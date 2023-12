Những bảo bối mang ý nghĩa cát tường, giúp bạn ăn nên làm ra, hanh thông trong công việc

Tuy vậy, biểu tượng Song Hỷ sẽ đem lại may mắn trong tình yêu và hôn nhân cho bạn bất cứ lúc nào. Do đó, chẳng ngại ngần gì mà sử dụng nó để trang trí nhà cửa, cũng như đồ trang sức, dây đeo chìa khóa hoặc thậm chí các mặt hàng quần áo và phụ kiện.

Rùa đầu rồng hay còn gọi là Long Quy là con vật huyền thoại kết hợp hai đặc tính của rồng và rùa. Rồng và rùa là hai loài trong bộ Tứ Linh nên rùa đầu rồng là con vật rất linh thiêng bên cạnh bộ Tứ Linh là Long, Phượng, Hổ, Rùa.

Long quy là con vật mang ý nghĩa hoạnh tài, rất lợi về tài lộc, bền vững và thịnh vượng lâu dài trong kinh doanh. Nó là con vật cứu cánh trong việc tiếp khí cho các cát tinh như Bát Bạch, Cửu Tử, Nhất Bạch, chuyên được các Phong Thuỷ Sư sử dụng trong các thủy cục vượng tài. Trong bài trí Phong Thuỷ, những phương vị tốt lành không thể thiếu được tượng Long Quy để vượng tài.

Ảnh minh họa: Internet

Rùa đầu rồng mạ vàng Kim khí rất mạnh lợi cho tài vận, thường dùng tiếp khí cho sao Nhất Bạch, Cửu Tử. Con vật này cũng có tác dụng trong việc giải trừ vận hạn đặc biệt là các hung tinh như Nhị Hắc, Tam Bích, Thất Xích, Hoạ Hại.

Bạn nên đặt món đồ này trên ban thờ thần tài, trên két sắt, trên bàn làm việc hoặc vùng gần cửa chính để vượng tài lộc, kinh doanh thuận lợi. Cũng có thể để phía sau lưng bạn tại nơi làm việc, nó sẽ trợ giúp bạn trong việc nhận được sự giúp đỡ của cấp trên cũng như sự thăng tiến trong công việc. Đặt tại các cung tài khí nơi có các cát tinh phối chiếu để tạo thành Kim cục vượng tài.

Hạt mã não

Về bản chất, bạn có thể hiểu mã não là một dạng biến thể của thạch anh, chúng thuộc nhóm Chalcedony. Các nhà khoa học đã tìm ra rằng, tuy có cùng cấu trúc hóa học tương tự như Thạch anh nhưng vi hạt trong mã não rất mịn. Vì vậy khi đem ra chế tác và sử dụng, những sản phẩm có chất liệu là mã não luôn bóng, mịn. Mã não dễ khai thác và có trữ lượng nhiều, do đó chúng sở hữu mức giá vừa phải. Bất cứ ai cũng có thể mua và sở hữu những sản phẩm chế tác từ loại đá này.

Từ xa xưa, hạt mã não đã được xem là một kiểu bùa may mắn có tác dụng trừ tà mạnh mẽ. Một số nơi, mỗi bé gái khi sinh ra còn được tặng một chiếc vòng mã não với mục đích cầu cho đứa trẻ lớn lên bình an, khỏe mạnh. Ngày nay, vòng hoặc dây kết hạt mã não thường mang ý nghĩa may mắn về tình yêu nhiều hơn là cầu chúc sức khỏe như trước đây. Trên thị trường hiện nay, những vật phẩm có hạt mã não chủ yếu được làm từ mã não hoặc Carnelian. Tuy vậy, hạt carnelian là một loại sản phẩm khá đắt đỏ và khó tìm.

Tranh phượng hoàng

Nên treo bức tranh một chú chim ở khu vực phía Nam của ngôi nhà hay văn phòng của bạn. Chim phượng hoàng là hình ảnh biểu tượng giúp thúc đẩy nguồn cát khí tăng danh tiếng của chủ nhân. Đặc biệt, treo tranh con công cũng giúp ích nhiều trong phong thủy sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Nút thắt vô tận

Nút thắt vô tận là một kiểu bùa may mắn được sử dụng khá phổ biến trong phong thủy thời phong kiến. Theo quan niệm xưa, những nút thắt không có điểm đầu và điểm kết thúc chính là đại diện cho một dòng chảy hài hòa của năng lượng tốt lành - không bị gián đoạn bởi những thất bại, tai nạn hay bất hạnh. Vẻ đẹp hài hòa của những nút thắt vô tận cũng là biểu tượng cho sự may mắn trong tình yêu, hôn nhân và cuộc sống. Có nhiều người tin rằng, nếu mang theo nút thắt này bên mình, mọi việc sẽ luôn trôi chảy, may mắn từ đó mang lại sự bình yên trong tâm hồn.

Nút thắt cát tường hay nút thắt vô tận đồng thời là một trong những bảo vật mang đến điềm lành sẽ kích hoạt năng lượng tốt. Biểu tượng mang lại nhiều lợi ích nhất để cung cấp sinh khí cho phòng khách là nút thần. Đây là nút của tình yêu mà những người yêu nhau thường đeo để được hưởng nhiều lợi ích và sự hòa hợp. Nút này là vĩnh cửu, không bao giờ kết thúc, không có lúc bắt đầu và cũng không có chỗ kết thúc. Nút thần giống như biểu tượng vô cực và chỉ có biểu tượng vô cực mới gia tăng gấp bội và khuếch đại năng lượng. Bạn có thể vẽ biểu tượng này vào vùng không gian của bạn và dùng nhang để tăng cường sự hiện hữu vô hình của nó. Bạn cũng có thể có nút thần bằng hình thức dây treo ngọc được làm từ những sợi dây đỏ để tăng cường thêm năng lượng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.