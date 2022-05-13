Những loại cây mang năng lượng xấu, át vía Thần Tài, ảnh hưởng đến việc làm ăn của gia chủ

Nhà đẹp 13/05/2022 17:13

Chuyên gia phong thủy khuyên hãy loại bỏ những loại cây này trong nhà nếu không muốn bị hút cạn may mắn, thất thoát tiền bạc.

Những loại cây không nên trồng trong nhà

Cây héo úa

Những loại cây mang năng lượng xấu, át vía Thần Tài, ảnh hưởng đến việc làm ăn của gia chủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người ta trồng cây xanh để không gian sống trở nên xanh mát hơn và thu hút nhiều năng lượng tốt. Cây trồng trong nhà phải được quan tâm và chăm sóc mỗi ngày, cây có hoa lá xanh tươi là điều tốt lành. Vì vậy trưng bày cây khô, héo trong thời gian dài có thể làm cho gia chủ hao tổn tiền tài.

Nếu bạn nhận thấy cây trồng trong nhà có dấu hiệu úa, hãy cắt những chiếc lá hỏng và chăm sóc thường xuyên để trẻ hóa cây. Nếu không có cây nào sống được nữa, hãy loại bỏ chúng và thay thế bằng những cây mới.

Cây có nhiều gai nhọn

Những loại cây mang năng lượng xấu, át vía Thần Tài, ảnh hưởng đến việc làm ăn của gia chủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong quan niệm phong thuỷ, những cây có nhiều gai nhọn như xương rồng được liệt vào hàng không nên trồng trong nhà. Điều này là bởi gai nhọn của cây tượng trưng cho những mũi tên, nó tạo ra sát khí và ảnh hưởng đến nguồn năng lượng dương của ngôi nhà.

Cây có lá dài, nhọn

Những loại cây có lá dài và nhọn thường mang tính âm nên không nên trồng trong nhà. Nó có thể dẫn đến bất hòa trong gia đình, cãi vã và cuộc sống khó khăn.

Cây, hoa giả

Những loại cây mang năng lượng xấu, át vía Thần Tài, ảnh hưởng đến việc làm ăn của gia chủ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hoa giả có tác dụng trang trí ngôi nhà trở nên sống động hơn, tuy nhiên các chuyên gia phong thủy không khuyên bạn đặt cây và hoa giả trong nhà. Lâu ngày, chúng tích tụ nhiều bụi bẩn và thiếu sức sống, tạo phong thủy xấu. Cây thật là sự lựa chọn tốt hơn vì chúng có tác dụng thanh lọc không khí, tạo oxy và mang lại năng lượng tích cực cho ngôi nhà.

Cây có tán quá rộng

Nếu trồng trong nhà, đặc biệt là ở gần cửa sổ, những cây to, tán rộng chúng sẽ chặn hết ánh sáng, khiến ngôi nhà bị u tối, tăng nguồn năng lượng âm và ảnh hưởng đến tài vận, sức khỏe của gia đình.

Những loại cây mang năng lượng xấu, át vía Thần Tài, ảnh hưởng đến việc làm ăn của gia chủ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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