Những cách bài trí nội thất nên áp dụng giúp tốt cho phụ nữ mang thai

Theo các chuyên gia phong thủy , tranh ảnh cũng có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cũng như tinh thần của các sản phụ. Gia chủ nên lưu ý một số điều sau trong việc chọn ảnh:

Ngoài ra, không treo các bức tranh lớn hay mang ý nghĩa trừu tượng trên đầu giường. Điều này sẽ ảnh hưởng đến thai nhi và cả sản phụ.

2. Bài trí phòng ngủ theo phong thủy

Vị trí giường ngủ phải được đặt nơi có đầy đủ ánh sáng vào ban ngày và thông gió vào ban đêm để sức khỏe của sản phụ luôn ở trạng thái tốt nhất. Nếu phòng ngủ ẩm ướt hoặc có mùi thì sức khỏe và tinh thần của sản phụ lẫn thai nhi cũng bị ảnh hưởng xấu đi.

Phòng ngủ có ánh sáng đầy đủ, thông thoáng. Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình mang thai đến khi sinh, gia chủ không nên tùy tiện di chuyển vị trí của giường nằm để tránh những sự cố không đáng có.

Phòng ngủ phải luôn được giữ cho gọn gàng, sạch sẽ và không đặt các đồ đạc, vật dụng bằng kim loại xung quanh giường ngủ. Đặc biệt, không để kéo hoặc các vật sắc nhọn trên giường nằm dù cho có bất kỳ lý do nào.

3. Sắp xếp nội thất theo hướng nhà

Trang trí nội thất theo phong thủy ngoài việc đem lại sự hài hòa cho ngôi nhà, sự thoải mái cho gia chủ thì nó có tác động rất tốt đến sức khỏe, tinh thần của các sản phụ. Để cho thai nhi và sản phụ có một không gian phát triển tốt nhất, gia chủ nên áp dụng các lối bài trí nội thất sau:

Bài trí nội thất theo hướng nhà. Ảnh minh họa: Internet

Hướng Tây Nam: Nhà hướng này nên đặt động vật dưới nước như cá, tôm,.. hoặc trang trí bằng cách đặt 2 bình nước trang trí khác nhau, những bình nước trang trí có thể lưu động được. Trang trí kiểu này sẽ làm gia tăng luồng khí, khiến cho bé ra đời một cách thuận lợi hơn.

Hướng Đông: Nhà ở hướng đông thì nên chọn nội thất màu xanh ví dụ như thảm xanh, đồ bày biện màu xanh,… việc trang trí này sẽ đem lại niềm vui cho mẹ và bé khở mạnh, thong minh hơn.

Hướng Bắc: Nên chọn cách trang trí nhẹ nhàng, tạo cảm giác dịu êm co thể chọn nội thất màu hồng nhạt, màu cam, màu vàng chanh,…

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.