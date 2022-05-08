Mướt mắt trước vườn sân thượng 170m đủ loại rau xanh và cây trái của của chị em "mát tay"

"Xin phép được khoe tí công sức và niềm tự hào của 2 chị em nhà em trên 170m sân thượng. Một ngày chúng e luôn bỏ từ 1-3 tiếng cặm cụi mới được thành quả như này ạ, riết thành thói quen... Với châm ngôn lá vàng không được dính trên cây quá 1 ngày, nên vườn nhà chúng em luôn xanh mướt thế này." FB có tên Nhã Lê Analee chia sẻ trong nhóm với nhiều thành viên có chung sở thích trồng rau, chăm chút nhà cửa khiến bao người xuýt xoa.

Cùng ngắm vườn sân thượng xanh mát đủ loại rau xanh và cây trái của cặp chị em nhé.