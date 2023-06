Cách đặt tượng Phật trong nhà đúng cách để thu hút tài lộc, đón vận may cho gia chủ

Theo quan điểm người dân Việt Nam, có 3 bức tượng Phật được xem là những nguồn năng lượng tốt đẹp nhất đó là: Phật Di Lặc được xem là Thần Tài, Quan Công được xem là Thần Bảo vệ và Khổng Minh được xem là Thần Trí Tuệ. Ngoài ra còn có những bức tượng mang ý nghĩa may mắn hạnh phúc cũng được nhiều người trưng như Quan Âm Bồ Tát, Cá chép vượt vũ môn, ngựa “mã đáo thành công”, Bộ Tam Đa... Tất cả đều mang điều tốt lành đến với gia chủ.

Tượng phật là một vật phẩm phong thủy phổ biến. Đặt tượng Phật trong nhà ở vị trí đắc địa sẽ thu hút năng lượng tích cực, đem đến vận may và phúc khí cho gia đình.

Tránh đặt tượng Phật gần ổ cắm điện hoặc thiết bị có bộ phận chuyển động và động cơ. Loại hoạt động này làm xáo trộn năng lượng xung quanh và sẽ cản trở dòng năng lượng tích cực trong ngôi nhà.

Tránh đặt tượng Phật trên sàn nhà; điều này được coi là rất thiếu tôn trọng. Nếu bạn chọn Phật cười, đừng quên xoa bụng anh ấy.

Mặc dù điều này không phải là một yêu cầu, nhưng nhiều người cho rằng xoa bụng của Đức Phật mỗi ngày (bụng càng tốt) sẽ mang lại may mắn và thịnh vượng cho tất cả mọi người trong nhà.

Bày tượng Phật tại phòng khách, bàn làm việc hoặc đối diện trước cửa nhà sẽ giúp gia chủ luôn thông thái, bình an và may mắn.

Nếu như nhà bạn có sân vườn thì hãy trưng một bức tượng Phật toạ toà sen ngay giữa sân. Hoặc có thể đặt tượng trong xe ô tô sẽ giúp giảm bớt căng thẳng lo âu, tránh được những tai nạn xui xẻo và đem lại những tin vui cho gia chủ.

2. Một số tượng Phật phổ biến được dùng để bài trí trong nhà

2.1. Tượng Phật Di Lặc

Có ý nghĩa đem đến sự hạnh phúc viên mãn. Vì thế nếu bạn đang cầu bình an vui vẻ cho gia đình thì chắc chắn một bức tượng ông Phật Di Lặc với nụ cười hiền lành vô ưu sẽ giúp gia đình xoá bỏ hết những muộn phiền trong tâm, giúp mang lại may mắn và loại bớt sự thù địch cho gga chủ. Vì thế, nếu bày thượng Phật Di Lặc trong nhà bạn đừng quên xoa bụng ông hàng ngày. Chiếc bụng lớn của ông chứa đầy của cải, tài lộc vì thế nếu xoa bụng Phật Di Lặc nhiều thì càng nhiều may mắn đến với tất cả mọi người trong gia đình.

2.2. Tượng Phật Bà Quan Âm

Phật Bà Quan Âm luôn được tôn vinh và coi trọng, là vị Phật luôn giúp đỡ chúng sanh thoát khỏi mọi kiếp nạn, vì thế Tượng Quan Âm thường dùng trong phong thủy để chế hoá hung khí, đem lại bình an, giải trừ tai ách cho gia chủ... Đặt tượng ở vị trí cao, trang trọng, hướng thẳng ra cửa chính. Một điều quan trọng nữa khi đặt tượng Quan Âm là không nên đặt cùng với các tượng thần khác, vì Quan Âm vốn ăn chay nên khi thờ cúng sẽ không tốt khi cúng thêm đồ mặn.

Tượng Phật Bà Quan Âm nên đặt ở những vị fris tôn nghiêm, thanh tịnh và không ồn ào - Ảnh minh họa: Internet

2.3. Tượng Phật Di Lặc ngũ phúc

Phật Di Lặc ngũ phúc là tượng Phật cười có 5 đứa trẻ xung quanh, tượng trưng là niềm hạnh phúc, vui tươi. Nên đặt pho tượng này ở khu vực phía Tây, mong muốn mang lại hạnh phúc, giàu có cho thế hệ con cháu. Hoặc đặt tượng phật này ở phía Đông để thu hút may mắn, sức khỏe về cho gia đình.

Phật Di Lặc ngũ phúc à tượng Phật cười có 5 đứa trẻ xung quanh, tượng trưng là niềm hạnh phúc, vui tươi - Ảnh minh họa: Internet

2. 4. Tượng Phật với thỏi vàng

Bức tượng này đặt ở khu vực phía Bắc giúp thúc đẩy năng lượng tích cực, đem đến sự nghiệp thành công mỹ mãn, hoặc phía Đông Nam sẽ mang đến sự giàu có bền vững.

Bạn cũng có thể đặt tượng ở khu vực phía Đông thu hút để kích hoạt sự may mắn về sức khỏe. Đây là vị trí tốt để đặt tượng Phật trong nhà.

3. Kiêng kỵ khi bài trí tượng Phật

Không đặt tượng Phật trong phòng tắm, phòng ngủ hoặc nhà bếp

Khi đặt một bức tượng Phật hoặc bất kỳ bức tượng của một vị thần, hãy chắc chắn rằng vị trí đó thực sự là một sự tôn kính. Điều này có nghĩa là bạn không bao giờ nên đặt phật trong phòng ngủ, phòng tắm hoặc nhà bếp.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.