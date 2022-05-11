Cẩn trọng: Những điềm báo về tai ương, sự cố bất ngờ sắp ập đến khi trong nhà xuất hiện 5 hiện tượng này, lưu ý ngay để tránh hậu họa khó lường

Nhà đẹp 11/05/2022 18:15

Có những điềm báo xui xẻo khiến cho gia đình gặp phải vận hạn, không được may mắn, thịnh vượng như mong ước. Hãy xem để nhanh chóng nhận biết những điềm báo này và tìm cách hóa giải.

Cửa nhà cong vẹo, có vết nứt lớn

Phong thủy học cho rằng nếu như cánh cửa và trụ cửa bị cong vẹo hoặc bị vỡ, thần tài sẽ không thể vào nhà bạn và điều đó hiển nhiên sẽ không mang lại tài lộc cho gia đình.

Một điều cần chú ý nữa là, trụ cửa, cánh cửa cần được giữ gìn sạch sẽ, tránh để bụi bám vào bởi đó là những vật cản trở cho tài khí vào nhà bạn.

Cẩn trọng: Những điềm báo về tai ương, sự cố bất ngờ sắp ập đến khi trong nhà xuất hiện 5 hiện tượng này, lưu ý ngay để tránh hậu họa khó lường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặt trước của bàn thờ bị chếch xuống dưới đất hoặc ảnh thờ "chảy nước mắt"

Bàn thờ được coi là chốn linh thiêng nhất trong nhà, là nơi để bạn cầu mong sự may mắn, hạnh phúc và tiền tài, do đó, nếu không sắp đặt theo phong thủy, gia đình bạn có thể mất tiền, mất của và gặp phải nhiều vận hạn khác nữa.

Rất nhiều gia đình có thói quen thờ ảnh tổ tiên hoặc thờ ảnh những người đã khuất để tưởng nhớ. Nếu như một ngày bạn đột nhiên thấy ảnh bị nghiêng lệch hoặc "chảy nước mắt" (nghĩa là có những giọt nước đọng trên bề mặt), hãy nhanh chóng điều chỉnh lại.

"Chảy nước mắt" ở đây chỉ yếu tố Thủy trong nhà quá nặng, là biểu hiện ám chỉ rằng trong nhà có khả năng sẽ xảy ra tai họa, có thể là chuyện làm ăn hoặc vấn đề về sức khỏe.

Cá cảnh trong bể bỗng dưng chết

Hiện nay, nhiều gia đình thường nuôi cá cảnh trong nhà, nếu chăm sóc không cẩn thận thì cá có thể bị chết do không được sống trong một môi trường phù hợp. Tuy nhiên, với điều kiện thời tiết bình thường và sự chăm sóc chu đáo mà cá cảnh trong bể bỗng dưng chết không biết lý do vì sao thì bạn có thể nghĩ đến một điều là có một điềm báo xui xẻo đang đe dọa gia đình của bạn.

Theo phong thủy, cá cảnh chết là dấu hiệu cho bệnh tật, thậm chí là sự phá sản. Do đó, trước khi nuôi cá, bạn nên xem xét rằng gia đình của mình có phù hợp để nuôi cá cảnh thành công hay không nhé.

Giường ngủ ba mặt đều giáp tường

Nếu như giường của bạn 3 mặt đều giáp tường, điều đó có nghĩa là bạn đang bị rơi vào thế "tù cấm" trong phong thủy. Giường ngủ là đại diện cho cung tài vị, nếu cung tài vị bị tù cấm vậy, tài lộc sẽ khó có thể tìm đến với gia đình bạn.

Gương vỡ

Gương trong phong thủy thuộc tính âm, dễ chiêu tà. Nếu như trong nhà có gương vỡ có nghĩa là vận xui đang đến. Các chuyên gia phong thủy cũng khuyến cáo các gia đình không nên đặt quá nhiều gương trong nhà.

Cẩn trọng: Những điềm báo về tai ương, sự cố bất ngờ sắp ập đến khi trong nhà xuất hiện 5 hiện tượng này, lưu ý ngay để tránh hậu họa khó lường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đặt 3 thứ này lên bàn thờ ngày 15 âm lịch, may mắn sẽ tìm đến gia đình trở nên đắc tài đắc lộc

Đặt 3 thứ này lên bàn thờ ngày 15 âm lịch, may mắn sẽ tìm đến gia đình trở nên đắc tài đắc lộc

Nếu bạn muốn 6 tháng cuối năm này nhà luôn may mắn, cầu gì được nấy thì hãy đặt ngay 1 trong 3 thứ này lên bàn thờ để thu hút tài lộc

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