ cần sắp xếp chúng gọn vào thùng giấy hoặc thùng carton và đặt vào góc nhỏ trong phòng trọ.

Trước tiên, việc bạn cần làm đó là lên cụ thể các vật dụng mà mình sẽ sử dụng

Nhóm 3: Đồ dùng đã cũ, hư hỏng hoặc không có nhu cầu sử dụng nữa. Nên bỏ nhóm đồ dùng này đi và lên danh sách mua mới nếu cần thiết.

Bên cạnh đó, bạn nên tìm mua các đồ nội thất, đồ decor phòng trọ để tiết kiệm không gian phòng trọ hơn. Những sản phẩm mà bạn nên ưu tiên đó là kích thước nhỏ gọn, thiết kế đơn giản, đa năng, đảm bảo đem lại đầy đủ sự tiện nghi.

Chúng sẽ mang đến không gian phòng trọ thoáng mát, rộng rãi và hiện đại hơn rất nhiều.

1.2. Tận dụng tối ưu không gian phòng trọ

Để phòng trọ thêm gọn gàng, ngăn nắp bạn cần biết cách tận dụng tối ưu không gian. Điều này sẽ mang lại sự thông thoáng, thoải mái trong quá trình sinh hoạt, đặc biệt là đối với các phòng trọ nhỏ hẹp.

Để có thể tối ưu không gian phòng trọ cũng như sắp xếp hợp lý thoáng mát, thuận tiện cho sinh hoạt hàng ngày. Nhất thiết đầu tiên là yếu tố nội thất.

Vì là không gian phòng trọ không có nhiều, nên cần ưu tiên các món đồ nội thất nhỏ gọn, đa năng, thông minh. Đây là một trong những yếu tố bạn cần chú ý hàng đầu khi trang trí phòng trọ. Nên chọn với những món đồ vừa có kiểu dáng đơn giản, hiện đại vừa đảm bảo sự tiện nghi. Ngày nay có rất nhiều sản phẩm thông minh và không khó để có thể tìm mua.

Chẳng hạn, khi lựa chọn giường ngủ kết hợp bàn làm việc, giường gấp hoặc bàn làm việc. Sau khi sử dụng, bạn có thể gấp gọn cất vào một góc.

Để phòng trọ thêm gọn gàng, ngăn nắp bạn cần biết cách tận dụng tối ưu không gian

Với diện tích phòng trọ quá chật hẹp, nếu bạn muốn bài trí nhiều đồ thì có thể dùng kệ treo tường.

Đây sẽ là cách tiết kiệm không gian phòng trọ tối ưu. Vừa tận dụng được không gian trên tường vừa có thêm diện tích không gian bên dưới.

Để có thêm không gian lưu trữ đồ đạc cho căn phòng, bạn cũng có thể sử dụng các góc chết để có thêm không gian.

Có thể dùng móc treo đồ sau cửa để treo quần áo hoặc gắn thêm các kệ nhỏ, hộc tủ phía dưới bàn làm việc để đựng vật dụng.

1.3. Bố trí phòng trọ gọn gàng, hợp lý

Có đa dạng các không gian phòng trọ khác nhau. Do đó, để không gian ngôi nhà đẹp hài hòa, bạn nên phân chia và bố trí các không gian cần thiết như giường ngủ, bàn làm việc, khu vực bếp, phòng vệ sinh.

Sử dụng các loại bàn làm việc có ngăn kéo là một trọng những cách tiết kiệm không gian phòng trọ tốt hơn. Đây sẽ là cách hiệu quả để có thêm không gian lưu trữ sách báo, tài liệu, sổ tay...

Để tiết kiệm được diện tích không gian, đối với khu vực giường ngủ, bạn có thể sử dụng các loại giường tầng, giường xếp hoặc sofa giường.

Để không gian ngôi nhà đẹp hài hòa, bạn nên phân chia và bố trí các không gian cần thiết như giường ngủ, bàn làm việc, khu vực bếp, phòng vệ sinh

Nên chọn khu vực thông thoáng để đặt gian bếp. Đây là cách hiệu quả để giúp không khí lưu thông tốt hơn, không bị ám mùi khói lên quần áo hay chăn ga gối.

II. Những ý tưởng trang trí phòng trọ đẹp, đơn giản 2022

2.1. Sử dụng giấy dán tường để trang trí phòng trọ theo sở thích

Để phòng trọ đẹp và ấn tượng hơn, bạn có thể dùng giấy dán tường. Tùy theo sở thích và gu thẩm mỹ cá nhân bạn có thể lựa chọn loại phù hợp. Có đa dạng các mẫu giấy dán tường với màu sắc trung tính như trắng, xám nhạt, xanh dương nhạt, vàng kem... hoặc giấy dán tường với họa tiết hoa lá, cây cỏ, pattern…

Đối với những ai muốn thay đổi phong cách trang trí thì chỉ cần bỏ lớp giấy cũ và thay bằng giấy dán tường mới, cực kỳ tiện dụng. Thêm vào đó, để căn phòng được thêm phần rộng mở và thoáng đãng, bạn nên sử dụng giấy dán tường có gam màu sáng và họa tiết nhỏ.

