Những loại cây không nên đặt trong nhà, vứt đi càng sớm càng tốt vì để lại chỉ "hao tổn" tài lộc!

Nhà đẹp 22/12/2022 07:15

Không phải loại cây nào cũng nên đặt chúng trong nhà, sự 'hiện diện' của chúng có thể khiến cho công việc, tiền bạc, sức khỏe của bạn thay đổi ngay lập tức.

Dạ lan hương

Dạ lan hương không nên đặt trong phòng ngủ bởi loài hoa này tỏa ra mùi hương vào buổi tối. Nó sẽ kích thích xúc giác mãnh liệt, làm ảnh hưởng tới giấc ngủ, vô cùng nguy hiểm đối với người mắc bệnh cao huyết áp và tim mạch.

Những loại cây có mùi khác như tùng bách cũng không thích hợp để đặt trong phòng ngủ. Chúng tỏa ra hương dầu dễ khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Đặt những loại cây này trong phòng ngủ về lâu dài sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe.

Những loại cây không nên đặt trong nhà, vứt đi càng sớm càng tốt vì để lại chỉ 'hao tổn' tài lộc! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hoa tulip

Bản chất của hoa tulip là một loài hoa có chất độc kiềm, nếu tiếp xúc lâu sẽ khiến ta bị rụng tóc, rụng lông mi. Thời gian quy định được ở gần tulip là không quá 2 giờ. Nếu bạn trồng tulip trong nhà, độc phát tán dễ ngấm vào người có thể dẫn đến hói đầu.

Vì hoa tulip có trong danh sách “hoa cỏ có độc”, nên cũng mang tính xấu cho phong thủy. Không nên trồng tulip trong nhà nhất là phòng làm việc, để bảo vệ bản thân và gia đình.

Những loại cây không nên đặt trong nhà, vứt đi càng sớm càng tốt vì để lại chỉ 'hao tổn' tài lộc! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xương rồng

Xương rồng là loại cây có sức sống mạnh mẽ. Cây cảnh có thể sống trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Vì vậy, một số người thích trồng xương rồng để không phải tốn nhiều công chăm sóc.

Ngoài ra xương rồng còn là biểu tượng của sự kiên cường, tinh thần dũng cảm, mạnh mẽ vượt lên trên nghịch cảnh. Đặc biệt, xương rồng có rất nhiều loại với các kiểu dáng khác nhau, phù hợp với sở thích của từng người. Xương rồng cũng có thể nở hoa với màu sắc rực rỡ, trông rất đẹp mắt. 

Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, xương rồng không phải loại cây đem lại may mắn. Người ta cho rằng những chiếc gai nhọn của xương rồng ẩn chứa sát khí. Do đó, đặt cây cảnh xương rồng trong nhà đồng nghĩa với việc để những chiếc gai xương rồng chĩa thẳng vào các thành viên trong gia đình.

Theo phong thủy, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tình thân của các thành viên trong gia đình.

Do đó, dù thích đến mấy gia chủ cũng nên tránh để xương rồng trong nhà. Loại cây này chỉ nên trồng ở ngoài ban công hoặc sân thượng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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