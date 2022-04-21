6 cách để làm cho căn hộ của bạn trở nên thoáng mát hơn trong mùa hè

Dưới đây là một số mẹo hay thú vị để nâng cấp cho căn nhà của bạn tạo cảm giác thông thoáng trong mùa hè.

Sử dụng các tông màu trung tính và thêm các loại cây trong nhà để giúp mang lại sự tươi mát và luồng không khí tốt cho căn nhà của bạn. Từ bộ sưu tập vải mùa hè yêu thích của bạn cho đến gương trang trí và mùi sáp thơm, sẽ làm cho căn hộ của bạn trông rộng rãi, lưu thông không khí tốt và thoải mái.

Ngoài việc đóng vai trò như một yếu tố trang trí, cây trồng trong nhà còn giúp thanh lọc luồng không khí và điều hòa nhiệt độ trong nhà. Cây trồng trong nhà giúp tạo ra một kết nối thể chất, tinh thần và cảm xúc với không gian bằng cách mang lại hiệu ứng làm dịu mà chúng lan tỏa thông qua hương thơm tươi mát. Chọn những loại cây dễ trồng trong nhà vào mùa hè như Hibiscus và hoa hướng dương. Các loại cây như Peace Lily, cây lưỡi hổ, và các loài xương rồng cần tưới nước hàng tuần nhanh chóng và lượng ánh sáng mặt trời dồi dào làm cho hoa mau nở rộ.

Màu tối hấp thụ nhiều nhiệt hơn, do đó, bạn nên chọn phối màu trung tính hoặc màu phấn để phản chiếu ánh sáng. Màu be, trắng và xám là những màu hoàn hảo cho những tháng hè. Nếu bạn đang tìm kiếm một khoảng không gian tươi mát, hãy chọn những màu xanh dương tươi sáng, màu quýt, màu vàng nhạt và xanh lá chanh cho đệm hay rèm cửa. Bạn cũng có thể chọn khăn trải giường in hoa và thảm trải sàn rực rỡ để mang lại sự sinh động cho phong cách trang trí nhà của bạn.





Thay đổi màn cửa

Mở cửa lớn và cả cửa sổ chào đón những ánh sáng và gió mát tự nhiên. Treo rèm che nắng trên cửa sổ hoặc cửa ở ban công để tạo luồng không khí tốt lành cho căn nhà. Thời tiết đang dần nóng lên nên rất cần những chiếc rèm cửa mang phong cách nhẹ nhàng, vị vậy hãy gỡ bỏ những tấm màn dày và thay chúng bằng các loại vải dành cho mùa hè. Rèm cửa giúp điều tiết lượng ánh nắng vừa phải lọt vào trong nhà cũng như lưu thông không khí, cũng như đảm bảo không gian riêng tư. Bạn có thể sử dụng mành tre để trực tếp ngăn ánh nắng mặt trời chói gắt vào buổi chiều như một cách tự nhiên thông thường.





Sắp xếp lại ngôi nhà của bạn

Mùa hè ngột ngạt và nóng nực, hãy giải tỏa căn phòng của chúng ta bằng cách đẩy những món đồ nội thất cồng kềnh của bạn vào tường. Sắp xếp lại đồ đạc của bạn một cách hợp lý để chuẩn bị sẵn sàng cho ngôi nhà của bạn chào đón mùa hè, làm cho không gian cảm giác rộng thoáng hơn. Loại bỏ thêm gối, điểm nhấn và các vật dụng trang trí để tạo ra một bầu không khí rộng rãi. Thay vì những bộ chăn ga gối đệm dày hãy sử dụng ga trải giường bằng vải lanh. Hãy thay thế tấm thảm trải sàn bằng những tấm bằng vải cotton hoặc tre để làm cho ngôi nhà của bạn trở nên dễ chịu hơn trong mùa hè.





Tối ưu hóa việc sử dụng gương

Gương phản chiếu cả ánh sáng tự nhiên và nhân tạo để làm cho căn phòng của bạn trông sáng sủa và thoáng mát hơn. Sử dụng gương trong ngôi nhà của bạn để tạo ảo giác về không gian. Gương được đặt ở vị trí hợp lý có thể làm cho căn phòng của bạn trông rộng, cho phép không khí lưu thông tốt vào phòng. Chọn hình dạng phù hợp với không gian của bạn, từ gương tròn, hình vuông, cả chiều dài hoặc kích thước nhỏ. Đặt gương đối diện hoặc bên cạnh cửa sổ để tăng lượng ánh sáng và luồng không khí trong phòng.

6. Thêm một vài hương thơm mùa hè

Thêm hương thơm tự nhiên trong nhà của bạn, giữ cho không gian nhẹ nhàng và thoáng mát giúp kích thích các giác quan của bạn. Mở cửa sổ và cửa lớn để đón một làn gió trong lành với hương thơm nhiệt đới và cam quýt. Hãy khơi dậy tâm trạng của bạn với nến thơm và tinh dầu thơm để thanh lọc luồng không khí trong phòng. Bạn phải chọn những mùi hương tươi mát và nhẹ nhàng với lau sậy bằng gỗ mộc mạc giúp tạo nên một không khí mùa hè thư giãn.