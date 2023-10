6 cách để làm cho căn hộ của bạn trở nên thoáng mát hơn trong mùa hè

Dùng những tông màu dành của mùa hè

Màu tối hấp thụ nhiều nhiệt hơn, do đó, bạn nên chọn phối màu trung tính hoặc màu phấn để phản chiếu ánh sáng. Màu be, trắng và xám là những màu hoàn hảo cho những tháng hè. Nếu bạn đang tìm kiếm một khoảng không gian tươi mát, hãy chọn những màu xanh dương tươi sáng, màu quýt, màu vàng nhạt và xanh lá chanh cho đệm hay rèm cửa. Bạn cũng có thể chọn khăn trải giường in hoa và thảm trải sàn rực rỡ để mang lại sự sinh động cho phong cách trang trí nhà của bạn.





Thêm những cây xanh tươi mát cho nhà bạn

Ngoài việc đóng vai trò như một yếu tố trang trí, cây trồng trong nhà còn giúp thanh lọc luồng không khí và điều hòa nhiệt độ trong nhà. Cây trồng trong nhà giúp tạo ra một kết nối thể chất, tinh thần và cảm xúc với không gian bằng cách mang lại hiệu ứng làm dịu mà chúng lan tỏa thông qua hương thơm tươi mát. Chọn những loại cây dễ trồng trong nhà vào mùa hè như Hibiscus và hoa hướng dương. Các loại cây như Peace Lily, cây lưỡi hổ, và các loài xương rồng cần tưới nước hàng tuần nhanh chóng và lượng ánh sáng mặt trời dồi dào làm cho hoa mau nở rộ.