Trồng dưa chuột tại nhà - ai cũng có thể trồng một cách dễ dàng, vừa tiết kiệm, tiện lợi còn đảm bảo an toàn cho sức khỏe gia đình

Dù có trồng bằng cách nào, khâu quan trọng nhất vẫn là chuẩn bị đất trồng. Đất trồng có tơi xốp, giàu mùn, dinh dưỡng thì cây mới phát triển nhanh và tốt. Bạn có thể chọn đất thịt nhẹ hoặc đất mùn hữu cơ, trộn kèm với phân bón theo tỷ lệ "đất 7 phân 3". Sau đó, đổ đất vào thùng xốp đã đục lỗ dưới đáy để thoát nước, lớp đất dày khoảng 20 - 30 cm là ổn.

Từ xưa đến nay, dưa chuột vẫn được xem là loại rau củ phổ biến trong mỗi bữa ăn gia đình, vừa có tác dụng thanh nhiệt, đẹp da lại còn giải khát tốt trong mùa hè. Bạn có thể tự trồng loại rau sạch này tại nhà để có thực phẩm sạch, xanh, ăn liền, đảm bảo sức khoẻ.

Dưa chuột thích nghi với điều kiện khí hậu nóng ẩm, nhiệt độ thích hợp cho dưa tăng trưởng là 30°C và nhiệt độ ban đêm 24 - 26°C. Cây được cung cấp đủ ánh sáng mặt trời sẽ giúp cây sinh trưởng tốt, cho quả lớn và chất lượng.

Ảnh minh họa: Internet

Gieo hạt trực tiếp ở đất trồng hay ngoài đồng ruộng thì phải cày xới đất trồng thật tơi xốp, lên luống cao 20 - 30cm. Đất phải được chăm sóc thật kỹ trước khi gieo hạt. Tạo lỗ sâu khoảng 0,5cm, gieo hạt cho đầu rễ hướng thẳng góc xuống đất, để đầu hạt ngang bằng với mặt đất. Sau đó dùng phân chuồng sàng kỹ lấp hạt. Khi trồng có thể phủ rơm rạ hoặc bạt plastic hay để giữ ẩm.

Việc gieo trực tiếp ở đất, đồng ruộng sẽ gặp khó chăm sóc trong việc quản lý hạt lên cây hơn vì gieo ngoài đồng trên diện tích rộng nếu gặp mưa, nắng nóng hoặc sâu bệnh thì khó chủ động được.

Cách 2: Trồng dưa chuột từ hạt giống

Ảnh minh họa: Internet

Tuỳ vào sở thích, bạn chọn mua hạt giống ở siêu thị hoặc mua online như: hạt giống dưa chuột leo giàn, dưa chuột xanh, dưa chuột gai... Đối với cây dưa chuột, bạn không cần ngâm trước hạt giống mà gieo thẳng hạt vào thùng xốp đất đã chuẩn bị như trên. Phủ một lớp đất mỏng nhẹ lên trên bề mặt hạt giống rồi tưới thêm một chút nước cho tăng độ ẩm.

Bạn đặt thùng xốp ở nơi có nhiều ánh sáng, ánh nắng, rộng rãi để hạt mau nảy mầm và phát triển nhanh.

Cây dưa chuột cần được tưới nước khoảng 2 lần/ngày và bón phân NPK 2 lần/ tháng. Khoảng 2 tháng sau, hạt giống sẽ phát triển, đơm hoa, kết trái và bạn có thể thu hoạch.

Cách 3 : Trồng dưa chuột từ cây con

Ảnh minh họa: Internet

Đối với lần đầu trồng dưa chuột, nhiều chị em chọn cách này để đảm bảo thành công hơn. Thay vì gieo trực tiếp hạt xuống đất trong thùng xốp, bạn ngâm hạt giống trong nước ấm (2 sôi 3 lạnh) khoảng 4 - 6 tiếng.

Sau đó, bạn vớt hạt ra, ủ tiếp trong khăn ẩm, 2 ngày sau, hạt giống sẽ nảy mầm. Bạn tiếp tục gieo mầm trong một hộp nhựa, 1 - 2 ngày sau, mầm sẽ phát triển thành cây con

Bạn mang cây con trồng vào thùng xốp đất đã chuẩn bị sẵn và khoảng 45 ngày sau có thể thu hoạch trái được rồi. Bạn cần tưới nước 2 lần/ngày là cây đã phát triển nhanh và tốt.

Chăm sóc cây dưa chuột tại nhà

Khi cây phát triển mạnh cần phải làm giàn cho dưa chuột, có thể cắm thân cọc thẳng đứng để cây bám vào giúp cho dây leo quanh thân cọc sẽ cho quả dưa chuột phát triển vươn cao theo thân cọc, điều này sẽ giảm khả năng dưa chuột bị hư hại hoặc thối/nát.

Cần chăm bón cho dưa leo đúng cách để mang lại hiệu quả tốt nhất

Đối với trường hợp để dưa chuột bò lan trên mặt đất, nên lưu ý việc bỏ rơm khô hoặc bìa các-tông bên dưới quanh gốc cây để giữ cho quả dưa được sạch sẽ tránh bị hư hỏng, dập nát hay thối quả.

Tưới nước cho cây dưa chuột

Khi cây dưa chuột bước vào thời kỳ trổ hoa tạo quả, cần lưu ý cung cấp nước tưới đầy đủ, không để cho cây dưa chuột bị khô hạn hay thiếu nước tưới.. Nên sử dụng loại chậu/bình hay khu vực đất trồng có hệ thống thoát nước hợp lý, khoa học tránh cây bị chết do úng nước.

Thu hoạch

Cần thu hoạch dưa đúng thời điểm để có chất lượng tốt nhất

Khoảng 35 – 40 ngày sau khi gieo hạt giống, cây dưa chuột được thu hoạch lứa đầu tiên bạn có thể thu hái những trái dưa chuột tươi sạch giòn ngon ngay tại nhà.

Càng thu hoạch nhiều thì cây dưa chuột càng phát triển nhanh và cho quả nhiều hơn. Thời điểm phù hợp dưa chuột cho chất lượng tốt nhất là khi quả dưa có kích thước vừa phải có chiều dài khoảng 15cm, đầu quả con cánh hoa chưa rụng, vỏ có màu xanh mượt, vẫn còn lớp phấn trắng phủ ngoài.