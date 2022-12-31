Muốn giàu có thử trồng thêm 6 loại cây trước nhà: đảm bảo phất lên trong thời gian ngắn, cầu gì được đó

Nằm trong bộ tứ quý Sanh – Sung – Tùng – Lộc, cây lộc vừng là hình tượng cho tài lộc, suôn sẻ và bình an cho gia chủ. Vì vậy mà khắp từ Bắc vào Nam đâu đâu cũng thấy người ta trồng cây này.

Nếu trồng trước cửa nhà, cây lộc vừng mang đến những điều may mắn cho gia chủ. Hoa lộc vừng có màu đỏ rất đẹp nên khi ra hoa như báo hiệu hỉ sự hay điều may mắn sắp đến. Khi trồng cây lộc vừng trước cổng nhà, con đường tài lộc được hanh thông.

Ảnh minh họa: Internet

Cây hoa hồng leo

Hoa hồng còn là loài hoa thơm rực thu hút năng lượng tích cực nên không gian sống của bạn sẽ được tràn đầy năng lượng, tinh thần luôn minh mẫn, khơi gợi ra ý tưởng mới mà cuộc sống lại thư thái, nhẹ nhàng…

Hoa hồng leo loại cây tô điểm cho không gian sống của mọi gia đình, đem lại năng lượng tốt cho ngôi nhà.

Bạn cũng có thể trồng một ít hoa hồng ở ban công phòng ngủ, hoa hồng sẽ giúp cho tình cảm vợ chồng gắn kết hơn, mối quan hệ gia đình phát triển gia đình hơn.

Cây hoa hòe

Theo quan điểm của phong thủy nhà ở, các cụ xưa có câu: "Một cây hòe trước nhà không chiêu của báu cũng chiêu tiền bạc”. Cây hòe không chỉ mang đến giàu sang phú quý còn đem lại may mắn cho gia chủ trên đường tiến thủ.

Nhiều người còn quan niệm rằng, trồng cây hòe trước cửa nhà sẽ giúp đường công danh hanh thông, thuận lợi. Con cháu đỗ đạt, quyền cao chức trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Cây lựu

Hoa lựu có màu đỏ, tượng trưng cho hạnh phúc, may mắn. Quả lựu màu đỏ cũng làm cho cả khu vườn trở nên sinh động hơn.

Theo phong thủy, màu đỏ là màu mang ý nghĩa may mắn, điềm lành nên người ta thường dùng màu đỏ để trang trí cho những dịp trọng đại như cưới hỏi, mừng thọ hoặc trong dịp đầu năm mới. Trồng cây lựu trước nhà mang ý nghĩa cầu chúc cho gia đình ngày một giàu sang sung túc, hạnh phúc, bình an.

Ảnh minh họa: Internet

Cây cau cảnh

Khi chọn những loại cây phong thủy để trồng trước nhà cây cau cảnh được rất nhiều người giàu lựa chọn. Bởi cây cau cảnh có tán lá xanh tươi dễ chăm sóc, tưới tắm. Với hình dáng nhỏ nhắn, bắt mắt cây cau cảnh trong nhà có tác dụng trang trí không gian rất tốt.

Theo quan niệm phong thủy, cây cau trước nhà có vai trò phong thủy vô cùng quan trọng. Cây trồng trước nhà có ý nghĩa như sự án ngữ, là vật che chắn bảo vệ ngôi nhà khỏi những tác động xấu và nguồn năng lượng độc hại. Đồng thời cây cau còn khai thông vượng khí, giúp người trồng may mắn, phát tài.

Cây vạn niên thanh

Vạn niên thanh là loại cây dạng leo, uốn lượn mềm mại khi trồng leo bám vào cổng và tường nhà sẽ tạo nét yên bình, khiến chủ nhân có cảm giác yên tâm, thoải mái, thân thuộc khi bước vào cổng.

Ngoài ra, cây này còn có tác dụng thanh lọc không khí, nó được ví như một chiếc điều hòa tự nhiên hữu ích trước cổng nhà, giúp tăng cường sức khỏe của gia đình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.