Giải Pháp Làm Sạch Mới Từ Máy Giặt Sofa, Thảm Cầm Tay Spot Cleaner UWANT B100

UWANT tiên phong nghiên cứu và cho ra đời thiết bị vệ sinh cải tiến là máy giặt cầm tay. Sản phẩm có 4 chức năng chính là: phun nước, cọ rửa, hút chất bụi bẩn và bơm nước.

Các gia đình thường xuyên đau đầu vì những vết bẩn khó tẩy rửa, làm sạch như sofa, màn, gấu bông, thảm trải đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ. UWANT là thương hiệu đầu tiên phát triển công nghệ làm sạch thông minh mới giúp “cách mạng hoá" công việc dọn dẹp nhà cửa bằng máy giặt cầm tay.

Những vết bẩn lâu ngày bám trên thảm khiến bạn gặp nhiều khó khăn trong việc giặt giũ. Với máy giặt cầm tay UWANT B100 bạn chỉ cần xịt nước và đợi trong 10 giây trước khi chà sạch bằng đầu bàn chải. Sau khi chà xong, dùng đầu bàn chải hút trực tiếp nước thải từ chăn ga gối đệm. Bạn chỉ mất vài chục giây để tẩy sạch các vết bẩn này mà không tốn nhiều thời gian và công sức.

Bên cạnh các vết bẩn cứng đầu thông thường trên thảm và ghế sofa, UWANT nhanh chóng làm sạch các vết bẩn và mùi hôi. Đồng thời, UWANT B100 cũng có thể làm sạch dễ dàng vết nước tiểu trên nôi cũi giường trẻ em, vết bẩn đồ chơi mềm, bụi rèm và thậm chí làm sạch cả nội thất xe hơi…

Sản phẩm làm sạch và đánh bay mùi cả vết nước tiểu của em bé

Máy giặt cầm tay có chế độ hút sạch bụi bẩn và lông thú cưng

Những người yêu thú cưng luôn gặp vấn đề về bụi bẩn và lông thú bám đầy trên các vật dụng trong nhà. Đối với từng giống thú cưng khác nhau, việc dọn dẹp lông của chúng gây khó khăn và tốn nhiều thời gian. Máy giặt cầm tay UWANT B100 có lực hút mạnh giúp dễ dàng làm sạch lông thú cưng, bụi bẩn trong nhà.

UWANT B100 tiện lợi cho gia đình nuôi thú cưng

Hoạt động êm ái và ít tiếng ồn

Máy giặt cầm tay Spot Cleaner UWANT B100 là sản phẩm đầu tiên của UWANT với giải pháp làm sạch bằng tay hoàn toàn mới giúp những bà nội trợ tiện lợi hơn khi dọn dẹp nhà cửa. Công nghệ mới được UWANT đầu tư và tích hợp thông minh giúp giảm thiểu tiếng ồn hiệu quả.

Ngoài ra, máy giặt này còn dễ dàng di chuyển trong không gian phòng với bánh xe nhẹ nhàng. Dây điện dài cho phép bạn đẩy máy làm sạch những vật dụng trên cao mà không cần vất vả nâng lên hạ xuống.

Tham khảo chi tiết thông tin máy giặt sofa, máy giặt thảm cầm tay UWANT B100: https://uwant.vn/san-pham/may-giat-vai-da-nang-uwant/

Việc giặt giũ mềm gối, ga nệm trở nên dễ dàng hơn với máy giặt cầm tay UWANT

Thương hiệu UWANT tiên phong sản xuất thiết bị gia dụng thông minh

UWANT là hãng sản phẩm gia dụng công nghệ thông minh tiên phong phát triển sản phẩm làm sạch gia đình công nghệ cao như máy giặt cầm tay Spot Cleaner, máy hút bụi diệt khuẩn,...

UWANT tập trung vào lĩnh vực làm sạch thông minh và tích hợp phát triển sản phẩm thông minh. Sứ mệnh của UWANT là mong muốn mọi người đều được tận hưởng bầu không khí sạch sẽ, trong lành và thoải mái nhất. Nó tập trung vào R&D độc lập các giải pháp cho các nhu cầu làm sạch nhà khác nhau. UWANT đã nhận được một số bằng sáng chế phát minh và bước đầu hình thành rào cản bằng sáng chế.

Khi mua máy giặt cầm tay UWANT B100 bạn sẽ được bảo hành lên đến 2 năm, chế độ 1 đổi 1 trong vòng 100 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Đặc biệt, khách hàng sẽ được miễn phí vận chuyển toàn quốc.