Người xưa quan niệm: Không nên giữ 4 thứ này có thể mang lại vận rủi cho gia chủ, khó giữ tiền bạc, tài lộc, của cải trong nhà

Nhà đẹp 14/05/2022 10:24

Người xưa quan niệm rằng, nhà cửa cần được quét dọn thường xuyên, không để tình trạng hư hỏng lâu dài cũng như không nên tích trữ nhiều đồ đạc không có nguồn gốc rõ ràng để tránh thu hút năng lượng xấu.

Đồ đạc hỏng hóc, không thể dùng

Sở dĩ mọi người luôn giữ những đồ đạc hỏng hóc đó là tư tưởng tiết kiệm, bởi suy cho cùng đồ đạc là vật quý giá nhất trong gia đình nên khi mua rất cẩn thận, muốn thế nào cũng khó lòng vứt bỏ. Tuy nhiên, không có lợi ích gì khi giữ đồ bị hỏng trong nhà. Thậm chí, nó còn ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày.

 

Vì vậy, nếu đồ đạc có hỏng hóc thì đừng nên cất đi mà hãy vứt bỏ kịp thời, đừng để đồ cũ mang lại những điều xui xẻo cho gia đình bạn.

 

Người xưa quan niệm: Không nên giữ 4 thứ này có thể mang lại vận rủi cho gia chủ, khó giữ tiền bạc, tài lộc, của cải trong nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quần áo sờn rách lâu năm không thể sử dụng

Cuộc sống ngày xưa khó khăn nên ai cũng tằn tiện, cơm ăn áo mặc từ lâu. Nhưng thời nay thì khác, với sự phát triển của tư liệu sản xuất, con người mua sắm quần áo mới quanh năm nên nhiều quần áo bị lãng quên lâu ngày hoặc không dùng đến nữa.

Chúng ta không biết làm thế nào để xử lý quần áo cũ dùng không được, tiếc rẻ nên quyết định cất vào tủ. Nhưng chính điều này càng khiến nhà bạn trở nên chật chội, bừa bãi.

Quần áo chưa mặc có thể đem đi biếu, tặng cho những người có nhu cầu. Quần áo không dùng được nữa có thể tái sử dụng làm khăn đồ lau dọn nhà. Tốt nhất bạn nên xử lý những bộ quần áo cũ này khi không dùng nữa.

Người xưa quan niệm: Không nên giữ 4 thứ này có thể mang lại vận rủi cho gia chủ, khó giữ tiền bạc, tài lộc, của cải trong nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đồ cổ không rõ lai lịch

Những loại đồ cổ không rõ lai lịch thì không nên tùy tiện đặt trong nhà, đặc biệt nên tối kị những đồ vật từ pháp trường. Ngoài ra còn không ít các cổ vật bị đào trộm từ các ngôi mộ cổ, mà người xưa đều được chôn cất theo phương pháp thổ tang, đại đa số đều chết vì bệnh tật, mà những vi khuẩn gây bệnh này không ít loại không bị tiêu diệt ngay cả trong điều kiện thổ tang mà sẽ ám vào trong các đồ cổ và vật dụng tùy táng theo người chết.

Việc đặt các đồ cổ này trong gia đình sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của gia chủ. Binh khí, vũ khí cổ cũng không nên tùy ý đặt trong nhà bởi binh khí vốn dĩ đã thể hiện sát khí, nếu không cẩn thận có thể đem đến tai họa.

Người xưa quan niệm: Không nên giữ 4 thứ này có thể mang lại vận rủi cho gia chủ, khó giữ tiền bạc, tài lộc, của cải trong nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cây cối, hoa lá khô héo

Dù là ở thời đại nào đi chăng nữa thì cây cối lúc nào cũng là những thứ cần thiết trong nhà, giúp chúng ta cải thiện môi trường và trang trí cho cuộc sống.

Cây cối được mệnh danh cho sức sống mãnh liệt mà nhiều loài cây có được ban tặng những ý nghĩa tốt lành.

Bởi vậy nên khi cây khô héo, nếu cứ tiếp tục để mặc như vậy sẽ tạo ra cảm giác ảm đạm, đổ nát. Thế nên bạn hãy biết cách thu dọn cây khô héo kịp lúc, đừng để lâu dài kẻo ảnh hưởng đến vận hạn, tiền tài của cả gia đình.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm

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