Để phòng trọ đẹp và ấn tượng hơn, bạn có thể dùng giấy dán tường

2.2. Decor phòng trọ với khung ảnh, khung tranh treo tường

Sử dụng khung ảnh, khung tranh treo tường là cách trang trí phòng trọ không tốn nhiều diện tích không gian nhưng lại tạo điểm nhấn thu hút cho căn phòng.

Những khung ảnh để trưng bày ảnh cá nhân, gia đình, bạn bè hay ảnh phong cảnh sẽ giúp mang đến cảm giác ấm áp, gần gũi. Để tổng thể không gian trở nên hài hòa, bạn cũng nên lưu ý chọn các khung tranh, khung ảnh có màu sắc tươi sáng và kích thước phù hợp.

Sử dụng khung ảnh, khung tranh treo tường là cách trang trí phòng trọ không tốn nhiều diện tích không gian nhưng lại tạo điểm nhấn thu hút cho căn phòng

2.3. Cách trang trí phòng trọ với rèm cửa

Dùng một tấm rèm cửa họa tiết xinh xắn, dễ thương sẽ là gợi ý tuyệt vời khi bạn muốn trang trí phòng trọ đơn giản mà đẹp. Không nhất thiết phải sử dụng với loại rèm cửa chất liệu tốt hay có hoa tiết cầu kỳ, kiểu cách. Để căn phòng tăng thêm phần nổi bật, bạn chỉ cần một chiếc rèm cửa với vài họa tiết đơn giản.

Thay vì tìm mua, bạn có thể tự may một chiếc rèm cửa theo sở thích của riêng mình. Lựa chọn tối ưu mà bạn không nên bỏ qua đó là những mẫu rèm cửa có màu sắc và họa tiết tươi sáng.

Dùng một tấm rèm cửa họa tiết xinh xắn, dễ thương sẽ là gợi ý tuyệt vời khi bạn muốn trang trí phòng trọ đơn giản mà đẹp

2.4. Sử dụng cây xanh để tăng thêm sự tươi mới và sức sống

Đối với những người yêu thích thiên nhiên, trang trí phòng trọ với cây xanh sẽ là gợi ý tuyệt vời mà bạn không nên bỏ qua. Đây là cách trang trí vừa giúp thanh lọc không khí mà vừa mang đến không gian sức sống, nguồn năng lượng tích cực.

Theo đó, chỉ cần đặt vài chậu cây nhỏ trên bàn làm việc, ở góc tường hoặc bên khung cửa sổ... là đã mang cả sắc xanh thiên nhiên tươi mát vào căn phòng. Nên lựa chọn với những loài cây dễ trồng như cây lưỡi hổ, sen đá... hoặc các loại hoa giả, hoa trang trí đỡ tốn thời gian chăm sóc.

Sử dụng cây xanh để tăng thêm sự tươi mới và sức sống cho phòng trọ

2.5. Đồ handmade trang trí phòng trọ

Để trang trí phòng trọ đẹp, đơn giản và tiết kiệm, bạn đừng bỏ qua những món phụ kiện handmade nhỏ nhắn. Bạn có thể dễ dàng sáng tạo ra những món đồ hữu ích bằng cách tận dụng tối đa các chai lọ, ly cốc, quần áo cũ, dây đèn led...

Vừa có thể trang trí vừa có thể sử dụng để lưu trữ đồ đạc. Đồng thời, có đa dạng những ý tưởng khác nhau cho bạn tham khảo như kết hợp lọ thủy tinh, làm tranh treo tường bằng tranh ảnh, kẹp và dây thừng, dreamcatcher độc đáo...

Để trang trí phòng trọ đẹp, đơn giản và tiết kiệm, bạn đừng bỏ qua những món phụ kiện handmade nhỏ nhắn

III. Trang trí phòng trọ đẹp không gác 2022

3.1. Trang trí phòng trọ có diện tích 4m2 nhỏ

Với diện tích 4m2, phòng trọ nhỏ không khác gì phòng ngủ. Do đó, bạn nên sử dụng với những món phụ kiện handmade nhỏ nhắn. Tránh bố trí quá nhiều đồ nội thất, chỉ lựa chọn một số vật dụng nội thất cơ bản như giường ngủ, tủ đầu giường hoặc tủ quần áo.

Đồng thời, các đồ dùng thông minh đa năng như giường ngủ tích hợp ngăn kéo hoặc ghế sofa giường nhỏ gọn là những món mà bạn nên ưu tiên. Nó có thể thay đổi linh hoạt để tiếp khách đến thăm.

