Những điềm lành trong ngày Tết báo hiệu gặp nhiều may mắn ngập tràn cả năm mà bạn nên biết

Nhà đẹp 20/12/2022 17:01

Nếu dịp Tết 2023 này nhà bạn xuất hiện những dấu hiệu này thì xin chúc mừng bạn, có thể cả năm 2023 của bạn sẽ cực kỳ thuận lợi, làm đâu ăn đó.

Bướm bay, dơi làm tổ trong nhà

Nhiều người tin rằng khi bướm hoặc dơi bay vào nhà nghĩa là may mắn đang đến. Nếu con bướm có màu sắc tươi sáng thì đó là hỷ tín liên quan đến nhân duyên, tình cảm; bướm có màu xám hoặc đen à dấu hiệu may mắn trong công việc, sự nghiệp. Trong khi đó, người Á Đông, nhất là người Trung Quốc, tin rằng nếu đầu năm dơi bay vào nhà làm tổ thì đó là dấu hiệu của điềm lành bởi dơi là loài có linh cảm tốt, chúng chỉ làm tổ ở nơi có phong thủy tốt, vận khí tốt.

Hoa mai nở 6 cánh, hoa đào nở kép

Đây là một trong những dấu hiệu được xem là may mắn nếu cây hoa mai 5 cánh nhà bạn nở bung thật nhiều vào mùng 1, và trong đó có những bông hoa mai nở 6 cánh. Còn với hoa đào (thường ở miền Bắc) cũng vào thời điểm này hoa nở trọn vẹn và xuất hiện bông hoa đào nở kép nhiều cánh.

Những điềm lành trong ngày Tết báo hiệu gặp nhiều may mắn ngập tràn cả năm mà bạn nên biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhặt được tiền, trúng lô tô, bầu cua tôm cá

 

Nếu đầu năm nhặt được tiền (của rơi) dù lớn hay nhỏ cũng đều là điềm may mắn (nếu số tiền, vật chất lớn bạn nên tìm chủ nhân của nó để trả lại . Đây là việc tốt , làm một việc tốt đầu năm sẽ nhận được sự an lành,may mắn,sự thanh thản trong gia đình. Việc này còn tốt hơn cả vạn điềm lành).

 

Đối với các trò may rủi nên chơi có điểm dừng để thử tài vận, nếu may mắn thắng vài ba ván thì đó là điềm lành nên giữ tiền lại để giữ vận may . Nếu thua đừng nên tiếp tục xa đọa gở gạt, nên dừng đúng lúc tránh mất mát nhiều hơn.

Cây quất có đủ tứ quý

Đầu xuân năm mới, cây cối đâm chồi nảy lộc cũng không phải chuyện lạ. Tuy nhiên, người xưa tin rằng nếu cây quất có đủ bộ "tứ quý" (đủ lộc, hoa, trái xanh và chín) thì đó được xem là dấu hiệu may mắn, gia đình sẽ gặp nhiều thuận lợi, tài lộc dồi dào trong năm mới.

Những điềm lành trong ngày Tết báo hiệu gặp nhiều may mắn ngập tràn cả năm mà bạn nên biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Chó lạ vào nhà

 

Các cụ xưa này có câu tục ngữ “Mèo vào nhà thì khó, Chó đến nhà thì sang” nên đầu năm dường như những chú cún luôn được mọi người yếu mến chào đón, còn họ hàng nhà tiểu hổ(mèo) lại thường bị buộc hoặc nhốt lại để các anh chàng/cô nàng không chạy rong chơi Tết mà lỡ may vào nhầm nhà nào lại khiến gia chủ nhà ấy bất an cả năm thì khổ.

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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