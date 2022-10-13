Một bước thành đại gia với 3 loại cây cảnh mang ý nghĩa phong thủy chiêu tài, gia chủ thịnh vượng, vợ chồng hòa thuận phấn đầu làm ăn

Đỗ quyên là loài hoa truyền thống nổi tiếng có màu sắc rực rỡ, nở hoa nhiều. Các cây cảnh này nở hoa rất nhiều. Đó là lý do nhiều người nhìn thấy cây đỗ quyên là mê. Cây đỗ quyên mang ý nghĩa vượng tài, vượng lộc, giúp xua tan tà khí và đón luồng sinh khí mới, hồng vận cho gia chủ.

Ví dụ như rễ cây đỗ quyên có lông, nếu bạn không chú ý chăm sóc và tưới nước mà tưới nhiều lần chắc chắn rễ sẽ bị thối. Nhưng đỗ quyên cũng là cây ưa nước, nếu khát nước chúng sẽ rụng hết lá.

Vì thế không chỉ những dịp tết đến xuân về mà thường niên các mùa trong năm hoa đỗ quyên cũng được rất nhiều người chọn để trang trí trong nhà. Tuổi thọ của cây cảnh đỗ quyên cũng rất cao, cây có thể phát triển thành những cây già cỗi và càng già càng có giá.

Ảnh minh họa: Internet

Hạnh phúc

Lý do cơ bản nhất khiến cây cảnh này làm mưa làm gió trên thị trường cây cảnh là vì cái tên và ý nghĩa của nó. "Hạnh phúc", đương nhiên đây là điều mong mỏi của tất cả mọi người.

Rước 1 cây hạnh phúc về nhà, mọi người thường gửi gắm mong ước vào nó và hy vọng nó sẽ lan tỏa hạnh phúc trong cuộc sống của mình.

Hơn nữa, cây cảnh này cũng có tác dụng thanh lọc không khí. Lá cây của nó luôn xanh tươi đầy sức sống. Do đó, việc thường xuyên ngắm những chiếc lá xanh trong nhà lúc rảnh rỗi cũng có thể giúp bạn giải tỏa mệt mỏi.

Cây cảnh hạnh phúc mọc rất cao, là loại cây cảnh lá có thể sống nhiều năm.

Cho dù chậu cây cảnh này được đặt ở đâu, nó cũng có thể kết hợp hiệu quả với phong cách ngôi nhà và nâng cao đẳng cấp cho ngôi nhà của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Cây văn trúc

Cây văn trúc có ý tứ là "văn nhã chi trúc", kỳ thực không phải một loại trúc, chỉ vì phiến lá mềm nhẹ, lại xanh biếc quanh năm, nên trong phong thủy, nó được coi là biểu tượng của nhân duyên lâu bền, tình cảm mãi mãi xanh tươi.

Mang cây văn trúc đặt gần cửa ra vào, có thể giúp gia chủ tăng cường nhân duyên tốt. Bởi cây văn trúc có ý nghĩa lâu dài, mãi mãi, có thể khiến cho nhân duyên của gia chủ mãi mãi bền chặt.

Bên cạnh đó, cây văn trúc còn là đại diện cho sự tao nhã, tĩnh tâm. Nếu đặt cây văn trúc ở phòng sách, phòng làm việc sẽ giúp gia chủ dễ dàng bình tĩnh, tập trung vào công việc. Mặt khác, cây văn trúc cũng giúp cho không gian căn phòng trở nên đẹp hơn, thanh nhã hơn.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.