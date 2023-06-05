Nếu cứ tiếp tục giữ những thói quen này thì đừng hỏi tại sao tiền bạc trong nhà đội nón ra đi

Tuy nhiên, nhiều người trong cuộc sống thực không thể làm điều này và khá nhiều người thích rung lắc một hoặc cả hai chân khi ngồi hoặc bắt chéo chân và rung.

Cách ngồi và đứng cũng thể hiện một phần tính cách con người bạn, do đó, bạn nên ngồi và đứng đúng cách.

Rất nhiều người thường không để ý tới hành động này của bản thân vì cho rằng nó là thói quen trong sinh hoạt. Theo duy tâm, người khi không có việc gì cũng thở dài hay vô duyên vô cớ nhổ bọt lung tung sẽ hay bị phá tài. Người phương Đông coi trọng tu dưỡng Khí lực, Tinh lực nên việc thở dài và nhổ bọt sẽ làm hao Khí và Tinh. Theo đó khi suy mòn tinh khí thì Thần lực cũng ám muội, tiền tài tự nhiên đi mất.

Theo phong thủy , người có thế ngồi tựa ra sau, hai chân gác chéo hoặc tựa một điểm nhưng lại đung đưa, rung nhịp thường khô khan về tình cảm, tài năng yếu kém nhưng lại thích khoe khoang phô trương.

3. Không quan tâm tiền lẻ

Xem thường tiền lẻ, có nghĩa là “xem thường” thần tài. Những người khá giả thường không làm như vậy. Nếu bạn có thói quen này hoặc hay để lung tung trong nhà thì hãy chú ý nhé, tiền lẻ có thể “tích tiểu thành đại”, dùng làm công đức, hoặc cho những người ăn xin.

Ngoài ra, tiền để trong túi áo quần mà bị giặt cũng là thói quen không tốt. Bởi khi đó có nghĩa là tài vận của bạn cũng đang bị “giặt” theo.

Xem thường tiền lẻ, có nghĩa là “xem thường” thần tài - Ảnh minh họa: Internet

4. Ngồi xổm ăn uống

Động tác này ít thấy ở người bình thường, nhưng hay gặp ở những người lao động chân tay làm công việc gấp rút. Nó cho thấy người đó lúc nào cũng vội vàng, nhìn đã không đẹp mắt còn ăn uống cũng khó khăn, vất vả dẫn đến sức khỏe giảm sút, tiền bạc có kiếm được cũng bay theo.

Thói quen ngồi xổm không chỉ làm bạn hao tán tiền bạc còn gây phản cảm - Ảnh minh họa: Internet

5. Bỏ bê những loài cây mang lại may mắn

Nhiều người thích đặt một số cây xanh trong nhà, đặc biệt là những cây có thể mang lại may mắn cho họ, như tre, trúc, lộc vừng, cúc vạn thọ, bồng lai,...

Không chăm sóc những loài cây phong thủy mang lại may mắn khiến tài vận trong nhà hao hụt - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, một số người đặt cây ngẫu nhiên ở các góc không có ánh nắng mặt trời và bỏ bê chúng trong một thời gian dài mà không tưới tắm, chăm sóc, dẫn đến sự héo tàn của cây.

Không thể phủ nhận rằng những cây xanh sẽ mang lại may mắn cho bạn khi bạn mang chúng về nhà. Tuy nhiên, nếu bạn không xử lý chúng đúng cách, từ trường của những cây đó sẽ không được phát, khiến cho cây không thể mang lại may mắn cho bạn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.