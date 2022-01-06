Hướng dẫn chọn mua robot hút bụi lau nhà và những điều cần biết

Nhà đẹp 06/01/2022 16:06

Robot hút bụi lau nhà được ví như là trợ thủ đắc lực trong việc dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, nhiệm vụ của anh bạn trợ thủ này là gì và tiêu chí chọn lựa ra sao để có được một sản phẩm hoàn hảo nhất?

Mặc dù thắt chặt chi tiêu trong mùa Covid, nhưng các chị em vẫn muốn không gian sống phải thật sạch sẽ, thơm tho và không lo bụi bẩn. Đó là lý do vì sao trên một số diễn đàn, các chị em đã cùng nhau chia sẻ cách chọn Robot hút bụi lau nhà với mức giá rẻ có hiệu suất làm việc cao.

Máy robot hút bụi lau nhà và tiêu chí lựa chọn cơ bản

Robot hút bụi lau nhà được ví như là trợ thủ đắc lực trong việc dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, nhiệm vụ của anh bạn trợ thủ này là gì và tiêu chí chọn lựa ra sao để có được một sản phẩm hoàn hảo nhất?

Về máy hút bụi lau nhà

Hướng dẫn chọn mua robot hút bụi lau nhà và những điều cần biết - Ảnh 1Robot hút bụi lau nhà giúp chị em giải tỏa gánh nặng trong việc dọn dẹp nhà cửa

Là thiết bị có khả năng giải phóng sức lao động của con người. Chỉ cần một nút chạm nhẹ là Robot hút bụi sẽ tự động di chuyển khắp nhà và có nhiệm vụ hút bụi lau chùi sạch các vết bụi bẩn ẩn dật tận sâu bên trong. 

Sở hữu Robot hút bụi lau nhà, chị em phụ nữ sẽ được giải tỏa gánh nặng trong việc vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa. Đó chính là lý do vì sao anh bạn này luôn được đánh giá cao về hiệu quả làm việc, tiết kiệm tiền bạc, tối ưu thời gian và cần thiết trong một gia đình.

6 tiêu chí lựa chọn cơ bản

Để chọn Robot hút bụi lau nhà cơ bản, các chị em đã chia sẻ với nhau về 6 tiêu chí quan trọng nhất. Đó là về công suất phù hợp, bề mặt dọn dẹp, dung tích hộp chứa bụi, khả năng tự động dừng, khả năng phát hiện vật thể và giá thành của sản phẩm.

Công suất phù hợp 

Chị An tại Hà Đông chia sẻ: “đối với những dòng Robot có công suất càng lớn sẽ giúp cho việc dọn dẹp có hiệu quả tốt hơn. Các bụi bẩn bám lâu, bám sâu trên bề mặt sàn hoặc các ngóc ngách khó lấy cũng trở nên dễ dàng. Tuy nhiên với những dòng máy này thường có giá thành cao hơn và thậm chí có thể tạo nên tiếng ồn vì tiêu thụ nhiều điện năng”.

Hướng dẫn chọn mua robot hút bụi lau nhà và những điều cần biết - Ảnh 2Công suất máy càng lớn, hiệu quả hút bụi/lau chùi càng cao

Phù hợp với bề mặt cần dọn dẹp

Đồng tình với chị An, Chị Mai ở Cầu Giấy chia sẻ thêm: “Vì được trang bị hệ thống cảm biến thông minh. Nên trong quá trình di chuyển làm việc, Robot hút bụi sẽ cảm nhận và tự động điều chỉnh lực hút/lau trên tất cả các mặt sàn.  Nhưng đa số Robot hút bụi lau nhà thường đạt hiệu quả cao nhất đối với những bề mặt sàn trơn, bề mặt sàn ít chướng ngại vật và bề mặt thảm lót”. 

Hướng dẫn chọn mua robot hút bụi lau nhà và những điều cần biết - Ảnh 3Robot làm sạch được nhiều bề mặt sàn khác nhau

Dung tích hộp chứa bụi

Chị Loan tại Giáp Bát thêm ý kiến: “ Dung tích của hộp chứa bụi càng lớn, việc dọn dẹp vệ sinh của Robot hút bụi lau nhà cũng trở nên hiệu quả với diện tích rộng lớn hơn. Vì thế chọn loại có dung tích hộp chứa bụi lớn đồng nghĩa với việc tạo điều kiện cho Robot hút bụi trong quá trình làm việc nhà đạt hiệu quả cao".

Chế độ hẹn giờ tự động

Chị Mai ở Long Biên cho rằng: “Với chế độ hẹn giờ có sẵn trên Robot, các chị em chỉ cần lên lịch thời gian theo như mong muốn của mình là anh bạn này sẽ làm việc theo đúng quy trình. Ngoài ra robot còn được thiết lập thêm nhiều tính năng thông minh, có thể tự động quay về nơi sạc khi pin hoạt động sắp cạn mà không cần sự can thiệp của con người. Với chế độ hẹn giờ tự động, các chị em hoàn toàn yên tâm để Robot hút bụi làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ”.

Khả năng phát hiện vật thể

Chị Lan ở Thanh Xuân cho rằng: “Với khả năng thông minh trong việc phát hiện vật thể lạ, Robot hút bụi sẽ tự điều chỉnh công suất và tạo lực hút phù hợp để lấy được vật thể đó ra khỏi sàn nhà. Nếu là vật thể quá lớn, Robot sẽ tự động né và chuyển hướng để tránh va chạm vào đồ vật”.

Hướng dẫn chọn mua robot hút bụi lau nhà và những điều cần biết - Ảnh 4Robot có cảm biến chống va chạm

Giá thành của robot

Với sự đa dạng về mẫu mã, kích thước và chức năng, giá thành robot cũng có sự chênh lệch làm khó người mua. Điều này khiến nhiều chị em trong diễn đàn căng thẳng khi đưa ra ý kiến của mình. Tuy nhiên robot hút bụi lau nhà càng có nhiều chức năng sẽ có giá càng cao.

Ngoài những tiêu chí lựa chọn các chị em trong hội nhóm đưa ra, chị Vân ở Long Biên cho rằng: "lựa chọn robot hút bụi lau nhà theo không gian nhà ở và diện tích mặt sàn cũng khá quan trọng". Tuy nhiên để tránh chọn lựa sai lầm sản phẩm, các chị em có thể đến Techzhome trải nghiệm thực tế và nghe tư vấn kỹ từ các chuyên gia đầu ngành. 

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