Sự thật về máy lọc nước Hydrogen mà không phải ai cũng biết

Máy lọc nước Hydrogen có cơ chế hoạt động giống máy lọc nước tinh khiết RO nhưng được cải tiến thêm lõi tăng độ pH, thông qua phản ứng giữa khoáng chất trong vật liệu và nước để tạo ra nguồn Hydro dồi dào.

Cùng tìm hiểu về những thông tin liên quan và lợi ích của dòng máy lọc nước Hydrogen đối với sức khỏe con người. Xem ngay!

Các loại máy lọc nước Karofi Hydrogen thường được trang bị từ 9 - 11 lõi lọc, có khả năng làm sạch nước tới 99,99%.

Sự thật về máy lọc nước Hydrogen

So với phương pháp tạo nước Hydrogen bằng công nghệ điện phân - phương pháp sử dụng điện cực Platinum với hiệu suất cao, cần nhiều chi phí và yêu cầu nguồn nước đầu vào chứa nhiều khoáng; phương pháp phân tách phân tử bằng công nghệ hạt giúp nâng cao hiệu năng bằng việc tối đa hóa bề mặt tiếp xúc với các hạt khoáng gốm hình cầu.

Máy lọc nước Hydrogen thường có giá thành rẻ hơn so với các sản phẩm máy lọc nước ion kiềm thông thường, phù hợp với khả năng chi trả của người tiêu dùng.

Lợi ích của máy lọc nước Hydrogen đối với sức khỏe

Nước Hydrogen là loại nước có khả năng chống oxy hóa rất mạnh với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, giúp loại bỏ các axit dư thừa và các tác nhân gây hại trong cơ thể:

Ngăn ngừa lão hóa: Tính kiềm trong nước Hydrogen có khả năng loại bỏ các chất oxy hóa giúp cho làn da luôn tươi trẻ, tràn đầy sức sống.

Tính kiềm trong nước Hydrogen có khả năng loại bỏ các chất oxy hóa giúp cho làn da luôn tươi trẻ, tràn đầy sức sống. Trung hòa axit và loại bỏ các gốc tự do: Nước có tính kiềm nên sẽ giúp hạn chế các gốc tự do gây bệnh ung thư, tiểu đường, tăng huyết áp, các bệnh về đường ruột và nhiều căn bệnh khác.

Nước có tính kiềm nên sẽ giúp hạn chế các gốc tự do gây bệnh ung thư, tiểu đường, tăng huyết áp, các bệnh về đường ruột và nhiều căn bệnh khác. Cung cấp đầy đủ khoáng chất: Nước từ máy lọc nước Hydrogen có vị ngọt tự nhiên nhờ giữ lại được những khoáng chất có lợi cho cơ thể như Canxi, Kali, Natri, Sắt, Magie.

6 lợi ích của máy lọc nước Hydrogen với cơ thể

Làm sạch thực phẩm: Nước Hydrogen còn được sử dụng để làm sạch rau củ quả, loại bỏ vị chát, thuốc bảo vệ thực phẩm, chất bảo quản giúp món ăn tươi ngon hơn.

Nước Hydrogen còn được sử dụng để làm sạch rau củ quả, loại bỏ vị chát, thuốc bảo vệ thực phẩm, chất bảo quản giúp món ăn tươi ngon hơn. Khả năng hấp thụ nhanh: Nước Hydrogen có chứa các phân tử nước siêu nhỏ (nhỏ hơn 5 lần so với các loại nước thông thường) nên có khả năng hấp thụ siêu nhanh. Khi hoạt động mạnh, thể dục thể thao nước Hydrogen sẽ giúp bù nước nhanh chóng mang lại cảm giác sảng khoái, tỉnh táo.

Nước Hydrogen có chứa các phân tử nước siêu nhỏ (nhỏ hơn 5 lần so với các loại nước thông thường) nên có khả năng hấp thụ siêu nhanh. Khi hoạt động mạnh, thể dục thể thao nước Hydrogen sẽ giúp bù nước nhanh chóng mang lại cảm giác sảng khoái, tỉnh táo. Thải độc cơ thể, giải rượu: Khả năng thẩm thấu tốt còn giúp cho nước Hydrogen trở thành phương thức giải rượu rất tốt, giúp người sử dụng rượu bia giảm men gan, không bị mệt mỏi sau khi sử dụng cồn.

Trong thời điểm hiện tại, ô nhiễm môi trường khiến cho nguồn nước uống và sinh hoạt không được đảm bảo, đun sôi nước không thể loại bỏ hoàn toàn các tạp chất. Chính vì thế, việc kết hợp sử dụng máy lọc nước là vô cùng cần thiết, vừa giúp làm sạch, vừa cung cấp khoáng chất, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho mọi người.

Top máy lọc nước Hydrogen Karofi tốt nhất

Sau đây là một số sản phẩm máy lọc nước Karofi Hydrogen tốt nhất hiện nay:

Máy lọc nước ion kiềm Karofi KAE-S65

Máy lọc nước Karofi E100 với 10 cấp lọc

Máy lọc nước Optimus Plus O-P1310 với 10 lõi

Máy lọc nước Karofi ERO 110 trang bị tới 11 lõi lọc

Máy lọc nước Karofi KAQ - U03

Top 5 máy lọc nước Hydrogen tốt nhất hiện nay

Các sản phẩm máy lọc nước Hydrogen tại Karofi đang có mức giá khoảng từ 5 - 20 triệu đồng. Dòng sản phẩm Hydrogen được thiết kế theo 2 loại: có tủ và không tủ để gầm. Tùy theo nhu cầu lắp đặt cũng như thiết kế không gian trong nhà, các gia đình có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất

Máy lọc nước Hydrogen có công suất khoảng 20 lít/giờ, có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng nước uống tại các gia đình, bệnh viện, trường học, các văn phòng công sở,...

Một số loại máy Hydrogen còn được kết hợp 2 chế độ nóng lạnh mang lại sự đa dạng và tiện lợi cho người sử dụng. Nhiệt độ nóng khoảng 90 - 95 độ C, dùng để pha trà, cà phê hay sữa mà không cần đun nóng nước. Nhiệt độ lạnh khoảng 10 độ C thích hợp để giải khát trong những ngày nắng nóng.

Đặc biệt, khi mua các sản phẩm máy lọc nước Hydrogen tại Karofi Việt Nam, khách hàng còn nhận được mức ưu đãi giảm giá tới 33% cùng nhiều phần quà có giá trị như nồi chiên không dầu và thiết bị thử chất lượng nước.

Ngoài ra, mọi chi phí vận chuyển và lắp đặt đều được miễn phí khi khách hàng đến trực tiếp cửa hàng, liên hệ qua website Karofivietnam.com.vn.

Mong rằng qua bài viết này, các bạn đã có những thông tin chính xác về máy lọc nước Hydrogen. Đây chắc chắn sẽ là sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho gia đình bạn trong thời gian tới!