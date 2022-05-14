Những kiêng kỵ phong thủy trong thiết kế cửa nhà mà bất kỳ ngôi nhà nào cũng phải tuân thủ nếu không muốn tiền của đổ sông

Trong phong thủy , cửa không nên xây quá cao cũng không quá thấp. Mọi thứ nên phù hợp với ngôi nhà. Về mặt khoa học mùa đông nếu xây quá nhiều gió lùa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe , ngôi nhà không được ấm.

Nếu ngôi nhà của bạn, đặc biệt các căn hộ chung cư có cửa chính đối diện thang máy sẽ hình thành bố cục phản xung. Khi thang máy đóng mở trông giống như cái kéo, sát khí phát ra sẽ ảnh hưởng đến tài vận.

Về mặt phong thủy, nhà cao cửa rộng sẽ khiến tài lộc thất thoát, khó thu. Ngoài ra, nếu thiết kế cửa thẳng hàng sẽ bị nhiễm sát khí, dễ gây xui xẻo. Trên thực tế, nhiều ngôi nhà có cửa trước thẳng có xu hướng bị va chạm bởi các làn đường giao thông, điều này mang lại những điều không tốt cho cuộc sống của gia chủ.

Nhà quá nhiều cửa ra vào

Ảnh minh họa: Internet

Cửa trước là nơi dẫn khí vào nhà. Đây là một trong những yếu tố quyết định phong thủy nhà ở. Cửa ở nơi vượng khí thì đón khí tốt vào nhà. Vượng khí vào nhà thì những thành viên trong nhà cũng may mắn, nhân duyên thuận lợi, sức khỏe dồi dào.

Tuy nhiên, khi có quá nhiều cửa ra vào thì sẽ không tụ được khí. Khi có quá nhiều cửa ra vào, nếu đón khí tốt thì khí xấu cũng sẽ vào. Trong phong thủy, điều này tượng trưng cho việc tài lộc đến và đi. Bởi vậy, cửa ra vào càng nhiều thì càng không tích lũy được của cải.

Để hạn chế những sai lầm này, gia chủ chỉ nên làm một cửa trước hoặc một cửa phù hợp với diện tích của ngôi nhà để cân đối. Trong phong thủy một ngôi nhà chỉ nên có một cửa chính mà thôi, không phải cứ nhiều là tốt, nhà to hay nhỏ, giàu hay nghèo mà phạm phải lỗi này trong phong thủy thì cũng khó tích lũy được tiền bạc

Nhà có quá nhiều cửa sổ

Ảnh minh họa: Internet

Một ngôi nhà phải có đủ ánh sáng và thông gió. Tuy nhiên, mở quá nhiều cửa sổ cũng không tốt. Vì nếu nhà có quá nhiều cửa sổ hoặc cửa sổ lớn thì luồng khí cũng sẽ bị phân tán. Nếu vị trí cửa không tốt, là nơi hút khí âm, càng nguy hại, phá tài. Vì vậy, cửa sổ cần được đặt hợp lý và mở rộng cửa để đón gió mát.

Đồng thời, khi thiết kế cửa sổ trong ngôi nhà bạn cũng nên thiết kế cửa có kích thước và số lượng phù hợp với không gian ngôi nhà.

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo