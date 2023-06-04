Theo phong thủy, cửa chính là nơi đặc biệt quan trọng trong nhà, ảnh hưởng đế vận thế của gia chủ. Do vậy nếu cửa chính bị cong vênh biến dạng, có khe hở thì cho thấy phong thủy ngôi nhà đang rất xấu, nguyên khí tiêu tan, có cả sát khí, lâu không có người ở.

Đặc biệt nếu dọn về đó sống thì chắc chắn vợ chồng dễ nảy sinh xích mích, ra ngoài làm ăn vướng vào vòng lao lý, sức khỏe yếu ớt quanh năm.

Khi chọn nhà, không những phải chọn những ngôi nhà có không khí trong sạch, thoáng mát mà còn phải đủ ánh sáng. Theo phong thủy học, những căn nhà nằm ở góc khuất của một khu phố và ít có ánh sáng tự nhiên chiếu vào cũng sẽ khiến hòa khí trong ngôi nhà và sự nghiệp của gia chủ cũng không mấy sáng sủa.

Bạn nên chọn những ngôi nhà có hướng mặt trời mọc là tốt nhất vì ngôi nhà sẽ có không gian thoáng, có đủ ánh sáng và sạch sẽ, môi trường trong lành sẽ tốt cho phong thủy, gia đình sẽ thịnh vượng.

Ảnh minh họa: Internet

Căn nhà bị khuyết, thiếu góc

Toàn bộ một ngôi nhà cũng giống như cơ thể con người vậy. Nếu căn nhà bị thiếu góc thì cũng sẽ giống như một người bị tàn tật, không đủ tứ chi. Căn nhà thiếu góc ở hướng Tây Bắc thì sẽ gây tổn hại đến người chồng, khuyết góc hướng Tây Nam sẽ không có lợi cho người vợ, khuyết góc hướng Bắc sẽ ảnh hưởng đến trưởng nam và hướng Đông Nam thì sẽ làm tổn hại đến trưởng nữ. Nếu cứ ở lâu dài trong căn nhà như vậy thì gia đình nếu như không bị bất hòa cũng sẽ bị tan rã, chia năm xẻ bảy.

Ảnh minh họa: Internet

Trước cửa hoặc trong nhà có dán bùa chú

Nếu như trước cửa, tường nhà, chân giường, trần nhà…hoặc bất kỳ vị trí nào trong nhà nếu thấy có dán bùa chú chứng tỏ phong thủy nhà đó cực kỳ xấu.

Khi xem nhà bạn có thể hỏi chủ nhà hoặc nhờ người am hiểu đến xem việc dán bùa chú này vì lý do gì, có hóa giải được không. Nói chung, những ngôi nhà có dán bùa chú tốt nhất không nên mua. Nếu thấy chủ nhà cần bán gấp với giá rẻ, chắc chắn ngôi nhà đó đang có vấn đề vì thế bạn cần cẩn thận tìm hiểu từ những người hàng xóm hoặc chính chủ nhà để biết trước đây từng có trường hợp như người tự tử, mất mạng… ở đó hay không.

Không nên mua nhà khi mở cửa ra gặp nhà vệ sinh

Trong phong thủy, nhà vệ sinh thường được coi là cái xấu, chính vì vậy mà nơi đặt nhà vệ sinh đều là vị trí hung nhất trong căn nhà với mục đích “lấy độc trị độc”. Nếu mở cửa lớn gặp nhà vệ sinh là điều đại kỵ.

Ngoài việc khiến gia chủ hay gặp xui xẻo và trục trắc, nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe các thành viên trong nhà. Với nam giới thường mắc các bệnh về thận và bàng quang, cơ thể mệt mỏi, ủ rũ, trí nhớ suy giảm.

Nhà hình đa giác

Hiện nay, ở Việt Nam, đặc biệt là các tuyến đường vừa cải tạo có rất nhiều ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo. Những người sống lâu trong căn nhà như thế này thì đầu óc, tư duy sẽ ngày càng không còn được tỉnh táo, minh mẫn nữa. Họ sẽ dần không có chủ kiến, làm kiểu này một tí, kiểu kia một tí, cái gì cũng đâm đầu vào. Và trong sự nghiệp thì họ sẽ đầu tư mù quáng, cuối cùng rồi tất cả cũng sẽ sụp đổ tan tành.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.