Mướt mắt trước vườn sân thượng 170m đủ loại rau xanh và cây trái của của chị em "mát tay"

Nhà đẹp 08/05/2022 09:10

Khu vườn xinh xắn với diện tích 170m có đủ các loại rau xanh và trái cây như: rau cải, bí xanh, cóc, ổi, dâu tây... thật đã con mắt.

"Xin phép được khoe tí công sức và niềm tự hào của 2 chị em nhà em trên 170m sân thượng. Một ngày chúng e luôn bỏ từ 1-3 tiếng cặm cụi mới được thành quả như này ạ, riết thành thói quen... Với châm ngôn lá vàng không được dính trên cây quá 1 ngày, nên vườn nhà chúng em luôn xanh mướt thế này." FB có tên Nhã Lê Analee chia sẻ trong nhóm với nhiều thành viên có chung sở thích trồng rau, chăm chút nhà cửa khiến bao người xuýt xoa.

Cùng ngắm vườn sân thượng xanh mát đủ loại rau xanh và cây trái của cặp chị em nhé.

Mướt mắt trước vườn sân thượng 170m đủ loại rau xanh và cây trái của của chị em 'mát tay' - Ảnh 1
Vườn sân thượng đằng sau
Mướt mắt trước vườn sân thượng 170m đủ loại rau xanh và cây trái của của chị em 'mát tay' - Ảnh 2
Vườn sân thượng đằng trước
Mướt mắt trước vườn sân thượng 170m đủ loại rau xanh và cây trái của của chị em 'mát tay' - Ảnh 3
Khay rau sống
Mướt mắt trước vườn sân thượng 170m đủ loại rau xanh và cây trái của của chị em 'mát tay' - Ảnh 4
Khay cải nấu canh
Mướt mắt trước vườn sân thượng 170m đủ loại rau xanh và cây trái của của chị em 'mát tay' - Ảnh 5
Giàn bầu sao
Mướt mắt trước vườn sân thượng 170m đủ loại rau xanh và cây trái của của chị em 'mát tay' - Ảnh 6

Giàn mướp hương

Mướt mắt trước vườn sân thượng 170m đủ loại rau xanh và cây trái của của chị em 'mát tay' - Ảnh 7

Dàn dưa leo

Mướt mắt trước vườn sân thượng 170m đủ loại rau xanh và cây trái của của chị em 'mát tay' - Ảnh 8
Củ cải trắng
Mướt mắt trước vườn sân thượng 170m đủ loại rau xanh và cây trái của của chị em 'mát tay' - Ảnh 9
Bắp cải
Mướt mắt trước vườn sân thượng 170m đủ loại rau xanh và cây trái của của chị em 'mát tay' - Ảnh 10
Bí dĩa bay
Mướt mắt trước vườn sân thượng 170m đủ loại rau xanh và cây trái của của chị em 'mát tay' - Ảnh 11
Cải xanh ăn bánh xèo
Mướt mắt trước vườn sân thượng 170m đủ loại rau xanh và cây trái của của chị em 'mát tay' - Ảnh 12
Cây cóc ra trái sum xuê
Mướt mắt trước vườn sân thượng 170m đủ loại rau xanh và cây trái của của chị em 'mát tay' - Ảnh 13
Ổi ăn hoài không hết
Mướt mắt trước vườn sân thượng 170m đủ loại rau xanh và cây trái của của chị em 'mát tay' - Ảnh 14
Dâu tây
Mướt mắt trước vườn sân thượng 170m đủ loại rau xanh và cây trái của của chị em 'mát tay' - Ảnh 15
Bắp siêu ngon
Mướt mắt trước vườn sân thượng 170m đủ loại rau xanh và cây trái của của chị em 'mát tay' - Ảnh 16
Ớt sừng trâu
Mướt mắt trước vườn sân thượng 170m đủ loại rau xanh và cây trái của của chị em 'mát tay' - Ảnh 17
Thu hoạch rau
Mướt mắt trước vườn sân thượng 170m đủ loại rau xanh và cây trái của của chị em 'mát tay' - Ảnh 18
Các loại rau trái mùa nào thức nấy.

 Nguồn: Fb Nhã Lê Analee 

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