Trồng dưa chuột tại nhà - ai cũng có thể trồng một cách dễ dàng, vừa tiết kiệm, tiện lợi còn đảm bảo an toàn cho sức khỏe gia đình

Tham khảo những cách sau, bạn có thể thử tự tay mình trồng nên những quả dưa chuột thơm, ngon, giòn, ngọt mà đến bạn cũng phải bất ngờ.
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Từ xưa đến nay, dưa chuột vẫn được xem là loại rau củ phổ biến trong mỗi bữa ăn gia đình, vừa có tác dụng thanh nhiệt, đẹp da lại còn giải khát tốt trong mùa hè. Bạn có thể tự trồng loại rau sạch này tại nhà để có thực phẩm sạch, xanh, ăn liền, đảm bảo sức khoẻ.
Dù có trồng bằng cách nào, khâu quan trọng nhất vẫn là chuẩn bị đất trồng. Đất trồng có tơi xốp, giàu mùn, dinh dưỡng thì cây mới phát triển nhanh và tốt. Bạn có thể chọn đất thịt nhẹ hoặc đất mùn hữu cơ, trộn kèm với phân bón theo tỷ lệ "đất 7 phân 3". Sau đó, đổ đất vào thùng xốp đã đục lỗ dưới đáy để thoát nước, lớp đất dày khoảng 20 - 30 cm là ổn.
Dưa chuột thích nghi với điều kiện khí hậu nóng ẩm, nhiệt độ thích hợp cho dưa tăng trưởng là 30°C và nhiệt độ ban đêm 24 - 26°C. Cây được cung cấp đủ ánh sáng mặt trời sẽ giúp cây sinh trưởng tốt, cho quả lớn và chất lượng.
Cách 1: Gieo trực tiếp trên đất
Gieo hạt trực tiếp ở đất trồng hay ngoài đồng ruộng thì phải cày xới đất trồng thật tơi xốp, lên luống cao 20 - 30cm. Đất phải được chăm sóc thật kỹ trước khi gieo hạt. Tạo lỗ sâu khoảng 0,5cm, gieo hạt cho đầu rễ hướng thẳng góc xuống đất, để đầu hạt ngang bằng với mặt đất. Sau đó dùng phân chuồng sàng kỹ lấp hạt. Khi trồng có thể phủ rơm rạ hoặc bạt plastic hay để giữ ẩm.
Việc gieo trực tiếp ở đất, đồng ruộng sẽ gặp khó chăm sóc trong việc quản lý hạt lên cây hơn vì gieo ngoài đồng trên diện tích rộng nếu gặp mưa, nắng nóng hoặc sâu bệnh thì khó chủ động được.
Cách 2: Trồng dưa chuột từ hạt giống
Tuỳ vào sở thích, bạn chọn mua hạt giống ở siêu thị hoặc mua online như: hạt giống dưa chuột leo giàn, dưa chuột xanh, dưa chuột gai... Đối với cây dưa chuột, bạn không cần ngâm trước hạt giống mà gieo thẳng hạt vào thùng xốp đất đã chuẩn bị như trên. Phủ một lớp đất mỏng nhẹ lên trên bề mặt hạt giống rồi tưới thêm một chút nước cho tăng độ ẩm.
Bạn đặt thùng xốp ở nơi có nhiều ánh sáng, ánh nắng, rộng rãi để hạt mau nảy mầm và phát triển nhanh.
Cây dưa chuột cần được tưới nước khoảng 2 lần/ngày và bón phân NPK 2 lần/ tháng. Khoảng 2 tháng sau, hạt giống sẽ phát triển, đơm hoa, kết trái và bạn có thể thu hoạch.
Cách 3 : Trồng dưa chuột từ cây con
Đối với lần đầu trồng dưa chuột, nhiều chị em chọn cách này để đảm bảo thành công hơn. Thay vì gieo trực tiếp hạt xuống đất trong thùng xốp, bạn ngâm hạt giống trong nước ấm (2 sôi 3 lạnh) khoảng 4 - 6 tiếng.
Sau đó, bạn vớt hạt ra, ủ tiếp trong khăn ẩm, 2 ngày sau, hạt giống sẽ nảy mầm. Bạn tiếp tục gieo mầm trong một hộp nhựa, 1 - 2 ngày sau, mầm sẽ phát triển thành cây con
Bạn mang cây con trồng vào thùng xốp đất đã chuẩn bị sẵn và khoảng 45 ngày sau có thể thu hoạch trái được rồi. Bạn cần tưới nước 2 lần/ngày là cây đã phát triển nhanh và tốt.
Khi cây dưa chuột bước vào thời kỳ trổ hoa tạo quả, cần lưu ý cung cấp nước tưới đầy đủ, không để cho cây dưa chuột bị khô hạn hay thiếu nước tưới.. Nên sử dụng loại chậu/bình hay khu vực đất trồng có hệ thống thoát nước hợp lý, khoa học tránh cây bị chết do úng nước.
Thu hoạch
Cần thu hoạch dưa đúng thời điểm để có chất lượng tốt nhất
Khoảng 35 – 40 ngày sau khi gieo hạt giống, cây dưa chuột được thu hoạch lứa đầu tiên bạn có thể thu hái những trái dưa chuột tươi sạch giòn ngon ngay tại nhà.
Càng thu hoạch nhiều thì cây dưa chuột càng phát triển nhanh và cho quả nhiều hơn. Thời điểm phù hợp dưa chuột cho chất lượng tốt nhất là khi quả dưa có kích thước vừa phải có chiều dài khoảng 15cm, đầu quả con cánh hoa chưa rụng, vỏ có màu xanh mượt, vẫn còn lớp phấn trắng phủ ngoài.