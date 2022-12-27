Những đồ vật cần tránh đem làm quà tặng - nhất là dịp đầu năm mới vì phiền phức ập đến, xui xẻo tận mạng

Thông thường, người ta sẽ tặng tượng thần tài khi khai trương cửa hàng hoặc tặng tượng phật khi bị bệnh nặng. Nhưng tượng thần, tượng phật phải được thỉnh từ chùa, và phải do cao tăng khai quang, không được tùy tiện tặng và nhận, nếu không vận thế của cả người tặng và người nhận đều bị ảnh hưởng.

Tặng đồng hồ thường không đem lại may mắn. Ngoài ra, đồng hồ mang yếu tố thời gian càng khiến cho con người cảm thấy thời gian đang trôi nhanh, chúng ta ngày càng già dần và chết đi. Đặc biệt kiêng kỵ tặng đồng hồ cho người già.

Giày

Tuyệt đối không tặng hay nhận giày vào năm mới vì trong tiếng Trung, "giày" có phát âm tương tự như chữ "ác quỷ". Hơn nữa, giày còn là đồ dùng quan trọng cho bàn chân, mang ý nghĩa quan trọng trong việc đi lại, bước tiến trong đời của bạn, có thể ảnh hưởng đến tương lai sau này. Do đó, chớ nên sử dụng giày làm quà Tết nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Đồ màu trắng hoặc màu đen

Màu đen và màu trắng đối với người Việt là màu tang tóc, kiêng kị và đầu năm không nên diện những bộ đồ như thế này, tặng thì càng không nên nhé. Cố gắng chọn những màu sắc rực rỡ, kể cả những tờ giấy gói quà cũng phải màu sắc một chút mới sáng sủa, mang may mắn cho gia chủ. Cấm kị tặng đồ màu đen trắng để "rước họa vào thân".

Khăn tay

Nhiều người cho rằng tặng khăn tay thường liên tưởng đến sự chia ly, tiễn biệt, nói nặng hơn thì nó tương tự như chiếc khăn trong đám tang.

Vì thế, nếu có ai đó tặng cho bạn chiếc khăn tay thì điều đó có nghĩa rằng người đó đang muốn chia tay bạn, cắt đứt mọi mối quan hệ với bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Vật sắc nhọn

Tất nhiên rồi, dù không phải nói có lẽ bạn cũng đủ biết, không nên tặng những món quà là những vật sắc nhọn. Vì những vật này tượng trưng cho sự nguy hiểm khi động vào và chẳng ai dại gì mà mang sự nguy hiểm đến cho người khác đầu năm mới cả.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.