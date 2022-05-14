Có thể thanh lý 6 món đồ này nếu không dùng đến, nhưng tuyệt đối không cho đi, kẻo hao tài tốn của, cuộc sống khó bề yên ổn.

Nhà đẹp 14/05/2022 10:19

Theo phong thủy, mỗi đồ vật đều mang một linh khí riêng cho mình. Đặc biệt là các vật phẩm được liệt kê dưới đây, vì vậy nếu không cần dùng đến nữa bạn có thể bán hoặc vứt chúng đi, nhưng không được đưa cho bất kỳ ai để tránh mất tiền của, may mắn.

Vòng,nhẫn phong thủy

Có thể thanh lý 6 món đồ này nếu không dùng đến, nhưng tuyệt đối không cho đi, kẻo hao tài tốn của, cuộc sống khó bề yên ổn. - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhẫn và vòng phong thủy mang ý nghĩa tâm linh, thậm chí chúng còn chứa đựng cả linh hồn của người sở hữu ban đầu. Vì vậy, bạn nên tránh tặng vật phong thủy cho người khác để bản thân luôn gặp nhiều may mắn. Những món đồ phong thủy nếu không còn muốn sử dụng thì có thể giữ lại bằng cách cất đi, đừng dại mang đi cho kẻo hao tài tốn của nhé!

Ví tiền

Có thể thanh lý 6 món đồ này nếu không dùng đến, nhưng tuyệt đối không cho đi, kẻo hao tài tốn của, cuộc sống khó bề yên ổn. - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ví là vật dụng mà ai cũng cần sử dụng, nhưng một chiếc ví cũ đã qua sử dụng thì không nên cho. Vì ví thường có linh khí riêng nên mỗi người sẽ phù hợp với một loại ví. Vì vậy, nếu bạn sử dụng ví cũ của người khác, bạn sẽ vô tình gặp xui xẻo, nhưng người tặng ví cũng sẽ không may mắn vì mang tài lộc cho đi.

Bàn thờ hoặc bát hương đã qua sử dụng

Có thể thanh lý 6 món đồ này nếu không dùng đến, nhưng tuyệt đối không cho đi, kẻo hao tài tốn của, cuộc sống khó bề yên ổn. - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Do bàn thờ, lư hương là vật linh thiêng trong nhà và được thỉnh để phù hộ cho một gia chủ nhất định. Không nên đưa bàn thờ, lư hương đã qua sử dụng cho người khác kẻo mang lại xui xẻo cho cả người cho và người nhận.

Gậy bằng gỗ của người lớn tuổi

Có thể thanh lý 6 món đồ này nếu không dùng đến, nhưng tuyệt đối không cho đi, kẻo hao tài tốn của, cuộc sống khó bề yên ổn. - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người xưa coi nạng là biểu tượng của tuổi thọ và thậm chí còn giúp xua đuổi những điều không may mắn. Bên cạnh đó, nạng là vật dụng quan trọng đối với người cao tuổi giúp di chuyển thuận tiện hơn. Vì vậy, tặng nạng của người già có thể coi là tặng đi sinh mệnh.

Gường cưới, bàn trang điểm

Có thể thanh lý 6 món đồ này nếu không dùng đến, nhưng tuyệt đối không cho đi, kẻo hao tài tốn của, cuộc sống khó bề yên ổn. - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Chiếc giường cưới hay bàn trang điểm là những đồ vật mang ý nghĩa thiêng liêng và gắn liền với hạnh phúc hôn nhân gia đình. Nếu bạn không cần đến chúng nữa thì tốt nhất nên thanh lý chúng. Đừng vội vàng mang cho chúng đi kẻo mất hết tài lộc. Đồng thời, tình cảm vợ chồng của cũng vì thế mà phai nhạt không còn mặn nồng như trước.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm

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