Để không gian phòng không bí bách, rộng mở và thông thoáng hơn, bạn nên decor phòng trọ theo phong cách đơn giản, chẳng hạn sử dụng sơn tường màu trắng. Hoặc là đặt giường ở cạnh cửa sổ để đón ánh sáng tự nhiên hoặc sử dụng đèn ngủ có ánh sáng dịu nhẹ giúp không gian nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

Với diện tích 4m2, phòng trọ nhỏ không khác gì phòng ngủ, bạn nên sử dụng với những món phụ kiện handmade nhỏ nhắn

3.2. Trang trí phòng trọ 9m2 và 10m2 gọn gàng, ngăn nắp

Với diện tích 9m2 và 10m2 khá vuông vức và tương đối nhỏ hẹp, không gian phòng trọ khá bí bách và chật chội.

Dọn dẹp vệ sinh phòng sạch sẽ, loại bỏ bụi bẩn hằng ngày là cách giúp phòng trọ đẹp và thoáng đãng hơn. Tiếp theo đó, bạn soạn ra những đồ dùng nội thất thiết yếu và bỏ bớt đi các vật dụng không cần thiết.

Để không gian thêm rộng mở và sáng sủa hơn, bạn có thể sử dụng các mẫu giấy dán tường hoặc sử dụng sơn tường màu sáng.

Sử dụng những vật dụng nội thất đa công năng khi trang trí phòng trọ đẹp không gác 9m2 và 10m2 là cách giúp tiết kiệm diện tích không gian hiệu quả. Có thể kể đến như giường ngủ có hộc chứa đồ ở gầm, tủ quần áo cửa lùa, kệ treo tường trang trí...

3.3. Trang trí phòng trọ 12m2 đơn giản, tinh tế

So với 9m2 và 10m2, diện tích phòng trọ 12m2 tương đối thoải mái hơn. Cách bố trí phù hợp với không gian là sử dụng một chiếc giường ngủ, tủ quần áo và tủ đầu giường.

Nên hạn chế sử dụng các màu tối và nên sử dụng ít màu sắc trong trang trí. Với diện tích phòng không quá lớn, bạn có thể tận dụng ánh sáng tự nhiên để giúp không gian thêm cơi nới, rộng hơn so với diện tích thực tế.

Cách bố trí phù hợp với không gian là sử dụng một chiếc giường ngủ, tủ quần áo và tủ đầu giường

Đối với sàn nhà và nội thất, bạn có thể sử dụng chất liệu gỗ. Bên cạnh đó, bài trí thêm vài lọ hoa, chậu cây xanh để giúp căn phòng thêm gần gũi với thiên nhiên, mộc mạc và mang lại cảm giác ấm áp.

3.4. Trang trí phòng trọ 15m2 đẹp, ấn tượng

Không gian phòng trọ 15m2 rộng rãi hơn rất nhiều. Để có không gian sống tiện nghi, hiện đại, bạn nên tận dụng tối đa diện tích. Bên cạnh dùng giường ngủ, một số vật dụng cần thiết bạn có thể bổ sung thêm như bàn làm việc, ghế sofa nhỏ, tủ bếp... Chỉ cần đảm bảo bố trí chúng một cách khoa học và đảm bảo công năng sử dụng.

IV. Gợi ý cách sắp xếp và sử dụng nội thất thông minh khi trang trí phòng trọ

+ Góc học tập, bàn làm việc:

Chỉ nên sử dụng một khoảng không gian nhỏ cho góc học tập hay bàn làm việc. Nên sử dụng vật dụng nội thất loại bàn liền kệ sách hoặc có kệ sách đóng ở mặt tường kê bàn để thuận tiện lưu trữ sách vở, tài liệu...

+ Giường ngủ:

Để tiết kiệm không gian, bạn nên chọn loại giường ngủ có thể gập được hoặc sử dụng giường xếp, sofa giường. Đây cũng là loại vật dụng giúp thuận tiện hơn trong quá trình sinh hoạt.

+ Gian nhà bếp:

Giải pháp đơn giản là lựa chọn tối ưu nhất. Lựa chọn một góc khuất nào đó trong căn phòng để làm nhà bếp. Cần đảm bảo sao cho thoáng khí để khói nấu ăn có thể lưu thông ra khỏi phòng tránh vương lại mùi đồ ăn trên quần áo, chăn ga, gối nệm.

Tốt hơn hết là sử dụng loại kệ nấu ăn nhiều ngăn, phía dưới đựng gạo, xoong, nồi, chén, dĩa, ở bên trên đựng một bếp điện và gia vị.

Thay vì sử dụng bếp ga, bạn nên sử dụng bếp từ, bếp hồng ngoại để đỡ tốn diện tích cũng như giảm thiểu nguy hiểm trong quá trình sử dụng.

Trên đây là chia sẻ những ý tưởng trang trí phòng trọ đơn giản, độc đáo. Sau khi đã nắm rõ những lưu ý trên, hi vọng bạn sẽ có thể dễ dàng bắt tay vào tự decor căn phòng trọ cho riêng mình thêm phần xinh xắn, hiện đại và tiện nghi.