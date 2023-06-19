Muốn cả gia đình bình an, liên tục gặp may mắn, tránh rước xui xẻo vào nhà, gia chủ đừng quên thực hiện 6 điều trong Tết Đoan Ngọ

Người xưa quan niệm rằng: Trong cơ thể con người, nhất là bộ phận tiêu hoá thường có sâu bọ ẩn sống, nếu không diệt trừ thì sâu bọ ngày càng sinh sôi nảy nở gây nguy hại cho con người. Lũ sâu bọ này chỉ lộ diện vào ngày 5/5 Âm lịch nên phải làm lễ trừ sâu bọ vào ngày này.

Với trẻ em: Sáng sớm ngủ dậy khi trẻ còn ở trên giường cho trẻ ăn hoa quả, ít rượu nếp, trứng luộc, bôi hồng hoàng vào thóp đầu, vào ngực, vào rốn để diệt sâu bọ. Sau đó mới đi rửa mặt mũi, chân tay, đánh răng rửa mặt.

Theo quan niệm cổ truyền, có thể giết sâu bọ bằng cách ăn thức ăn, hoa quả, rượu nếp vào ngày 5/5. Người miền Bắc thường diệt sâu bọ ngay khi thức dậy vào sáng sớm và diệt sâu bọ bằng thức ăn, nhất là bằng rượu nếp, bánh tro và hoa quả…

Với người lớn: Sáng ngủ dậy không được đặt chân xuống đất mà phải súc miệng 3 lần cho sạch sâu bọ, tiếp đó ăn một quả trứng vịt luộc. Sau đó bước chân ra khỏi giường uống một ít rượu (hoặc ăn một bát rượu nếp) cho sâu bọ say, tiếp đó ăn trái cây cho sâu bọ chết.

Dọn dẹp nhà cửa

Những điều Tết Đoan Ngọ nên làm không thể thiếu việc dọn dẹp nhà cửa.Không chỉ giúp xua đuổi điều xấu, không may mắn mà còn giúp cho căn nhà gọn gàng, ngăn nắp hơn. Việc dọn dẹp giúp tẩy đi bụi bẩn, mầm bệnh, làm cho cơ thể được khỏe mạnh, thoải mái hơn nữa đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Cúng gia tiên

Mâm lễ cúng gia tiên trong ngày Tết Đoan Ngọ gồm: Hương, hoa, vàng mã - Nước - Rượu nếp- Các loại hoa quả: Mận, hồng xiêm, dưa hấu, vải, chuối, bánh tro, chè hạt sen (nếu có). Trong Tết Đoan Ngọ, gia chủ nên cúng gia tiên vào giờ chính Ngọ (12 giờ trưa).

Ngoài ra, nếu không sắp xếp được thời gian, các gia đình có thể dâng lễ cúng vào 7-9 giờ sáng. Hai khung giờ được coi là khung giờ hoàng đạo, thích hợp để tiến hành những nghi lễ cúng bái tâm linh.

Ảnh minh họa: Internet

Nên gội đầu, xông lá thơm

Chống lại cái nóng oi bức của giờ ngọ (ngày hè), mọi người già, trẻ thường đun các loại lá như bưởi, mùi, tía tô, kinh giới, sả, tre... để tắm, xông phòng bệnh cảm mạo.

Đặc biệt, phụ nữ còn gội đầu, mong muốn có một mái tóc đen, mượt, dài. Đây là một phương pháp chữa bệnh của người xưa, giúp cơ thể thải độc, tinh thần thư thái, phấn chấn.

Ảnh minh họa: Internet

Phóng sinh

Tết Đoan Ngọ cũng chính là thời điểm mà mọi người thực hiện các hình thức phóng sinh để gieo duyên, đem lại điều may mắn. Phóng sinh dường như là một hoạt động không thể thiếu vào ngày này. Mọi người tập trung ở chùa chiền, phóng sinh cá, chim, các loại động vật,…

Việc làm này giúp tâm hồn của con người thanh thản hơn, giảm bớt các điều tội lỗi đã làm trong năm vừa qua. Đồng thời cũng đem lại những điều suôn sẻ, may mắn trong năm tới. Vì thế nếu hỏi rằng tết Đoan Ngọ nên làm gì thì bạn nên đi phóng sinh đấy.

Mang theo một nắm hương (nhang) bên mình

Mang theo một chút hương trầm theo người trong ngày Tết Đoan Dương. Những nguyên liệu để làm ra hương sẽ là vật hộ thân an toàn, vừa có tác dụng phòng bệnh, vừa có tác dụng trừ tà.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.