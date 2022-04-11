Những lưu ý giúp ngôi nhà của bạn luôn tràn ngập năng lượng tốt, phúc khí dồi dào

Nhà đẹp 11/04/2022 19:19

Phong thủy là một lý thuyết cổ đại có thể giúp cải thiện giữa dòng chảy năng lượng và thiết kế không gian. Trong bài viết này, chúng ta hãy tìm hiểu cách trang trí lối vào cửa chính nhà bạn dựa trên phong thủy nhé!

Theo một bài báo trên tạp chí Forbes, phong thủy giúp thúc đẩy sự tương tác sức khỏe giữa con người và môi trường. Theo đó, bạn có thể truyền năng lượng tốt cho không gian trong nhà bằng một vài thay đổi. Nói cách khác, nếu bạn sắp xếp lại không gian trong nhà theo các nguyên tắc của triết lý phong thủy, bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Đặc biệt, việc bài trí trước cửa nhà rất quan trọng về mặt phong thủy bởi vì sảnh vào là nơi âm và dương gặp nhau. Âm tượng trưng cho sự ấm áp của ngôi nhà, và dương tượng trưng cho sự lưu thông của bên ngoài. Vì vậy, bạn hãy tham khảo bài viết này và lựa chọn cho căn nhà của mình cách bài trí phù hợp nhất nhé.

Đặt nhiều gương

Những lưu ý giúp ngôi nhà của bạn luôn tràn ngập năng lượng tốt, phúc khí dồi dào - Ảnh 1

Gương là yếu tố rõ ràng nhất trong việc trang trí lối vào dựa trên phong thủy. Trên thực tế, gương được cho là chìa khóa để hóa giải các linh hồn xấu và ngăn ngừa các vấn đề không tốt. Nhưng điều quan trọng nhất là vị trí đặt gương, nếu bạn đặt gương trước cửa có thể ngăn cản năng lượng tốt tiến vào nhà, vì vậy cần lưu ý đặt ở không gian phía bên cạnh cánh cửa.

Không gian để giày dép

Những lưu ý giúp ngôi nhà của bạn luôn tràn ngập năng lượng tốt, phúc khí dồi dào - Ảnh 2

Khi bước vào cửa chính, việc làm đầu tiên chính là cởi giày ra. Điều này giúp tránh việc đưa bụi hoặc năng lượng bên ngoài vào nhà.

Tuy nhiên, để giữ cho không gian được sạch sẽ, gọn gàng thì bạn nên lựa chọn các sản phẩm nột thất phù hợp với kích thước ngôi nhà.

Tạo bầu không khí 

Những lưu ý giúp ngôi nhà của bạn luôn tràn ngập năng lượng tốt, phúc khí dồi dào - Ảnh 3

Để tạo ra bầu không khí ấm áp, chúng ta cần phải chú ý cẩn thận đến những chi tiết nhỏ. Trước lối ra vào bạn nên đặt một tấm thảm bởi thảm không chỉ giúp ngăn cách các không gian mà còn làm đẹp lối vào bởi màu sắc và thiết kế của nó.

Cây xanh

Những lưu ý giúp ngôi nhà của bạn luôn tràn ngập năng lượng tốt, phúc khí dồi dào - Ảnh 4

Theo nguyên lý phong thủy, thực vật có hiệu quả đặc biệt trong việc thu hút năng lượng tốt. Cây nếu được chăm sóc đúng cách có thể tạo cảm giác trong lành và thanh lọc không khí.

Nếu muốn trang trí trước cửa nhà, lựa chọn ưu tiên chính là những loại cây dễ chăm sóc, không bị héo úa và nếu có thể tỏa ra hương thơm nữa thì thật tuyệt vời phải không nào.

Giữ cho lối vào được sạch sẽ

Những lưu ý giúp ngôi nhà của bạn luôn tràn ngập năng lượng tốt, phúc khí dồi dào - Ảnh 5

Nhà phải là nơi bạn có thể nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Vì vậy, điều quan trọng là phải giữ cho không gian của lối vào – nơi bạn nhìn thấy đầu tiên khi bước vào nhà được sạch sẽ, thoáng mát.

Nên tránh để quá nhiều đồ đạc hoặc rác rưởi ở khu vực này. Như vậy thì bạn có thể đi vào nhà một cách thoải mái mà không bị vướng chân vào những đồ vật không cần thiết.

Đảm bảo ánh sáng

Những lưu ý giúp ngôi nhà của bạn luôn tràn ngập năng lượng tốt, phúc khí dồi dào - Ảnh 6
Hãy kiểm tra xem ánh sáng ở lối vào nhà bạn có dễ chịu hay không. Hoặc nếu khu vực này không có ánh sáng tự nhiên thì bạn có thể lắp đặt thêm đèn LED với nguồn ánh sáng dịu nhẹ.

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