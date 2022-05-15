Diệt côn trùng bằng phương pháp tự nhiên với 9 loại cây dễ tìm

Cây tỏa ra tinh dầu với mùi hương dễ chịu đối với con người, nhưng đồng thời có tác dụng đuổi muỗi và một số loại côn trùng khác. Song song, nếu bạn không muốn thực hiện các cách diệt gián dơ nhà thì hãy nhớ đến loại cây bạc hà này nhé. Loại cây này sẽ khiến lũ gián. muỗi nhà bạn chùn bước và biến mất hoàn toàn.

Thêm một tác dụng bất ngờ từ loài cây trồng đuổi muỗi này sẽ giúp ích rất nhiều khi bạn bị chúng đốt nữa đó. Chỉ cần chà xát một ít lá bạc hà trực tiếp lên da sẽ khiến vết đốt không còn gây ngứa ngày khó chịu nữa.

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Trong thành phần của cây sả có chứa citronella tác dụng đuổi côn trùng rất tốt. Sả có thể đuổi muỗi, rầy, rệp,... Mùi sả cũng giúp bạn thư giãn, rất tốt cho sức khỏe. Sả là loại cây dễ trồng và sẵn có nhiều ở Việt Nam. Theo bác sĩ Vũ, bên cạnh cách trồng sả, có thể dùng vài cọng sả tươi, sau đó chỉ cần đập dập để sả tỏa ra hương thơm, và treo lên góc phòng. Đến khi sả khô lại và không còn mùi thơm thì thay thế bằng bó khác.

Cây ngải cứu

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Ngải cứu hữu ích xua đuổi bọ chét. Nó cũng có vẻ như để ngăn chặn chuột. Đặt những cành tươi mới vào lối vào của bạn, để ngăn chặn cả hai loài gây hại.

Cách xua đuổi muỗi mạnh mẽ nhưng tự nhiên. Cách làm là giã nát lá ngải cứu và rải xung quanh các lối sống ngoài trời của bạn để xua đuổi những loài côn trùng khó chịu này một cách hiệu quả.

Húng quế

Đây cũng là một loài cây trồng đuổi muỗi khác có mùi thơm rất dễ chịu. Bạn có thể trồng chúng trong nhà hay đặt trên bàn làm việc đều được. Hoặc bạn cũng có thể mua một nắm húng quế vò nát và đặt ở các góc nhà, trên nóc tủ, dưới bệ cửa sổ… cũng có tác dụng xua đuổi muỗi trong 1-2 ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Cỏ xạ hương

Xạ hương tỏa ra mùi hương gây độc cho côn trùng nên được sử dụng như một loại thuốc trừ sâu, cây trồng đuổi muỗi tự nhiên. Người ta thường trồng xạ hương ở quanh hoa hồng để ngừa sâu bọ phá hoại hàng năm.

Mặc dù có hại cho côn trùng nhưng hoàn toàn vô hại ngược lại có nhiều lợi ích tích cực cho con người như thư giãn tinh thần. Do đó, nếu muốn muỗi không bay vào nhà, bạn có thể trồng cây xạ hương ở ngoài vườn, đồng thời xông tinh dầu xạ hương ở trong nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Hương thảo

Hương thảo có thể đuổi muỗi và một số loài côn trùng gây hại. Có thể đặt chậu cây hương thảo trong nhà, phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp hoặc ngoài sân vườn, dọc hàng rào, nên đặt đầu hướng gió, đặt tại bệ cửa sổ, gần hồ cá, hoặc ở những nơi ẩm thấp mà côn trùng ưa thích.

Ảnh minh họa: Internet

Oải hương

Cây oải hương có tác dụng đuổi bọ nhậy, ruồi và muỗi. Con người rất thích mùi oải hương nhưng ruồi muỗi rất ghét. Tinh dầu hoa oải hương bôi lên da có thể tránh muỗi. Oải hương còn có tác dụng dưỡng da, giúp ngủ sâu giấc... Có thể dùng hoa oải hương khô để trong nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Các cây thuộc chi hành

Ảnh minh họa: Internet

Các loại cây từ hành lá, hành tây, tỏi, hành lá, hẹ tây... được mệnh danh là "thuốc trừ sâu tự nhiên", có khả năng xua đuổi nhiều côn trùng gây hại trong nhà cũng như cho vườn rau, bao gồm sên, rệp, ruồi, một số loài sâu, muỗi và gián. Những loại cây trồng khác trồng gần các cây họ hành sẽ được hưởng lợi, ít sâu bệnh hơn.

Cây trồng đuổi muỗi ngũ gia bì

Ảnh minh họa: Internet

Đây là một loại thực vật an toàn và tự nhiên với mùi thơm dịu nhẹ. Trong trang trí nhà cửa, ngũ gia bì thường được sử dụng làm cây trồng trong nhà hoặc dùng trang trí cho văn phòng, bàn làm việc. Ít ai biết rằng, cây ngũ gia bì còn là vị thuốc quý giúp chữa các căn bệnh như đau nhức xương khớp, đau bụng, suy nhược thần kinh… Có một lưu ý nhỏ là cây sẽ hấp thụ oxy và thải ra khí CO2 vào buổi tối, do đó bạn nên tránh đặt chúng trong phòng ngủ hoặc trồng quá nhiều trong nhà.