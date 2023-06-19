Ông bà đã dặn: Dù có thân đến mấy cũng không nên cho mượn những đồ vật này, không cẩn thận là mất tiền tài, còn mang xui xẻo đến cho người khác

Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyên không nên cho mượn dao - vật đại hung trong phong thủy kẻo có nguy cơ tự rước lấy hiểm họa về mình. Vậy nên ngoài kiêng kỵ cho mượn dao, bạn cũng nên tránh mượn dao người khác.

Dao, kéo là một trong những thứ không nên cho mượn nhất, chúng được xem những vật dụng quen thuộc, không thể thiếu trong gia đình. Tuy nhiên, trong phong thủy nó còn tượng trưng cho sát khí, đó là lý do người ta khuyên không để dao kéo bừa bãi trong nhà vì chúng có thể gây những tác hại không ngờ đến với sức khỏe , công danh và tiền tài của gia chủ.

Công dụng chính của ví tiền là để cất giữ, bảo quản tiền bạc. Không những thế, phong thủy ví tiền chỉ ra rằng chúng còn đại diện cho tài lộc. Nó còn là món đồ phong thủy giúp thu hút tiền tài và mang lại may mắn cho người sở hữu chúng.

Tuy nhiên, trong không gian của một căn nhà thì người này cho người kia mượn dao là chuyện thường tình, không có gì phải kiêng kỵ cả.

Chính vì vậy, các chuyên gia phong thủy nhắc nhở rằng cần kiêng kỵ việc cho mượn ví vì điều này cho thấy bạn trao vận may của mình cho người khác, khả năng giữ tiền cũng giảm sút, đó là lý do bạn thường xuyên để tiền hao hụt không lý do. Tốt hơn hết, bạn nên tránh việc này để không ảnh hưởng tới tình hình tài chính.

3. Mượn gương

Gương là đồ vật giúp chúng ta chải chuốt hàng ngày, tuy nhiên, trong phong thuỷ, nó là cầu nối giữa 2 thế giới, vì có tính chất phản chiếu nên sẽ hấp thụ cả những điều tích cực lẫn tiêu cực. Vì vậy, bạn không nên cho người khác mượn gương kẻo sẽ gây ra những tai hoạ ngoài ý muốn. Trong nhà có quá nhiều gương cũng sẽ khiến các thành viên trong gia đình nảy sinh bất hoà, cãi vã.

Dù có thân đến mấy cũng không nên cho mượn 6 đồ vật này, không cẩn thận là mất tiền tài, còn mang xui xẻo đến cho người khác - Ảnh 1.

4. Mượn nước, lửa

Dân gian quan niệm không nên cho nước, lửa ngày đầu năm. Nước và lửa tượng trưng cho tài lộc, may mắn, sự đủ đầy trong gia đình. Bởi vậy cho nước, lửa đầu năm, hoặc những vật tượng trưng như diêm, bật lửa sẽ làm mất đi sự may mắn, gia đình không đủ ăn đủ mặc trong năm mới, tiền bạc làm ra cũng sẽ thất thoát.

Ảnh minh họa: Internet

5. Mượn đồng hồ

Đồng hồ là vật dụng quen thuộc, thường xuyên được mọi người sử dụng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết ý nghĩa quan trọng của món đồ này.

Theo các chuyên gia phong thủy, đồng hồ là biểu tượng của Thái Cực vì các kim đồng hồ luôn quay theo vòng tròn suốt ngày đêm. Vì vậy, khi đeo đồng hồ trên tay nghĩa là bạn đã mang theo cả một Thái Cực. Điều này cũng mang hàm nghĩa bạn đang nắm trong tay tài lộc và thời vận hanh thông.

Ảnh minh họa: Internet

Cho người khác mượn đồng hồ nghĩa là làm mất con đường tài vận, khiến công việc khó hanh thông.

Ngoài ra, kim đồng hồ luôn nhích từng chút về phía trước. Nó là biểu trưng của dòng thời gian luôn trôi. Vì vậy, cho người khác mượn đồng hồ còn được hiểu theo nghĩa cho mượn thời gian của chính mình. Đây là điều không may mắn.

6. Mượn gậy batoong

Ảnh minh họa: Internet

Gậy batoong là vật dụng không thể thiếu của người cao tuổi. Nó giúp họ có thể di chuyển dễ dàng. Theo góc độ phong thủy, chiếc gậy này tượng trưng cho chỗ dựa của mỗi nhà. Do đó, cho người khác mượn là làm mất chỗ dựa của chính mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.